Panamá pasa del calor extremo a tormentas eléctricas y oleajes bajo vigilancia

Los meteorólogos prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del territorio nacional. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Después de varios días marcados por temperaturas elevadas y una sensación térmica sofocante en amplias zonas del país, Panamá enfrenta ahora un cambio en las condiciones atmosféricas. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió una serie de avisos de vigilancia por lluvias significativas, tormentas eléctricas, oleajes y corrientes de resaca que podrían afectar distintas regiones durante las próximas horas.

Los avisos se producen tras una semana en la que gran parte del territorio nacional experimentó temperaturas máximas de entre 30 y 33 grados Celsius, con sensaciones térmicas que alcanzaron hasta 39 grados en algunas localidades.

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Sin embargo, el organismo meteorológico advierte que la atención ahora se centra en las precipitaciones, las condiciones marítimas adversas y los riesgos asociados a la actividad eléctrica.

Las áreas bajo vigilancia incluyen sectores de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, además de varias comarcas indígenas.

El IMHPA indicó que podrían registrarse aguaceros de intensidad variable acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y acumulados de lluvia capaces de provocar inundaciones urbanas temporales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en áreas montañosas o vulnerables.

Las condiciones marítimas podrían representar riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y bañistas. Reuters

En las zonas costeras, las autoridades también mantienen seguimiento sobre el comportamiento del mar. Los avisos incluyen la posibilidad de oleajes y corrientes de resaca que representan un riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores, especialmente en sectores del Pacífico y algunas áreas del Caribe panameño.

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De acuerdo con los meteorólogos, este cambio responde a una modificación en los patrones atmosféricos que afectan actualmente a Centroamérica. Durante los últimos días, la influencia indirecta de la tormenta tropical Cristina favoreció una disminución temporal de la nubosidad sobre Panamá, permitiendo una mayor incidencia de radiación solar y generando el episodio de calor que se sintió en gran parte del país.

Ahora, la presencia de mayor humedad y condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad está generando un escenario distinto, más acorde con la época lluviosa que atraviesa el territorio nacional.

El episodio ocurre además en un contexto climático que mantiene la atención de las autoridades. Los pronósticos del IMHPA indican que entre junio y agosto podrían registrarse lluvias cercanas o incluso por debajo de los promedios históricos en varias regiones del país, debido a la combinación de fenómenos estacionales y a la posible consolidación de un evento de El Niño durante los próximos meses.

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El IMHPA mantiene vigilancia sobre el comportamiento del oleaje y las corrientes de resaca en sectores costeros. Imagen ilustrativa Infobae

Los especialistas recuerdan que durante este período suelen presentarse fenómenos como el Veranillo de San Juan y la Canícula, lapsos secos temporales que interrumpen la temporada lluviosa y pueden provocar contrastes marcados entre días de intensas precipitaciones y jornadas de calor persistente.

A ello se suma el monitoreo constante que mantiene el IMHPA sobre las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial. Los indicadores más recientes continúan mostrando un calentamiento progresivo de las aguas, una de las principales señales asociadas al desarrollo del fenómeno El Niño.

A ello se suma que NOAA confirmó el desarrollo de condiciones de El Niño y emitió una advertencia de El Niño el 11 de junio de 2026. Según el Centro de Predicción Climática de NOAA, el fenómeno ya está presente y se espera que se fortalezca hacia el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

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El organismo estadounidense también estima una probabilidad de 63% de que El Niño alcance una categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que podría ubicarlo entre los eventos más intensos registrados desde 1950.

Para Panamá, este escenario es relevante porque históricamente El Niño se asocia con menos lluvias, temperaturas más altas y mayor presión sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal.

Este gráfico explica el fenómeno de El Niño 2026, sus impactos globales en el clima, las zonas afectadas como Estados Unidos, Sudeste Asiático, América del Sur y África Meridional, y los riesgos asociados a lluvias, sequías y huracanes, según la declaración de la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, este fenómeno ha estado relacionado en Panamá con menos lluvias, temperaturas más altas y mayores presiones sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal de Panamá.

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Por ahora, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar actividades recreativas en zonas con oleaje peligroso, no cruzar ríos o quebradas crecidas y tomar precauciones durante tormentas eléctricas, mientras el país transita de un episodio de calor extremo a una nueva fase de inestabilidad atmosférica.