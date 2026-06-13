Guatemala

La Policía desbarata una casa de narcomenudeo y detiene a tres presuntos miembros del Barrio 18 en Guatemala

En el inmueble se incautaron 109 bolsas de cannabis, 56 envoltorios de piedra y seis recipientes con polvo blanco, además de efectivo, teléfonos, un DVR y una tarjeta bancaria entregados a la justicia.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala desbarató una casa de narcomenudeo en la zona seis de la capital durante un operativo en la colonia Santa Luisa./ (PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala desbarató una casa de narcomenudeo en la zona seis de la capital durante un operativo en la colonia Santa Luisa./ (PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizó un operativo en la zona seis de la capital y logró desbaratar una casa de narcomenudeo, capturando a presuntos terroristas vinculados al Barrio 18. Las fuerzas de seguridad, en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y el apoyo del Ministerio Público, allanaron un inmueble en la colonia Santa Luisa, donde detectaron un punto de venta y distribución de drogas gestionado por integrantes de la mara 18.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención de Erick “N”, alias “Canche” (31 años), Christian “N” (25 años) y Jazmín “N”, alias “Majo” (26 años), señalados como miembros activos del Barrio 18 y responsables de operar el narcomenudeo en la zona. Según los reportes de la PNC, en el sitio se incautaron 109 bolsas con marihuana, 56 envoltorios de crack y seis contenedores plásticos con cocaína, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares, un DVR y una tarjeta de débito. Las evidencias fueron embaladas y puestas a disposición de las autoridades judiciales.

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La operación incluyó la desinstalación de 11 cámaras de videovigilancia que estaban ubicadas en los alrededores del inmueble. Dichos dispositivos eran utilizados por la estructura criminal para monitorear la presencia de transeúntes, movimientos de las fuerzas de seguridad y actividades sospechosas en la vía pública. Los equipos técnicos de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación participaron en el retiro y aseguramiento de los aparatos, que formaban parte del sistema de protección de la organización delictiva.

En el operativo contra el narcomenudeo en Guatemala, la PNC incautó marihuana, crack, cocaína, dinero en efectivo, celulares, un DVR y una tarjeta de débito./ (PNC de Guatemala)
En el operativo contra el narcomenudeo en Guatemala, la PNC incautó marihuana, crack, cocaína, dinero en efectivo, celulares, un DVR y una tarjeta de débito./ (PNC de Guatemala)

De acuerdo con la información oficial, el trabajo de inteligencia de la DEIC permitió ubicar el inmueble y coordinar el ingreso de los investigadores y fiscales, quienes lograron sorprender a los implicados en flagrancia. Esta acción, según la PNC, forma parte de los esfuerzos sostenidos para combatir el narcomenudeo y desarticular a células delictivas ligadas a estructuras de terrorismo urbano en la capital guatemalteca.

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En semanas recientes, autoridades de Guatemala han incrementado la presión sobre bandas dedicadas al comercio de drogas en pequeña escala. Las últimas detenciones reportadas por la Policía Nacional Civil han afectado a distintos sectores urbanos, principalmente donde operan pandillas como la mara 18 y la mara Salvatrucha (MS-13). Según informes institucionales, estos grupos no solo participan en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, sino que también están implicados en extorsiones, homicidios y delitos conexos.

Entre los casos más recientes se encuentran operativos en zonas consideradas de alta incidencia, donde las fuerzas de seguridad han desmantelado otros puntos de venta de drogas y han capturado a personas identificadas como líderes o colaboradores de organizaciones criminales. Los procedimientos incluyen la incautación de dinero, armas, vehículos y diversos tipos de droga, además de la recopilación de evidencia tecnológica usada para coordinar las actividades ilícitas.

Las autoridades capturaron a Erick “N”, alias “Canche”, Christian “N” y Jazmín “N”, alias “Majo”, señalados como integrantes de la mara 18./ (PNC de Guatemala)
Las autoridades capturaron a Erick “N”, alias “Canche”, Christian “N” y Jazmín “N”, alias “Majo”, señalados como integrantes de la mara 18./ (PNC de Guatemala)

El combate al narcomenudeo en Guatemala mantiene como objetivo principal la reducción de la violencia urbana y la recuperación de espacios públicos dominados por maras. La Policía Nacional Civil ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de los números 110 para emergencias y 1561 para denuncias anónimas, recordando la importancia de la colaboración social para fortalecer la seguridad y el trabajo investigativo.

Las acciones recientes han mostrado la capacidad de respuesta de las autoridades ante la sofisticación de los mecanismos empleados por las estructuras criminales. La desarticulación de este centro de distribución en zona seis representa un golpe a la logística de la mara 18 y a las redes de narcomenudeo en la ciudad de Guatemala, consolidando el esfuerzo interinstitucional para frenar el avance de organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.

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