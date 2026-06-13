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Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

La actriz y el futbolista llegaron con las hijas que el delantero tiene con Wanda Nara, mientras el actor y Rocío Pardo se ubicaron en otro sector de las gradas, en una jornada que transcurrió sin tensiones

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Nicolás Cabré, Rocío Pardo, la China Suárez, Mauro Icardi y las hijas del futbolista con Wanda Nara alentaron a Rufina Cabré

Una fría mañana de hockey reunió a varias figuras del espectáculo argentino en las tribunas. Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi llegaron junto a las hijas que el futbolista tiene con Wanda Nara para alentar a Rufina Cabré en su partido. A cierta distancia, también estuvieron Nicolás Cabré y su esposa Rocío Pardo. Las imágenes las difundió la periodista Paula Varela en Instagram.

En el campo, Rufina fue la protagonista. Su madre e Icardi, con las dos nenas, siguieron el partido desde las gradas, mientras que su padre y Rocío Pardo hicieron lo mismo desde otro sector de la tribuna.

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Las fotos muestran a La China en el centro de las tribunas, con anteojos oscuros y bien abrigada, sentada junto a Icardi y las chicas. Una de las nenas lleva campera verde oscuro, la otra azul con capucha blanca, una a cada lado de la pareja. Una mujer con abrigo negro y gorro completa el grupo. En la primera toma, La China aparece de espaldas abrazando a una de las nenas, con una cartera de franjas rojas y verdes apoyada en el banco.

En otra imagen se ve a Nicolás Cabré con campera negra y gorra blanca, junto a Rocío Pardo, los dos de espaldas cruzando las gradas mojadas. Al fondo, las jugadoras en pleno partido. Varela acompañó las tres fotos y un video con frases como “Abrazo familiar!”, “Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido!” y “También llegó Cabré y Rocío a alentar”.

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Cuatro personas sentadas en gradas al aire libre, con dos adultos en el centro y dos niñas con rostros borrosos a los lados, en un campo deportivo.
La China Suárez, Mauro Icardi y las hijas del futbolista con Wanda Nara fueron a alentar a Rufina a su partido de hockey
La China Suárez, Mauro Icardi y las hijas del futbolista con Wanda Nara fueron a alentar a Rufina a su partido de hockey

Una familia ensamblada en las tribunas

Cada grupo ocupó su propio espacio: La China e Icardi en un sector, Cabré y Rocío en otro. La distancia fue sutil pero visible en las imágenes. Nadie aparece junto en una sola foto, pero la suma de las tomas cuenta una historia clara: todos los adultos dejaron de lado cualquier tensión para enfocarse en lo mismo, acompañar a Rufina en su pasión por el hockey.

El frío gris de la mañana no impidió que cada uno encontrara su lugar en las gradas. La China abrazó a las nenas, Icardi estuvo al lado, y en otro rincón de la tribuna, Cabré y Rocío Pardo también siguieron cada jugada. Una convivencia tranquila, sin estridencias, que las fotos de Varela capturaron con naturalidad.

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Nicolás Cabré y Rocío Pardo también vieron jugar a Rufina
Nicolás Cabré y Rocío Pardo también vieron jugar a Rufina

Los reencuentros que hicieron posible la jornada

En mayo, Nicolás Cabré y Rufina se reencontraron después de que la nena pasara dos meses en Turquía con La China Suárez e Icardi. Cabré publicó en Instagram una foto de los dos juntos y sonrientes en un restaurante, una imagen que habló por sí sola. Su presencia en las tribunas ese sábado fue la continuidad natural de ese reencuentro.

La presencia de las hijas de Wanda Nara en las tribunas del club de hockey también tiene su propio contexto. Luego de dos meses sin verlas, Icardi regresó al país tras unas semanas de vacaciones en Japón y las Islas Maldivas junto a La China, y se reencontró con sus hijas después de negociaciones entre las abogadas de ambas partes. El retiro se hizo en la casa que Wanda tiene en Nordelta y transcurrió sin incidentes, un contraste claro con los episodios anteriores en el Chateau Libertador, donde cada visita terminaba en escándalo público.

El marco legal lo fijó el Juzgado Civil 106: las nenas permanecerán con su padre desde el 6 de junio hasta el 29 de junio de 2026. Durante ese período, Icardi debe garantizar el cumplimiento de las actividades de sus hijas y no interferir en la comunicación diaria con su madre. El juez fijó además una caución real de $8.000.000 para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.

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