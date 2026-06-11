México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México vuelve a ser el punto de partida de una Copa del Mundo este 11 de junio, con México y Sudáfrica enfrentándose en el duelo inaugural del Mundial 2026.
La Selección Mexicana, que jugará en casa y respaldada por su extensa afición, llega tras sumar tres victorias al hilo y figuras experimentadas como Guillermo Ochoa Raúl Jiménez, además de una nueva generación que busca dejar huella en la historia del futbol nacional.
En pocas líneas:
El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.
A horas del partido inaugural del Mundial 2026 este 11 de junio, la Selección Mexicana difundió en redes sociales un video en el que la afición envía un mensaje personal a cada uno de sus jugadores antes de que suene el primer silbatazo.