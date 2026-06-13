Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

La modelo repasó su historia junto a Gianluca Simeone y le respondió a Laura Ubfal (VIdeo: Puroshow. El Trece)

En una semana marcada por el inicio del Mundial de Fútbol y la polémica instalada por el rol de las parejas de los futbolistas, Eva Bargiela tomó partido. La modelo defendió el sacrificio que implica acompañar una carrera deportiva, con argumentos que van más allá de lo económico. “Si una persona deja sus sueños de lado para acompañarte en tu carrera, se lo tenés que agradecer”, afirmó la pareja de Gianluca Simeone, para dejar asentada su opinión.

El debate lo inició la periodista Laura Ubfal, quien había cuestionado la valoración que reciben las llamadas botineras, al señalar que su único mérito es ser pareja de un jugador y que los elogios hacia ellas resultan exagerados. En declaraciones a Puro Show (El Trece) Bargiela no esquivó la polémica. “No coincido con nada”, respondió sin rodeos, aunque aclaró que tampoco considera que la sociedad entera deba rendirles homenaje.

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Su postura cobra peso por estar ligada a una familia cien por ciento futbolera. En pareja con Gianluca Simeone, quien recientemente retomó la actividad, conoce del tema también por la relación con Carolini Baldini, su suegra, ex del Cholo Simeone y madre de Giovanni y Giuilano, actualmente en la selección. Ese entorno le da una perspectiva de primera mano sobre lo que implica la vida alrededor del fútbol de alto nivel, y fue precisamente lo que citó al hablar de mujeres que conoce en esa situación.

Eva con Gianluca y su hijo Fausto alentando a su cuñado Giuliano

El centro de su argumento fue el costo personal que conlleva ese rol. “Yo estudié, fui a la facultad, me recibí, tengo mi trabajo y muchas mujeres que acompañan a sus parejas no pueden hacerlo, por lo menos hasta que se asienten en un lugar”, explicó. Mudarse cada uno o dos años, adaptarse a otro idioma, otra cultura, construir una vida desde cero en cada destino: para Bargiela, eso tiene un peso real que no se mide en dinero. “La vida es bastante solitaria. Capaz estás acá en Argentina y tenés la suerte de estar con tu familia, pero a veces se van al exterior y realmente es muy solitaria“, agregó.

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La modelo reconoció que quienes viven ese mundo tienen condiciones materiales que la mayoría no tiene. “Obvio, sí, tienen un nivel adquisitivo que no se compara con el de ningún trabajador argentino y desde ese lado tienen más facilidades”, admitió. Pero fue enfática en separar esa realidad de la felicidad personal: “No sé si comparto tanto que la plata te haga feliz”.

La historia de Bargiela con Simeone arrancó en diciembre de 2023, cuando sus amigas la convencieron de salir a festejar su cumpleaños pese a que ella no quería. Se conocieron esa noche en un boliche de Costanera y, tras meses de contacto a distancia, la relación tomó forma a mediados de 2024. Desde entonces, la pareja alternó viajes entre Buenos Aires y Madrid, con la distancia como compañera permanente. Bargiela fue explícita sobre el dilema que eso le generó: “El amor es muy lindo, pero no alcanza solo con el amor. Para mí, mi trabajo es muy importante y dejar tu carrera por una persona es mucha responsabilidad”.

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Gianluca Simeone y Eva Bargiela con su hijo Fausto y Carolina Baldini acompañaron al Cholo en la reciente final de la Copa del Rey con el Atlético Madrid

Ese equilibrio entre vida personal y profesional es parte del debate que ella misma puso sobre la mesa al defender a las botineras. “Las parejas sí tienen que ser agradecidas con las chicas porque están relegando sus sueños, sus carreras y lo que capaz tienen ganas de hacer por acompañarlos a ellos en su camino”, sostuvo.

Hoy, Bargiela transita una etapa diferente. En octubre de 2025 nació Faustino, su primer hijo con Gianluca, y la familia ya hizo su primer viaje a Madrid, donde el bebé conoció la nieve y visitó el estadio del Atlético. La modelo, que meses antes había perdido a su madre, describió la maternidad con una frase directa: “Mi vida tiene sentido”.

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