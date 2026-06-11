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Se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que tenés que saber

La propuesta se llevará a cabo en la Ciudad de México y sucederá a 90 minutos del duelo entre México y Sudáfrica

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HORARIOS Y DÓNDE VER LA CEREMONIA INAUGURAL DEL MUNDIAL:

19.30 - España

14.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

13.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)

12.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá

11.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

10:00 hsHoy

El show en el Azteca se anticipa como el más lleno de historia y simbolismo. Este estadio hará historia al convertirse en el único en el planeta en recibir una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo por tercera ocasión —lo hizo previamente en 1970 y 1986—. La jornada incluirá un tributo a quienes dejaron una huella imborrable en ese campo: Diego Maradona y Pelé, dos leyendas que ya no están presentes, pero cuyo impacto sigue marcando el relato del fútbol internacional.

09:30 hsHoy

La Copa del Mundo 2026 inicia con una propuesta inédita en la historia del torneo: habrá tres actos inaugurales, uno en cada nación anfitriona, repartidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El primero se realizará hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una hora y media antes del encuentro inicial entre México y Sudáfrica, con una programación artística que reúne distintas corrientes y épocas de la música latina y global.

09:15 hsHoy

Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Estadio Azteca de la capital mexicana será el escenario de la primera de las tres ceremonias de la Copa del Mundo. Los detalles

Shakira y Burna Boy participarán de la primera ceremonia inaugural (Imagen Ilustrativa Infobae)
Shakira y Burna Boy participarán de la primera ceremonia inaugural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

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09:05 hsHoy

EL ESTADIO AZTECA, EL ESCENARIO DE LA CEREMONIA INAUGURAL:

El Estadio Azteca albergará la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El Estadio Azteca albergará la ceremonia inaugural del Mundial 2026, la tercera vez que el recinto es sede de una apertura mundialista, tras 1970 y 1986 (AP Foto/Eduardo Verdugo)
09:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México antes del encuentro entre el local y Sudáfrica.

Trofeo de la Copa del Mundo FIFA en pedestal dorado en el campo. Detrás, ceremonia inaugural con bailarines, banda, pirotecnia y aficionados en gradas.
La ceremonia iniciará a una hora y media del encuentro inaugural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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