Franco Colapinto habló tras la presentación del nuevo Alpine para la temporada 2026 de la F1: “Hay nuevos trucos que aprender”

Pierre Gasly, Franco Colapinto y Paul Aron (reserva), presentes en la presentación de la decoración del Alpine A526 (REUTERS/Albert Gea)

En un evento a bordo de un crucero, Alpine mostró la decoración definitiva de su nuevo monoplaza de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ante la creciente expectativa por el rendimiento del equipo francés en la nueva era de la categoría con importantes cambios en el reglamento técnico, Pierre Gasly y Franco Colapinto participaron de la presentación del nuevo diseño del A526. Acompañados por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, ambos palpitaron la campaña venidera y se mostraron ilusionados por el flamante vehículo.

“En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año a tiempo completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”, comentó el piloto argentino.

Esta temporada será la primera en la que Colapinto competirá como titular desde el inicio, algo fundamental a la hora de adaptarse a las características del monoplaza. “Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble”, destacó el argentino en el comunicado oficial brindado por Alpine.

En esta misma línea, agradeció a los mecánicos e ingenieros que trabajaron en el desarrollo del A526: “Sé que todos los miembros del equipo están muy motivados para tener una buena temporada. Yo intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo, seguir creciendo y, con suerte, eso significará que podremos ser competitivos como equipo”.

Flavio Briatore, asesor ejeutivo y líder de Alpine, comandó la presentación de la nueva decoración del monoplaza para el 2026 (REUTERS/Albert Gea)

Durante el evento de presentación en el crucero, Colapinto hizo hincapié en las nuevas regulaciones técnicas y en cómo el equipo trabajó arduamente para el desarrollo del monoplaza: “Estuvimos trabajando muy duro con Pierre, con los ingenieros, con Flavio. Es bastante diferente. Como Pierre dijo, es una de las revoluciones más grandes en mucho tiempo. Estoy exultante por el cambio. Estuvimos trabajando muy duro con el equipo. Desde el año pasado trabajamos en el desarrollo del 2026, por eso sufrimos. Pero nos enfocamos en esta temporada. Es un auto muy diferente de manejar, con un chasis diferente. Muchos cambios por aprender en los test”.

Por su parte, fiel a su estilo, Colapinto bromeó cuando revelaron por primera vez la decoración del A526. “Es bastante emocionante. El auto luce increíble. La consistencia de los colores. Los coches buenos siempre van rápidos”, soltó el pilarense entre risas. Además, palpitó lo que será su primera prueba en pista con el monoplaza: “Esperamos tener un buen test en Barcelona, que va a ser el primer paso para nosotros. Creo que será importante para entender mejor el auto”.

Cabe recordar que, previo al evento en España, el nuevo auto debutó en pista durante una sesión privada desarrollada en Silverstone el miércoles 21 de enero. El encargado de comandar el vehículo fue el francés Pierre Gasly, quien mencionó cuáles fueron sus sensaciones durante el evento de presentación. “El trabajo del equipo fue fantástico para tener el auto listo (para los test previos). Se vio todo bien en algunas vueltas. Estaba realmente mojado, fue bastante complicado, pero, definitivamente, fue importante para lo que se viene en la temporada”, destacó.

El nuevo diseño que tendrá el Alpine A526 (@alpinef1team)

El conjunto de Enstone permanecerá en la ciudad de Barcelona para afrontar los primeros test de pretemporada oficiales de la Fórmula 1. Estas pruebas, que se celebrarán en el Circuit de Catalunya del 26 al 30 de enero, reunirán a 10 de las 11 escuderías en pista, ya que Williams decidió ausentarse por problemas en el desarrollo. Las autoridades del certamen confirmaron que los equipos dispondrán de tres jornadas sobre el asfalto para ajustar sus autos.

“Lo que veamos en las primeras semanas del año, empezando por la prueba de shakedown de la semana que viene, será interesante, pero no será el producto final, ya que seguiremos aprendiendo y desarrollando todo el paquete cada vez que salgamos a la pista”, explicó Pierre Gasly en la gacetilla de prensa difundida por Alpine.

A esto, sumó: “No me estoy creando ninguna expectativa. Se tratará de trabajar muy duro con el equipo para comprender las áreas que hay que mejorar y lo tomaremos día a día, intentando ser lo más competitivos posible a lo largo del año. Por supuesto, estoy emocionado y optimista, pero soy muy realista en mis ambiciones. En este momento, siento un inmenso orgullo porque el equipo haya alcanzado todos sus hitos en la preparación del A526”.

La presentación de la decoración del nuevo monoplaza se llevó a cabo en un evento en un crucero (REUTERS/Albert Gea)

El cronograma de ensayos continuará en Bahréin con dos series de entrenamientos: la primera del 11 al 13 de febrero, que contará con transmisión reducida, y la segunda del 18 al 20, cuando se televisarán todas las sesiones. Estos días serán cruciales, ya que los registros recolectados determinarán los ajustes finales previo al inicio oficial del campeonato fijado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

La ocasión representa un paso decisivo para Franco Colapinto. Tras incorporarse a la escuadra francesa a mediados de la temporada 2025, y después de una situación similar cuando integró Williams en 2024, el piloto argentino afrontará por primera vez sesiones completas de pretemporada en la Fórmula 1. Estará al volante del A526 en las tres jornadas previstas, acumulando experiencia esencial de cara a su adaptación al exigente entorno de la máxima categoría.

La presentación de Alpine en Barcelona y la de Ferrari en Maranello completaron la primera ronda de lanzamientos, aunque todavía quedan por conocer los diseños de cuatro equipos. Williams prepara su evento para el miércoles 3 de febrero, Cadillac lo hará oficialmente el domingo 8, mientras que McLaren y Aston Martin revelarán sus colores el 9. Red Bull y Racing Bulls encabezaron las presentaciones, seguidos por Haas, Audi y Mercedes.

