Dibu, en la mira: los dos detalles que no pasaron inadvertidos en la práctica de Argentina rumbo al debut contra Argelia por el Mundial

El entrenamiento del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

(Enviado especial a Estados Unidos) Cada salida al campo de entrenamiento de Emiliano Martínez se roba las miradas. La atención se posa sobre el arquero. Más específicamente sobre esa bendita fractura en el dedo anular de la mano derecha. El Dibu fue otra vez el primero de los jugadores de la selección argentina en saltar al terreno para la práctica y hubo dos detalles que no pasaron desapercibidos.

En primer lugar, el hombre del Aston Villa estuvo custodiado durante los 45 minutos de su entrenamiento por Pablo Capuchetti, el kinesiólogo de la Albiceleste. El especialista se paró a unos metros de Martínez y supervisó cada una de sus actividades. Dibu, hábil para entender que cada uno de sus gestos está en escrutinio mediático, se paró abrazado al integrante del cuerpo médico y advirtió ante los presentes, entre los que se encontraba Infobae: “Tengo al mejor fisio (por fisioterapeuta)”.

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El otro punto importante para entender el proceso de su recuperación estuvo en un detalle tan pequeño como fundamental: en cada uno de los ejercicios, Martínez evitó utilizar su mano derecha para levantarse. Cada vez que se tiraba al piso, hacía fuerza con la izquierda, evitando forzar la zona lastimada. Un cuidado extra para llegar a tono al estreno.

El debut con Argelia del próximo martes 16 de junio aparece como la fecha límite y, aunque hay gestos que por momentos obligan a contener la respiración por la preocupación, el arquero sigue mostrando su actividad constante con el fin de defender los tres palos ese día. “Estamos bien, estamos bien”, repitió en el entrenamiento del viernes cuando los periodistas le consultaron por su situación. Hoy otra vez imitó esos gestos: pulgar arriba y puño en alto.

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Dibu se exigió ayer, expuso su semblante positivo pero hubo imágenes que no dejan de inquietar: su cara de dolor cuando se sacó el guante de la mano derecha. Un dato que bien puede ser anecdótico si se lo analiza con un pensamiento frío: el dolor seguramente lo va a acompañar porque su fractura es reciente, pero lo importante en esta instancia es que no limite sus reacciones. Y eso no está pasando.

El guardametas sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha antes de la final de Europa League contra Friburgo hace 26 días. Si bien atajó todo el encuentro y celebró el histórico título, debió someterse a un estricto proceso de rehabilitación para estar en condiciones de defender la corona obtenida en Qatar hace tres años y medio con el seleccionado. Con Gerónimo Rulli y Juan Musso cuidando sus espaldas en el plantel, el Dibu sigue buscando su mejor tono para estar como titular desde el primer partido. Hoy en día, suena como un hecho ver a Martínez debajo de los tres palos del Kansas City Stadium el próximo martes 16 de junio.

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El otro dato importante de la jornada pasó por la incorporación de Marcos Senesi al plantel tras el llamado de emergencia. El flamante defensor del Tottenham, que saltó a la lista de 26 convocados en lugar del lesionado Leonardo Balerdi, realizó tareas con el resto de los jugadores para estar disponible de cara al estreno por el Grupo J.

Sin el lesionado Nicolás Tagliafico, Lionel Scaloni tuvo en el campo de juego a los otros 25 futbolistas del plantel. El capitán Lionel Messi sigue exponiendo buenos síntomas a 20 días de la lesión que sufrió con el Inter Miami.

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En este marco, y a la espera de una conferencia de prensa del DT el próximo lunes que seguramente dejará muchas confirmaciones, Scaloni podrá contar a priori con todos los que llegaron tocados a la cita: Julián Álvarez, Nico Paz, Nahuel Molina, Nico González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Cristian Cuti Romero.

A este ritmo, lo esperable será ver a una parte de la defensa de memoria con Molina, Nico Otamendi y Cuti Romero, pero con la irrupción de Facundo Medina como reemplazante de Tagliafico en el lateral izquierdo. Un dato no menor: Scaloni tiene piezas para mover en ese sector y apostar por otras lógicas. Valentín Barco, nacido como lateral pero devenido en mediocampista, podría ser una alternativa para correrse a esa zona aportando otra estética táctica. También lo podría utilizar a Lisandro Martínez, quien serviría tanto como lateral izquierdo como un eventual stopper por izquierda si la defensa se organiza con tres en el fondo momentáneamente.

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Molina, Cuti Romero y Licha Martínez, tres caras habituales en la defensa (Foto: Reuters/Denny Medley)