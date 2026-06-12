Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO HOY: sigue la segunda ceremonia en el estadio Toronto de Canadá

¡Sigue la fiesta! Las celebraciones inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una continuidad especial este año. Tras el primer acto oficial en el histórico estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención se centrará en el Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura hoy, viernes 12 de junio.
Este evento reunirá a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá. El espectáculo ha sido concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.
Partidos de hoy, viernes 12 de junio, por el Mundial 2026
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)
- Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)
Artistas que estarán presentes en la inauguración del Mundial en Canadá
La segunda ceremonia inaugural tendrá como protagonistas a figuras internacionales reconocidas. Alanis Morissette será la encargada de interpretar el himno nacional de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić hará lo propio con el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.
El espectáculo musical contará con la participación de artistas como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La presencia de estos músicos dará un marco especial al evento, fusionando estilos y culturas en el escenario del Toronto Stadium.
Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Canadá
La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium contará con transmisión en vivo para la audiencia peruana a través de América TV, permitiendo que los televidentes en el país sigan cada detalle del evento mundialista desde el inicio.
Para el resto de Latinoamérica, la cobertura estará a cargo de DSports, mientras que en España se podrá ver por La 1 de RTVE. En México, la señal llegará mediante TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca. Los aficionados en Colombia dispondrán de Caracol TV y RCN TV, y en Centroamérica, la opción será Tigo Sports.
Adicionalmente, en Argentina, la ceremonia podrá verse por DSports, Amazon Prime Video y Paramount+, así como por plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. Así, el público de Perú y el resto de la región podrá disfrutar en directo del acto inaugural a través de los principales canales de televisión y servicios de streaming.
¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?
La segunda ceremonia de apertura del torneo mundialista tendrá lugar hoy, viernes 12 de junio, en el Toronto Stadium y dará inicio a las 12:30 horas, según el horario de Perú. El evento se prolongará durante noventa minutos, sirviendo como antesala al debut de la selección de Canadá, que enfrentará a Bosnia en el primer partido del certamen.
Además del horario peruano, la ceremonia podrá seguirse a las 13:30 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, a las 14:30 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay, y a las 11:30 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras. En España, el acto está previsto para las 19:30 horas.