Inteligencia artificial transforma el ejercicio profesional entre graduados universitarios en Costa Rica

El 56,5% de las personas graduadas universitarias en Costa Rica ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, según el Observatorio Laboral de CONARE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito laboral universitario costarricense avanza a pasos acelerados: el 56.5% de las personas graduadas de universidades públicas ya emplea herramientas de IA en su ejercicio profesional, según reveló el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El dato surge del sexto informe de seguimiento a graduados universitarios 2020-2022, presentado este 2026.

El estudio, encargado por el Observatorio Laboral de Profesiones, evidencia una transformación tecnológica sostenida en el entorno profesional.

Entre las herramientas más utilizadas destacan los chatbots, los sistemas de análisis de datos y los asistentes virtuales. Estos recursos han comenzado a modificar las dinámicas laborales y las competencias que demandan tanto el sector público como el privado.

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La investigación revela que la incorporación de inteligencia artificial no se limita a áreas tecnológicas. Aunque el uso es más intenso en los campos de Computación, Ingeniería y Ciencias Básicas, cada vez más profesionales de diversas disciplinas reportan la integración de IA en sus tareas cotidianas.

El informe subraya que la tendencia está acompañada por un incremento en la cantidad de procesos de capacitación relacionados con programación, análisis de datos, automatización e inteligencia artificial, así como en ciberseguridad.

Chatbots, asistentes virtuales y análisis de datos se posicionan como las herramientas tecnológicas más empleadas por los profesionales costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento detalla que el 43.3% de las personas graduadas trabaja bajo la modalidad virtual, lo que refleja una transformación profunda en los entornos laborales y en la forma en que se ejerce la profesión. Esta cifra consolida el teletrabajo y el trabajo híbrido como prácticas habituales, especialmente en sectores donde la digitalización ha avanzado rápidamente.

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El Observatorio Laboral de Profesiones advierte que la integración de IA y la virtualidad exigen nuevas competencias y una actualización constante de conocimientos. El informe destaca que las universidades han intensificado la oferta de cursos y talleres en áreas tecnológicas para responder a la demanda del mercado y apoyar el desarrollo profesional de sus egresados.

El impacto de la inteligencia artificial se observa también en la automatización de procesos, la mejora en la toma de decisiones basada en datos y la optimización de servicios mediante asistentes virtuales.

El uso de chatbots, por ejemplo, ha permitido a empresas e instituciones públicas agilizar la atención al usuario y reducir los tiempos de respuesta, mientras que el análisis de datos impulsa la eficiencia operativa y la generación de valor agregado en distintos sectores.

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La transformación tecnológica detectada por el Observatorio Laboral responde a una tendencia global que redefine el perfil profesional. El informe señala que los graduados costarricenses están incorporando nuevas herramientas y competencias para responder a los cambios tecnológicos y productivos. En este contexto, la capacidad de adaptarse y aprender de manera continua se vuelve un requisito indispensable para la competitividad laboral.

La integración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías redefine el perfil profesional y las competencias requeridas en múltiples sectores del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio enfatiza que la inteligencia artificial no sustituye el trabajo humano, sino que complementa y potencia las funciones de los profesionales, abriendo nuevas oportunidades y desafíos en el mercado laboral. Las universidades públicas de Costa Rica, agrupadas en el CONARE, han asumido el reto de preparar a sus estudiantes en habilidades digitales y tecnológicas de última generación.

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Además del avance en la adopción de IA, el informe identifica el crecimiento sostenido en la participación de mujeres en áreas STEM y la necesidad de fortalecer la inclusión digital en todas las regiones del país. El Observatorio Laboral recomienda mantener el monitoreo de tendencias y fomentar alianzas entre el sector académico y el productivo, para garantizar que la formación universitaria esté alineada con las demandas de un mercado en permanente transformación.