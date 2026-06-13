Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Maxi López explica los detalles del nacimiewnto de su hijo Lando, alguna de cuyas aristas le valieron críticas

Maxi López salió a aclarar públicamente los rumores que circularon sobre la cesárea de su pareja Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando en Suiza el pasado 31 de diciembre. El exfutbolista explicó que la decisión de programar la intervención fue una indicación estrictamente médica, tomada junto al equipo del hospital de Ginebra después de más de cuarenta semanas de gestación, y que en ningún momento respondió a presiones laborales. Es que una frase suya (“vamos a hacerlo salir, si no me matan”), le valió en su momento una infinidad de críticas.

En una entrevista en Los Profesionales con Flor de la V, por El Nueve, López desestimó los rumores de que la cesárea se realizó para acelerar su regreso a la televisión. Según relató, la indicación médica surgió tras la superación de las cuarenta semanas. Tanto él como Christiansson optaron por esperar un parto natural hasta que los médicos aconsejaron fijar una fecha por el peso del bebé y los posibles riesgos para ambos.

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Durante su participación en la charla, López fue contundente: “La primera es que no adelanté. Lo voy a aclarar una vez por todas porque hay cosas que me guardo. Pero Dani no podía dar a luz. El nene pesaba mucho. Los doctores en Suiza le cumplieron el deseo de tener el parto natural, pero le dijeron: ‘El nene no va a poder nacer por parto natural’”. Agregó que, ante esas circunstancias, se consideró la inducción, pero los médicos desaconsejaron ese método por los riesgos para la madre y el bebé.

En ese marco, López subrayó que “cada parto fue consensuado”, con mención también a Wanda Nara (a quién nombró como Solange), madre de otros de sus hijos. En todos los casos, las decisiones se tomaron en familia, según planteó ante El Nueve.

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Maxi López en Los Profesionales, aclaró las dudas sobre el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson

Polémica por la frase de Maxi López sobre el parto natural

La circulación de su frase “vamos a hacerlo salir, si no me matan” generó debate en redes y medios. López explicó el origen y sentido: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

Aclaró que esas palabras surgieron en tono humorístico para aliviar la tensión del momento. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”, sostuvo. Insistió en que el deseo de un parto natural motivó la espera hasta más de nueve meses y que en ningún momento hubo presión por cuestiones laborales.

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Maxi López con su hijo Lando en brazos

Frente a la especulación sobre su participación en MasterChef Celebrity, López fue directo: “Y en cuanto a lo laboral, yo decidí en el 2026, decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo".

El doctor personal de Christiansson y el equipo médico del hospital de Ginebra determinaron implementar la cesárea porque el bebé ya pesaba más de 4,4 kilos. “Nos dijeron por cuestiones de salud”, precisó López en diálogo con Infobae.

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Maxi López y Daniela Christiansson posan sonrientes y abrazados, mostrando su afecto a poco de su llegada a la Argentina. (Instagram)

La nueva vida familiar de Maxi López y Daniela Christiansson

Tras la llegada de Lando y la exposición mediática, López contó a Infobae cómo avanza la organización familiar entre Suiza y Argentina: “Ya compré la cunita, ahora me estoy encargando de buscar la casa en Buenos Aires, pero donde ella se sienta más cómoda, donde esté bien. Yo voy mandando fotos y vamos planeando los dos”.

La prioridad, relató, sigue siendo el bienestar de Daniela Christiansson y el bebé. Señaló que el viaje a Argentina se hará cuando existan las condiciones de salud adecuadas: “Ella estaría acá si el nene tuviera las vacunas, porque tampoco es sano que viaje un bebé de menos de tres meses”.

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López recalcó que el proceso de mudanza y adaptación familiar se negocia de manera compartida, con foco en la comodidad de todos los hijos y en la unión familiar. A lo largo de cada etapa, el exfutbolista sostuvo su presencia activa en los embarazos y el acompañamiento a sus parejas, sin que los compromisos laborales hayan afectado esa premisa.