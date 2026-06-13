Costa Rica

Inteligencia artificial transforma el ejercicio profesional entre graduados universitarios en Costa Rica

Más de la mitad de las personas graduadas ya utiliza IA en su trabajo, según estudio del Observatorio Laboral de CONARE

Guardar
Google icon
Vista trasera de un graduado universitario con toga y birrete sentado frente a una laptop. La pantalla muestra gráficos y aplicaciones de inteligencia artificial.
El 56,5% de las personas graduadas universitarias en Costa Rica ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, según el Observatorio Laboral de CONARE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito laboral universitario costarricense avanza a pasos acelerados: el 56.5% de las personas graduadas de universidades públicas ya emplea herramientas de IA en su ejercicio profesional, según reveló el Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El dato surge del sexto informe de seguimiento a graduados universitarios 2020-2022, presentado este 2026.

El estudio, encargado por el Observatorio Laboral de Profesiones, evidencia una transformación tecnológica sostenida en el entorno profesional.

Entre las herramientas más utilizadas destacan los chatbots, los sistemas de análisis de datos y los asistentes virtuales. Estos recursos han comenzado a modificar las dinámicas laborales y las competencias que demandan tanto el sector público como el privado.

PUBLICIDAD

La investigación revela que la incorporación de inteligencia artificial no se limita a áreas tecnológicas. Aunque el uso es más intenso en los campos de Computación, Ingeniería y Ciencias Básicas, cada vez más profesionales de diversas disciplinas reportan la integración de IA en sus tareas cotidianas.

El informe subraya que la tendencia está acompañada por un incremento en la cantidad de procesos de capacitación relacionados con programación, análisis de datos, automatización e inteligencia artificial, así como en ciberseguridad.

IA - cortesía - agradecimiento - chatbots - tecnología - 15 de marzo
Chatbots, asistentes virtuales y análisis de datos se posicionan como las herramientas tecnológicas más empleadas por los profesionales costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento detalla que el 43.3% de las personas graduadas trabaja bajo la modalidad virtual, lo que refleja una transformación profunda en los entornos laborales y en la forma en que se ejerce la profesión. Esta cifra consolida el teletrabajo y el trabajo híbrido como prácticas habituales, especialmente en sectores donde la digitalización ha avanzado rápidamente.

PUBLICIDAD

El Observatorio Laboral de Profesiones advierte que la integración de IA y la virtualidad exigen nuevas competencias y una actualización constante de conocimientos. El informe destaca que las universidades han intensificado la oferta de cursos y talleres en áreas tecnológicas para responder a la demanda del mercado y apoyar el desarrollo profesional de sus egresados.

El impacto de la inteligencia artificial se observa también en la automatización de procesos, la mejora en la toma de decisiones basada en datos y la optimización de servicios mediante asistentes virtuales.

El uso de chatbots, por ejemplo, ha permitido a empresas e instituciones públicas agilizar la atención al usuario y reducir los tiempos de respuesta, mientras que el análisis de datos impulsa la eficiencia operativa y la generación de valor agregado en distintos sectores.

La transformación tecnológica detectada por el Observatorio Laboral responde a una tendencia global que redefine el perfil profesional. El informe señala que los graduados costarricenses están incorporando nuevas herramientas y competencias para responder a los cambios tecnológicos y productivos. En este contexto, la capacidad de adaptarse y aprender de manera continua se vuelve un requisito indispensable para la competitividad laboral.

Hombre programando en un escritorio con múltiples monitores mostrando código y diagramas de red. Una lámpara y tazas de café están en el escritorio.
La integración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías redefine el perfil profesional y las competencias requeridas en múltiples sectores del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio enfatiza que la inteligencia artificial no sustituye el trabajo humano, sino que complementa y potencia las funciones de los profesionales, abriendo nuevas oportunidades y desafíos en el mercado laboral. Las universidades públicas de Costa Rica, agrupadas en el CONARE, han asumido el reto de preparar a sus estudiantes en habilidades digitales y tecnológicas de última generación.

