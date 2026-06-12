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Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO HOY: sigue la segunda ceremonia en el estadio Toronto de Canadá

La máxima fiesta del fútbol continúa: el apertura de la competición se realizará en suelo canadiense con grandes artistas invitados. Sigue los detalles del grandioso evento

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Inauguración del Mundial 2026 en Canadá. (FIFA)
Inauguración del Mundial 2026 en Canadá. (FIFA)

¡Sigue la fiesta! Las celebraciones inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán una continuidad especial este año. Tras el primer acto oficial en el histórico estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, la atención se centrará en el Toronto Stadium para la segunda ceremonia de apertura hoy, viernes 12 de junio.

Este evento reunirá a reconocidas figuras de la música internacional junto a protagonistas representativos de la diversidad cultural de Canadá. El espectáculo ha sido concebido para plasmar el espíritu inclusivo y global que caracteriza al campeonato, integrando arte, tradición y modernidad en una puesta en escena dirigida a una audiencia mundial.

Un balón de fútbol oficial en césped verde, con banderas de Canadá, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Paraguay. Estadios iluminados y fuegos artificiales de fondo.
El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:28 hsHoy

Partidos de hoy, viernes 12 de junio, por el Mundial 2026

- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)

- Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

El conjunto norteamericano buscará mejorar su participación en las justas mundialistas con jugadores de primer nivel.
El conjunto norteamericano buscará mejorar su participación en las justas mundialistas con jugadores de primer nivel. (IG Soccer Canada)
06:28 hsHoy

Artistas que estarán presentes en la inauguración del Mundial en Canadá

La segunda ceremonia inaugural tendrá como protagonistas a figuras internacionales reconocidas. Alanis Morissette será la encargada de interpretar el himno nacional de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić hará lo propio con el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo musical contará con la participación de artistas como Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. La presencia de estos músicos dará un marco especial al evento, fusionando estilos y culturas en el escenario del Toronto Stadium.

Alanis Morrissette en el Tecate Emblema - Foto: César Vicuña / Ocesa
Alanis Morrissette en el Tecate Emblema - Foto: César Vicuña / Ocesa
06:27 hsHoy

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La ceremonia inaugural en el Toronto Stadium contará con transmisión en vivo para la audiencia peruana a través de América TV, permitiendo que los televidentes en el país sigan cada detalle del evento mundialista desde el inicio.

Para el resto de Latinoamérica, la cobertura estará a cargo de DSports, mientras que en España se podrá ver por La 1 de RTVE. En México, la señal llegará mediante TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca. Los aficionados en Colombia dispondrán de Caracol TV y RCN TV, y en Centroamérica, la opción será Tigo Sports.

Adicionalmente, en Argentina, la ceremonia podrá verse por DSports, Amazon Prime Video y Paramount+, así como por plataformas digitales como Flow, DGO y Telecentro Play. Así, el público de Perú y el resto de la región podrá disfrutar en directo del acto inaugural a través de los principales canales de televisión y servicios de streaming.

Estadio lleno de espectadores de noche con fuegos artificiales. En el centro, un escenario esférico muestra a Michael Bublé cantando, entre banderas de Canadá y Bosnia.
Michael Bublé actúa en la emocionante fiesta inaugural del Mundial FIFA 2026 en el Toronto Stadium, con fuegos artificiales y miles de aficionados agitando banderas de Canadá y Bosnia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:27 hsHoy

¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La segunda ceremonia de apertura del torneo mundialista tendrá lugar hoy, viernes 12 de junio, en el Toronto Stadium y dará inicio a las 12:30 horas, según el horario de Perú. El evento se prolongará durante noventa minutos, sirviendo como antesala al debut de la selección de Canadá, que enfrentará a Bosnia en el primer partido del certamen.

Además del horario peruano, la ceremonia podrá seguirse a las 13:30 horas en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, a las 14:30 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay, y a las 11:30 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras. En España, el acto está previsto para las 19:30 horas.

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