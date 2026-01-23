Deportes

Shock en la Fórmula 1: Williams anunció que no participará de las primeras prácticas por “retrasos” en el desarrollo del nuevo coche

La escudería con sede en Grove no podrá girar en el circuito de Barcelona durante la próxima semana

Williams anunció que no llegó a tiempo con el desarrollo del nuevo coche y se ausentará de las primeras prácticas de pretemporada de la Fórmula 1 (Foto: Reuters/Anton Vaganov)

El profundo cambio reglamentario que transitará la Fórmula 1 en la temporada 2026 ya se cobró a su primera víctima: Williams confirmó este viernes que no llegará a tiempo con el desarrollo de su coche y se ausentarán en las prácticas privadas que se celebrarán desde el próximo lunes 26 de enero hasta el viernes 30 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tras los rumores que habían comenzado a surgir en las horas previas, fue la propia escudería la que difundió un comunicado para explicar el proceso que transitan. “El equipo Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa FW48, ya que seguimos esforzándonos por obtener el máximo rendimiento del coche”, indicaron desde las redes sociales del team que tiene a Carlos Sainz y Alex Albon como pilotos titulares.

“En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa VTT la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse para la primera prueba oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne. Estamos deseando volver a la pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados su continuo apoyo: hay mucho que esperar juntos en 2026″, agregaron. El equipo había difundido ayer el ruido del motor del flamante FW48 en sus redes sociales, aunque los inconvenientes de desarrollo le impedirán probarlo en el trazado de Barcelona.

Según el medio especializado Racingnews365, el problema que retrasó el lanzamiento del nuevo monoplaza con las normativas del 2026 estuvo en la imposibilidad de superar los “crash tests” que demanda la FIA a cada coche. “Williams ha tenido dificultades recientemente para superar las pruebas de choque obligatorias de la FIA”, detallaron.

Las prácticas iniciales de Barcelona no tendrán a Williams, pero tampoco contarán al menos durante el primer día con el campeón McLaren en pista, según confirmó el director del equipo, Andrea Stella: “Planeamos comenzar las pruebas el segundo o tercer día, así que no las haremos el primer día. Queríamos dedicar el máximo tiempo posible al desarrollo”. También podría seguir el mismo esquema de trabajo Ferrari.

Hay que destacar que lidera James Vowles iba a transitar los primeros kilómetros oficiales con una decoración provisoria, ya que la presentación oficial del diseño del flamante monoplaza está anunciada para el próximo martes 3 de febrero. Será el octavo equipo en mostrar su livery tras lo hecho por Racing Bulls, Red Bull Racing, Haas, Audi, Mercedes, Ferrari y Alpine en los últimos días.

Antes del estreno de temporada en el Gran Premio de Australia, que tendrá su primera práctica libre el jueves 5 de marzo (desde las 22.30 de Argentina) y la carrera principal a 58 giros el domingo 8 (a partir de la 1 de la mañana de Argentina), habrá otras dos sesiones de pretemporada en Baréin: del 11 al 13 de febrero (televisación limitada) y del 18 al 20 (transmisión completa de todas las sesiones) del mismo mes.

Noticia en desarrollo...

