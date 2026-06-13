La furia de Franco Colapinto en la radio del equipo tras el mal nivel en la clasificación de la F1: “¿Qué carajo fue eso?”

Franco Colapinto luchó con un monoplaza Alpine que estuvo lejos del nivel esperado y terminó 13° en la qualy del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly (14°), pero se mostró muy frustrado tras quedar eliminado en la Q2. El joven de 23 años golpeó en reiteradas oportunidades el volante e insultó por la radio del equipo por las falencias del vehículo en el trazado de España.

Las complejidades para el equipo francés comenzaron desde el inicio de la actividad en Montmeló. Colapinto calificó a la primera jornada como “el peor viernes de la temporada” y remarcó que estuvo “incómodo” con el auto durante toda la clasificación. Tras superar la Q1 con cierta tranquilidad, el pilarense terminó 13° en la segunda tanda con un tiempo de 1:16.191, el cual lo dejó a 0.423 segundos del corte a la Q3 que marcó Nico Hulkenberg (Audi).

PUBLICIDAD

“¡La puta madre! ¿Qué fue ese comienzo de vuelta? ¿Qué carajo fue eso? Estos neumáticos son una mierda. Unos latigazos horribles, sin nada de agarre atrás. ¡La puta madre!”, explotó Colapinto en diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. El enojo del argentino, además de las dificultades para controlar el auto, estuvo después de que perdiera tiempo en la curva 11, donde el monoplaza se movió de forma notable. A pesar de las dificultades, le sacó una diferencia de 0.070 segundos al mejor tiempo de Gasly. “Imposible. Un completo desastre esta vez”, comentó posteriormente.

La transmisión oficial capturó el momento en el que Colapinto realizó efusivos gestos de bronca en el cockpit del Alpine. La cámara a bordo mostró el momento en el que Franco le dio unos golpes al volante luego de llegar a los boxes. No obstante, el argentino ya estaba moviendo la cabeza desde el final de su último intento.

PUBLICIDAD

El argentino de Alpine explotó con su ingeniero por los problemas del monoplaza

La bronca de Colapinto continuó en la rueda de prensa, donde reflejó los problemas del monoplaza en Barcelona. “Un desastre. Traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta pero el auto no hace lo que quiero. Voy haciendo drift (patinando) toda la vuelta. En general, un día muy difícil con un auto incómodo de manejar. No lo disfruté manejando. Intenté ir al límite, pero el auto hace lo que quiere. Una pena. Es bastante frustrante porque estás yendo al límite y no sale nada”, argumentó en diálogo con ESPN.

Más allá de que el argentino se mostró optimista por largar 13° y estar cerca de la zona de puntos, los problemas de Alpine se centran en el pésimo rendimiento en el ritmo de carrera —uno de sus puntos más fuertes— y la notable degradación de los neumáticos, un síntoma característico del trazado de Cataluña.

PUBLICIDAD

“Lo de ayer fue muy malo. Éramos de los más lentos en ritmo de carrera. Tuve una degradación de seis segundos. Arranqué haciendo 20 y terminé con 26. Poquita degradación. Más lentos que los Fórmula 2 íbamos. Capaz Nico (Varrone) iba más rápido con el F2. Ojalá todos tengan una degradación parecida así podemos tener más expectativas. El long run fue muy malo de ayer”, explicó Colapinto respecto a las tandas largas con el vehículo y aprovechó para bromear con su compatriota que compite con VAR en la categoría inferior.

Uno de los jefes del equipo, Steve Nielsen, reconoció los graves problemas que tuvo Alpine este fin de semana. “Estamos encontrando más dificultades de lo habitual en este circuito y tenemos mucho trabajo por delante para entender a qué se debe”, se sinceró. Aunque fue un tanto más positivo para la carrera, apostando por los problemas de degradación en los demás coches: “Las tandas de ayer con mucho combustible fueron duras para la mayoría de los equipos, ya que las altas temperaturas de la pista provocaron un desgaste significativo de los neumáticos”.

PUBLICIDAD

El Gran Premio de Barcelona, que iniciará a las 10:00 (hora argentina), tendrá un total de 56 vueltas. En la edición de 2025 gran parte de los pilotos realizó dos paradas en boxes para cambiar neumáticos. La degradación en el 2026 es mayor y la estrategia será clave para aspirar a sumar puntos.