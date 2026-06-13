Madre e hijo encontrados sin vida en República Dominicana murieron por intoxicación con monóxido de carbono, según autoridades

El análisis forense detectó monóxido de carbono en la sangre de ambas víctimas y descartó un envenenamiento alimentario./ (Acento.com.do)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la muerte por intoxicación con monóxido de carbono de una madre y su hijo en el sector Piantini, en Santo Domingo, descartando la hipótesis inicial de un envenenamiento alimentario. El hecho ocurrió en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el ensanche Piantini, donde las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de Juliza Serran Guzmán, de 50 años, y su hijo Yadin Nain Cornelio, de 22 años, quienes habían sido reportados como víctimas de un presunto episodio de intoxicación.

Según informó Acento.com.do, el resultado del análisis forense determinó la presencia de monóxido de carbono en la sangre de ambas víctimas, estableciendo esta sustancia como la causa del fallecimiento. Las autoridades señalaron que los cadáveres permanecían en el apartamento cuando fueron encontrados por personal de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes acudieron para iniciar el levantamiento y las investigaciones correspondientes.

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La primera hipótesis apuntaba a una posible intoxicación alimentaria, ya que madre e hijo habían cenado juntos en un restaurante de Juan Dolio horas antes del suceso. Sin embargo, la investigación del Inacif descartó esta versión tras confirmar que no existía relación entre los alimentos consumidos y el trágico desenlace. De acuerdo con el reporte de Acento.com.do, las autoridades realizaron una inspección en el establecimiento donde cenaron para descartar cualquier vínculo con la comida.

El Cuerpo de Bomberos y otros organismos estatales inspeccionaron la Torre Arpel 07 para identificar la fuente de la fuga de monóxido de carbono./ (Acento.com.do)

En el mismo incidente resultó afectada Carolin Milagros Pérez, de 22 años, pareja de Yadin Nain Cornelio, quien fue localizada inconsciente dentro del inmueble y trasladada a un centro de salud del sector privado en condición delicada. La joven recibió atención médica tras presentar síntomas de intoxicación, y posteriormente, la Policía Nacional informó que evolucionó favorablemente y fue dada de alta.

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El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, detalló que Pérez fue entrevistada por representantes del Ministerio Público tras recuperarse, como parte de las diligencias para reconstruir los hechos previos al hallazgo de los cuerpos. Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la acumulación de monóxido de carbono dentro del apartamento, así como el origen de la sustancia, que resultó letal para los ocupantes del apartamento.

El operativo en la Torre Arpel 07 incluyó la participación de varias entidades estatales, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, cuyos técnicos realizaron inspecciones y levantamientos para identificar la fuente de la fuga de monóxido de carbono. Según los reportes de Acento.com.do, la labor coordinada de los organismos permitió descartar otras posibles causas del suceso, como el uso de aparatos eléctricos o fallas estructurales evidentes, aunque el informe final sobre el caso aún permanece bajo investigación.

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El Coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, ofrece declaraciones ante la prensa para informar que, la joven Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, quien resultó afectada en el apartamento donde fueron encontrados sin vida una madre y su hijo en el interior de la torre Arpel, en el ensanche Piantini, recibió el alta médica./ (Redes de Diego Pesqueira)

La tragedia ha puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad del ensanche Piantini, dada la peligrosidad del monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede provocar la muerte en espacios cerrados cuando se alcanza una concentración letal. El caso resalta la importancia de mantener sistemas de ventilación adecuados y de realizar revisiones técnicas periódicas en complejos residenciales, especialmente en zonas urbanas de alta densidad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la investigación para determinar cómo se produjo la acumulación del gas en el apartamento y si existieron fallos previos en los mecanismos de seguridad del edificio. El caso sigue bajo seguimiento del Ministerio Público y de los organismos técnicos estatales. Acento.com.do reiteró que, aunque la sobreviviente ya fue dada de alta, continúa colaborando con la investigación para aportar detalles que permitan cerrar el proceso y evitar que se repitan situaciones similares en el país.

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