Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO HOY: sigue la segunda ceremonia en el estadio Toronto de Canadá

Inauguración del Mundial 2026 en Canadá. (FIFA)

¡Sigue la fiesta! Las celebraciones inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una continuidad especial este año. Tras el primer acto oficial en el histórico estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención se centrará en el Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura hoy, viernes 12 de junio.

Este evento reunirá a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá. El espectáculo ha sido concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.