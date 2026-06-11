Se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que tenés que saber

HORARIOS Y DÓNDE VER LA CEREMONIA INAUGURAL DEL MUNDIAL:
19.30 - España
14.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
13.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)
12.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá
11.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras
TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)
El show en el Azteca se anticipa como el más lleno de historia y simbolismo. Este estadio hará historia al convertirse en el único en el planeta en recibir una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo por tercera ocasión —lo hizo previamente en 1970 y 1986—. La jornada incluirá un tributo a quienes dejaron una huella imborrable en ese campo: Diego Maradona y Pelé, dos leyendas que ya no están presentes, pero cuyo impacto sigue marcando el relato del fútbol internacional.
La Copa del Mundo 2026 inicia con una propuesta inédita en la historia del torneo: habrá tres actos inaugurales, uno en cada nación anfitriona, repartidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El primero se realizará hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una hora y media antes del encuentro inicial entre México y Sudáfrica, con una programación artística que reúne distintas corrientes y épocas de la música latina y global.
El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.
EL ESTADIO AZTECA, EL ESCENARIO DE LA CEREMONIA INAUGURAL:
Bienvenidos al minuto a minuto de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México antes del encuentro entre el local y Sudáfrica.