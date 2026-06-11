Se realizará la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que tenés que saber

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Bienvenidos al minuto a minuto de la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México antes del encuentro entre el local y Sudáfrica.

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo : tres ceremonias inaugurales , una por cada país sede, distribuidas entre México , Canadá y Estados Unidos . La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México , 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica , con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

La Copa del Mundo 2026 inicia con una propuesta inédita en la historia del torneo: habrá tres actos inaugurales, uno en cada nación anfitriona, repartidos entre México, Canadá y Estados Unidos. El primero se realizará hoy en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una hora y media antes del encuentro inicial entre México y Sudáfrica, con una programación artística que reúne distintas corrientes y épocas de la música latina y global.

El show en el Azteca se anticipa como el más lleno de historia y simbolismo. Este estadio hará historia al convertirse en el único en el planeta en recibir una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo por tercera ocasión —lo hizo previamente en 1970 y 1986—. La jornada incluirá un tributo a quienes dejaron una huella imborrable en ese campo: Diego Maradona y Pelé, dos leyendas que ya no están presentes, pero cuyo impacto sigue marcando el relato del fútbol internacional.

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