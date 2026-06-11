México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

México y Sudáfrica están listos para inaugurar nuevamente un Mundial tras 16 años, con figuras como Raúl Jiménez y Lyle Foster listos para dar la cara por sus selecciones. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

El Estadio Ciudad de México vuelve a ser el punto de partida de una Copa del Mundo este 11 de junio, con México y Sudáfrica enfrentándose en el duelo inaugural del Mundial 2026.

La Selección Mexicana, que jugará en casa y respaldada por su extensa afición, llega tras sumar tres victorias al hilo y figuras experimentadas como Guillermo Ochoa Raúl Jiménez, además de una nueva generación que busca dejar huella en la historia del futbol nacional.