El Salvador

Protección Civil de El Salvador declara alerta verde, tras severas lluvias y evacuaciones

El país entra en una etapa de vigilancia preventiva ante el riesgo de nuevas precipitaciones, tras una semana de afectaciones y daños materiales en distintas regiones

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La alerta verde permite mantener vigilancia y protocolos preventivos tras las intensas lluvias en El Salvador (Cortesía MARN).
La alerta verde permite mantener vigilancia y protocolos preventivos tras las intensas lluvias en El Salvador (Cortesía MARN).

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró este 13 de junio la alerta verde a escala nacional debido a la persistencia de lluvias asociadas al acercamiento de ondas tropicales, tras varios días de emergencia provocada por la tormenta tropical Cristina.

Por lo que, esta decisión deja sin efecto la alerta amarilla emitida el 11 de junio y representa un descenso desde la alerta naranja que estuvo vigente el 8 de junio, cuando el país enfrentó su punto más crítico por las precipitaciones.

Durante las jornadas anteriores, las lluvias ocasionaron daños materiales considerables en distintos puntos del territorio salvadoreño. Las autoridades intervinieron en el retiro de 163 árboles caídos, la liberación de 112 vías obstruidas, la atención de 29 deslizamientos o derrumbes y la supervisión de 10 muros perimetrales dañados.

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De acuerdo con el último balance brindado por las autoridades, el consolidado de afectaciones incluye 170 viviendas anegadas, 24 viviendas con daños leves y una vivienda con daños considerables. También se registraron 19 vehículos afectados, 23 inundaciones urbanas y dos desbordamientos de ríos en diferentes zonas del país.

Imagen oficial del Plan Invierno de Protección Civil que anuncia la activación de la alerta verde en El Salvador por lluvias (Cortesía MARN).
Imagen oficial del Plan Invierno de Protección Civil que anuncia la activación de la alerta verde en El Salvador por lluvias (Cortesía MARN).

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para evitar nuevas emergencias: “Exhortamos a las personas a no lanzar basura en calles, ríos, quebradas o drenajes, ya que estas prácticas contribuyen a generar inundaciones, obstrucciones y otros riesgos que pueden poner en peligro la vida de las familias salvadoreñas”, expresó Amaya.

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Qué significa la alerta verde en El Salvador

La alerta verde es el nivel básico dentro del sistema nacional de alertas, diseñado para mantener activos los protocolos de vigilancia y prevención ante riesgos ambientales. Según la normativa salvadoreña, esta alerta implica la activación de los equipos de monitoreo y la preparación de recursos institucionales para responder rápidamente en caso de que las condiciones climáticas se agraven.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, explicó que el país se encuentra bajo la influencia de una nueva onda tropical que podría causar lluvias tipo temporal entre el domingo 14 y el martes 16 de junio. López detalló que “será un evento de menor duración que la tormenta tropical Cristina”, aunque insistió en la necesidad de mantener la vigilancia por parte de las autoridades y la población.

El sistema de alerta verde sirve, además, como advertencia para las comunidades en zonas de riesgo, quienes deben estar atentas a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La alerta verde refuerza el llamado a la ciudadanía para prevenir obstrucciones y daños adicionales ante el invierno (Cortesía Protección Civil).
La alerta verde refuerza el llamado a la ciudadanía para prevenir obstrucciones y daños adicionales ante el invierno (Cortesía Protección Civil).

Las lluvias recientes dejaron acumulados significativos: 328 milímetros en Santa Ana, 229 milímetros en Ilopango y 169 milímetros en Cojutepeque, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos valores superan el promedio habitual para la temporada y muestran la magnitud del evento meteorológico que atravesó el país.

Pese a la severidad de las lluvias y los daños materiales, no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades destacaron la efectividad de los protocolos de evacuación y la coordinación interinstitucional en la gestión de la emergencia.

Las autoridades de primera respuesta reiteran que la alerta verde no implica el cese de la vigilancia, sino una fase de monitoreo activo, con énfasis en la prevención y la preparación ante posibles eventos futuros. La transición a alerta verde responde a la disminución del peligro inmediato, aunque las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días.

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