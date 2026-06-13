Deportes

Dibu, en la mira: los dos detalles que no pasaron inadvertidos en la práctica de Argentina rumbo al debut contra Argelia por el Mundial

El arquero volvió a ser el primero en saltar al campo de entrenamiento y mostró buen semblante, custodiado por el kinesiólogo Pablo Capuchetti

Guardar
Google icon

El entrenamiento del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

(Enviado especial a Estados Unidos) Cada salida al campo de entrenamiento de Emiliano Martínez se roba las miradas. La atención se posa sobre el arquero. Más específicamente sobre esa bendita fractura en el dedo anular de la mano derecha. El Dibu fue otra vez el primero de los jugadores de la selección argentina en saltar al terreno para la práctica y hubo dos detalles que no pasaron desapercibidos.

En primer lugar, el hombre del Aston Villa estuvo custodiado durante los 45 minutos de su entrenamiento por Pablo Capuchetti, el kinesiólogo de la Albiceleste. El especialista se paró a unos metros de Martínez y supervisó cada una de sus actividades. Dibu, hábil para entender que cada uno de sus gestos está en escrutinio mediático, se paró abrazado al integrante del cuerpo médico y advirtió ante los presentes, entre los que se encontraba Infobae: “Tengo al mejor fisio (por fisioterapeuta)”.

PUBLICIDAD

El otro punto importante para entender el proceso de su recuperación estuvo en un detalle tan pequeño como fundamental: en cada uno de los ejercicios, Martínez evitó utilizar su mano derecha para levantarse. Cada vez que se tiraba al piso, hacía fuerza con la izquierda, evitando forzar la zona lastimada. Un cuidado extra para llegar a tono al estreno.

El debut con Argelia del próximo martes 16 de junio aparece como la fecha límite y, aunque hay gestos que por momentos obligan a contener la respiración por la preocupación, el arquero sigue mostrando su actividad constante con el fin de defender los tres palos ese día. “Estamos bien, estamos bien”, repitió en el entrenamiento del viernes cuando los periodistas le consultaron por su situación. Hoy otra vez imitó esos gestos: pulgar arriba y puño en alto.

PUBLICIDAD

Dibu se exigió ayer, expuso su semblante positivo pero hubo imágenes que no dejan de inquietar: su cara de dolor cuando se sacó el guante de la mano derecha. Un dato que bien puede ser anecdótico si se lo analiza con un pensamiento frío: el dolor seguramente lo va a acompañar porque su fractura es reciente, pero lo importante en esta instancia es que no limite sus reacciones. Y eso no está pasando.

El guardametas sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha antes de la final de Europa League contra Friburgo hace 26 días. Si bien atajó todo el encuentro y celebró el histórico título, debió someterse a un estricto proceso de rehabilitación para estar en condiciones de defender la corona obtenida en Qatar hace tres años y medio con el seleccionado. Con Gerónimo Rulli y Juan Musso cuidando sus espaldas en el plantel, el Dibu sigue buscando su mejor tono para estar como titular desde el primer partido. Hoy en día, suena como un hecho ver a Martínez debajo de los tres palos del Kansas City Stadium el próximo martes 16 de junio.

El otro dato importante de la jornada pasó por la incorporación de Marcos Senesi al plantel tras el llamado de emergencia. El flamante defensor del Tottenham, que saltó a la lista de 26 convocados en lugar del lesionado Leonardo Balerdi, realizó tareas con el resto de los jugadores para estar disponible de cara al estreno por el Grupo J.

Sin el lesionado Nicolás Tagliafico, Lionel Scaloni tuvo en el campo de juego a los otros 25 futbolistas del plantel. El capitán Lionel Messi sigue exponiendo buenos síntomas a 20 días de la lesión que sufrió con el Inter Miami.

En este marco, y a la espera de una conferencia de prensa del DT el próximo lunes que seguramente dejará muchas confirmaciones, Scaloni podrá contar a priori con todos los que llegaron tocados a la cita: Julián Álvarez, Nico Paz, Nahuel Molina, Nico González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Cristian Cuti Romero.

A este ritmo, lo esperable será ver a una parte de la defensa de memoria con Molina, Nico Otamendi y Cuti Romero, pero con la irrupción de Facundo Medina como reemplazante de Tagliafico en el lateral izquierdo. Un dato no menor: Scaloni tiene piezas para mover en ese sector y apostar por otras lógicas. Valentín Barco, nacido como lateral pero devenido en mediocampista, podría ser una alternativa para correrse a esa zona aportando otra estética táctica. También lo podría utilizar a Lisandro Martínez, quien serviría tanto como lateral izquierdo como un eventual stopper por izquierda si la defensa se organiza con tres en el fondo momentáneamente.

Molina, Cuti Romero y Licha Martínez, tres caras habituales en la defensa (Foto: Reuters/Denny Medley)
Molina, Cuti Romero y Licha Martínez, tres caras habituales en la defensa (Foto: Reuters/Denny Medley)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaDelMundo2026Emiliano MartínezLionel Scaloni

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El combinado brasileño pone en marcha su ilusión contra el poderoso representativo africano. Jugarán en Nueva York por el Grupo C

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La furia de Franco Colapinto en la radio del equipo tras el mal nivel en la clasificación de la F1: “¿Qué carajo fue eso?”

Alpine dejó una discreta imagen en la qualy del Gran Premio de Barcelona y el argentino, que se ubicó 13°, lanzó varios insultos por el funcionamiento del A526

La furia de Franco Colapinto en la radio del equipo tras el mal nivel en la clasificación de la F1: “¿Qué carajo fue eso?”

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

El delantero del Real Madrid mostró una faceta desconocida durante una entrevista con el presentador británico James Corden

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

El argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero el rendimiento de Alpine fue menor al esperado. El pilarense puntualizó en las dificultades del monoplaza y la alta degradación de neumáticos

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

El argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly en la competencia interna de Alpine. George Russell se quedó con la pole position con Mercedes

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La furia de Franco Colapinto en la radio del equipo tras el mal nivel en la clasificación de la F1: “¿Qué carajo fue eso?”

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

TELESHOW

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pasa del calor extremo a tormentas eléctricas y oleajes bajo vigilancia

Panamá pasa del calor extremo a tormentas eléctricas y oleajes bajo vigilancia

Inteligencia artificial transforma el ejercicio profesional entre graduados universitarios en Costa Rica

Madre e hijo encontrados sin vida en República Dominicana murieron por intoxicación con monóxido de carbono, según autoridades

Protección Civil de El Salvador declara alerta verde, tras severas lluvias y evacuaciones

La Policía desbarata una casa de narcomenudeo y detiene a tres presuntos miembros del Barrio 18 en Guatemala