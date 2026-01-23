Ferrari presentó la decoración de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Ferrari presentó el SF-26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Antes del inicio de una temporada trascendental, Ferrari presentó de manera oficial la decoración que utilizarán los monoplazas para el año 2026 de la Fórmula 1. En un evento privado en el histórico Circuito de Fiorano, en Maranello, la escudería italiana reveló el diseño de la SF-26. De esta manera, con Alpine haciendo lo propio con el livery de su vehículo el mismo día, ya son siete los equipos que revelaron los colores de sus coches de cara a un curso en el que comenzará a regir una nueva normativa técnica.

“La decoración de la temporada conecta el pasado y el presente de Ferrari, a medida que el equipo avanza hacia una nueva era técnica. Una de las características más distintivas es el regreso a la pintura brillante, tras siete temporadas de acabado mate”, explicó el sitio oficial de la Scudería, que ahora tendrá mayor predominancia del blanco en el coche.

Ferrari presentó el nuevo SF-26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El team italiano realizó varios posteos en sus redes sociales presentando la nueva decoración de su monoplaza. Cabe resaltar que, en los últimos días, el equipo ya había presentado el diseño de su indumentaria y de los trajes de carreras de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en los cuales predominó el rojo característico con detalles en blanco.

“Este coche es el resultado de un gran esfuerzo de equipo y marca el comienzo de una aventura completamente nueva, basada en diferentes normativas que suponen un reto extremadamente interesante para todos”, expresó el director Frédéric Vasseur.

Ferrari se adentra en una temporada clave después de lo que fue un año 2025 en el que el equipo no consiguió ninguna victoria y finalizó en el cuarto lugar del Campeonato de Constructores. La exigencia también reposa sobre los hombros de Lewis Hamilton -tendrá nuevo ingeniero de pista-, quien fue constantemente superado por su compañero Leclerc y no pudo concretar ningún podio en lo que fue su temporada de debut con el Cavallino Rampante.

Segundos después de la presentación del diseño, el team de Maranello ya mostró la primera salida a pista. Este es el estreno de la Ferrari SF-26 en el asfalto: Charles Leclerc y Lewis Hamilton “se alternarán al volante durante un par de vueltas cada uno dentro de los 15 km permitidos para el shakedown”, según había adelantado el medio especializado AutoRacer.

Con este panorama, el equipo quiere asegurarse del correcto funcionamiento de las piezas del monoplaza antes del inicio de los test de pretemporada. Cabe recordar que, del 26 al 30 de enero, se llevará a cabo la primera prueba en conjunto de las 11 escuderías en Barcelona. Las escuderías podrán rodar en tres de los cinco días habilitados, algo que informó la propia F1.

Según indicó el medio Sky Sports F1, Ferrari optaría por comenzar con su actividad el martes 27 (segundo día desde el comienzo de los test), algo que también haría McLaren. Luego de los ensayos en el Circuit de Catalunya, se realizarán otros dos entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.

Ferrari también presentó los trajes que utilizarán Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la temporada 2026 (@ScuderiaFerrari)

Tras la presentación de Ferrari en Maranello y la de Alpine en España, todavía resta por develarse la decoración de cuatro escuderías. Williams presentará su livery el miércoles 3 de febrero, Cadillac el domingo 8 y McLaren y Aston Martin harán lo propio el 9 del mismo mes. Hay que tener en cuenta que la flamante undécima escudería de la grilla, Cadillac, ya mostró el diseño que portará sólo en Barcelona.

Previamente, Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en presentar su diseño, mientras que unos días más tarde los siguieron Haas y Audi, flamante equipo que ocupará el lugar del histórico Sauber.

LAS PRESENTACIONES DE RACING BULLS, RED BULL RACING, HAAS, AUDI Y MERCEDES

Así lucirá el RB22 de Red Bull Racing en este 2026 (@RedBullRacing)

El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1 (@visacashapprb)

Haas presentó el nuevo VF-26 para la temporada 2026 de Fórmula 1 (@@HaasF1Team)

Audi Revolut F1 Team, que ocupará el lugar de Sauber, presentó el R26

El W17 de Mercedes para la temporada 2025 (@MercedesAMGF1)