Además del avance en la adopción de IA, el informe identifica el crecimiento sostenido en la participación de mujeres en áreas STEM y la necesidad de fortalecer la inclusión digital en todas las regiones del país. El Observatorio Laboral recomienda mantener el monitoreo de tendencias y fomentar alianzas entre el sector académico y el productivo, para garantizar que la formación universitaria esté alineada con las demandas de un mercado en permanente transformación.

Temas Relacionados

Costa RicaInteligencia Artificialgraduados universitariosCONARE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos niños en la orfandad y una madre que suplica: La tragedia de un nicaragüense tras perder la vida en EE.UU.

Faltaban apenas seis días para el Día de la Madre en Nicaragua cuando el teléfono sonó con la peor de las noticias: Nelson Rafael Maradiaga había fallecido tras golpearse la cabeza al resbalar de unas gradas en Wisconsin, Estados Unidos

Dos niños en la orfandad y una madre que suplica: La tragedia de un nicaragüense tras perder la vida en EE.UU.

La economía panameña acelera el paso y el IMAE registra en abril su mejor resultado de 2026

Las reexportaciones, el movimiento de carga, el turismo y los servicios financieros contribuyeron al resultado registrado durante el cuarto mes del año.

La economía panameña acelera el paso y el IMAE registra en abril su mejor resultado de 2026

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé que El Niño tendrá una intensidad débil en el país

Los modelos nacionales no anticipan para el país un escenario de alta intensidad entre junio y agosto de 2026, lo que reduce el riesgo de sequías extremas y de daños mayores sobre la actividad productiva.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé que El Niño tendrá una intensidad débil en el país

De masacres a coches bomba: Fiscalía salvadoreña procesará a 563 cabecillas del Barrio 18 por más de 14,000 delitos

La Fiscalía General de la República sentará en el banquillo de los acusados a 563 cabecillas históricos de la pandilla Barrio 18, los cerebros detrás de algunos de los episodios más oscuros del país

De masacres a coches bomba: Fiscalía salvadoreña procesará a 563 cabecillas del Barrio 18 por más de 14,000 delitos

Rescatan a conductora atrapada en carro volcado por lluvias en Honduras

Una conductora vivió momentos de angustia luego de quedar atrapada dentro de su vehículo, el cual fue arrastrado y posteriormente volcado por una fuerte corriente de agua en San Pedro Sula, en medio de las intensas lluvias que afectaron distintos sectores de la ciudad.

Rescatan a conductora atrapada en carro volcado por lluvias en Honduras

TECNO

Los usuarios de Pokémon Champions ya pueden reclamar un regalo especial con este código gratuito

Los usuarios de Pokémon Champions ya pueden reclamar un regalo especial con este código gratuito

Elon Musk: en cuánto quedó su fortuna después de la salida a bolsa de SpaceX

Ni el brillo de la pantalla ni las aplicaciones: este es el error más común que reduce la duración de la batería del iPhone

Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: quién ganará y cuál será el marcador, según la IA

Epic Games Store regala estos dos videojuegos hasta el 18 de junio: cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

Siete años después de ‘Leaving Neverland’, los denunciantes de Michael Jackson ya tienen fecha de juicio

Siete años después de ‘Leaving Neverland’, los denunciantes de Michael Jackson ya tienen fecha de juicio

La nueva vida de Zac Efron en Australia: naturaleza, sostenibilidad y una mansión ecológica

David Beckham recibe su estrella en Hollywood, pero la ausencia de Brooklyn vuelve a exponer la fractura familiar

La insólita condición que Steven Spielberg le puso a Netflix para dirigir una película

“No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”, afirma David Harbour sobre el estrés mediático

MUNDO

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Las 10 joyas ocultas de Europa que recomiendan los expertos para viajar en 2026

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

Suecia declaró dos alertas para interceptar aviones rusos cerca de su espacio aéreo

Marco Rubio instó a respetar el bloqueo naval de EEUU mientras se finaliza el acuerdo con Irán

Irán comenzará los funerales por Ali Khamenei el próximo 4 de julio