Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

La influencer relató su experiencia luego de ayudar a que una familia tenga su primera casa (Video: Instagram Resumido)

Sofía Gonet sorprendió con su reacción luego de ponerse al frente de una causa solidaria para que unas familias de Rafael Castillo puedan cumplir el sueño de la casa propia. La influencer conocida como La Reini dejó atrás el perfil glamoroso y liviano con el que se hizo conocida en las redes sociales y mostró otra faceta con los vecinos de la localidad de La Matanza. Fue una tarde que se asomó plomiza y que, según sus palabras, la movilizó para siempre. Y sus lágrimas dieron cuenta de ello.

La experiencia fue en el marco de un proyecto de voluntariado que construye viviendas para familias en situación de vulnerabilidad en la localidad de Rafael Castillo. Gonet se sumó a la jornada de trabajo y estuvo presente en el momento en que una de las beneficiarias, identificada como Pri, recibió las llaves de su nueva casa.

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“Yo tengo a mi nena y de la parte de su papá yo no recibo nada, no recibo ninguna ayuda. De la parte de mi familia tampoco. Entonces para mí es una re ayuda porque puedo llegar a tener mi casa”, dijo la mujer ante la cámara de La Reini y del canal de stream Resumido. “Tengo un lugar digno en donde yo puedo decir: ‘Bueno, acá es mi casa, ya puedo hacer todo lo que yo quiera’”, agregó, visiblemente conmovida.

La influencer recogió testimonios entre los vecinos de La Matanza que consiguieron su primer techo (Video: Instagram. Resumido)

La entrega de la vivienda fue un momento cargado de emoción. Uno de los voluntarios le deseó a la flamante propietaria que y a su familia que pudieran “crecer en un lugar con amor, en un lugar seguro y sobre todo en un lugar en el cual no se les llueva la casa, que puedan dormir en paz”. A medida que se iba recuperando de la emoción, Pri tomó la palabra y agradeció al grupo de voluntarios: “Gracias por poder cumplirme mi sueño, porque a pesar de que no tenía nada, al menos tengo para mi niña. Gracias por el amor y el compañerismo”, concluyó.

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Con sus cámaras tanto como con sus retinas, Gonet registró todo y luego compartió una reflexión sobre lo que vivió. “Ayudar es una experiencia que de verdad te cambia la vida. Y hay una gran parte de la población que está totalmente invisibilizada, que no lo vemos nosotros”, comentó sobre su experiencia en Rafael Castillo, a esa altura ya con lágrimas en los ojos. “Pero cuando entrás a estos lugares y hablás con ellos, te das cuenta que la ausencia es total. De verdad les falta todo. No es que tienen algo, no tienen nada“, señaló la influencer.

En ese mismo mensaje, Gonet convocó a sus seguidores a involucrarse en la iniciativa solidaria que llevó adelante la fundación Techo: “Cualquier ayuda que pueda hacer una persona, cualquiera, lo que sea”, expresó, antes de enumerar: “Sea compartir el proyecto, hacer donaciones o ser socio; involucrarse de cualquier tipo de forma, de verdad es como que ves un poco el norte”, señaló, invitando a sus seguidores a comprometerse. Y fue enfática al describir el impacto personal de la experiencia: “Ir y construirlo, poder cambiarle la vida a una persona cuando vos solamente pasás el fin de semana, es una experiencia que te cambia la cabeza para siempre”.

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El posteo en redes cosechó miles de reacciones y comentarios positivos, entre ellos el de algunas famosas. “Siempre te amé, Reini”, escribió Nai Awada. “Te amo Sofita, que bueno que hagas esto”. sumó Cami Mayan, y también aportaron Juli Poggio y Stefi Roitman. Pero el que más se destacó fue el de una seguidora que sintetizó el espíritu del mensaje: “Lloré con la Reini y con esas mamás. ¡Es un gran gran paso! A ponerle mucho amor a esas casitas",