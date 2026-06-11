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Corea del Sur vs República Checa minuto a minuto: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A

Guadalajara recibe el choque entre los rivales directos de México en el Grupo A. Coreanos y checos se miden en un duelo clave que definirá el futuro del sector

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Acción en el Grupo A: los rivales directos de México se miden en Guadalajara.
Acción en el Grupo A: los rivales directos de México se miden en Guadalajara.

El Estadio Guadalajara recibe un partido clave para el futuro del Grupo A. Corea del Sur y la República Checa debutan en el Mundial 2026 con la obligación de ganar para no complicar su clasificación. El equipo surcoreano apuesta por un juego rápido y ordenado, liderado por la experiencia de su estrella Heung-Min Son en el ataque y Kim Min-Jae en la defensa.

Por su parte, el conjunto checo basará su estrategia en la fuerza física, la presión en el medio campo y el olfato goleador de Patrik Schick. Es un choque entre la velocidad asiática y la fuerza europea, donde el equipo que cometa menos errores se llevará tres puntos fundamentales.

En pocas líneas:

09:19 hsHoy

Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

El delantero del LAFC reconoció ante GQ que el primer escalón para la selección surcoreana es superar la fase de grupos, con todos sus partidos en México y el desafío adicional de la altitud

La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer impulsó la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos (Mandatory Credit: Stan Szeto-Imagn Images)
La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer impulsó la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos (Mandatory Credit: Stan Szeto-Imagn Images)

La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer ha impulsado la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos y ha generado gran entusiasmo entre los aficionados de Los Ángeles. El delantero surcoreano vive un proceso de integración marcado por el vínculo con la comunidad coreana y la expectativa ante el Mundial 2026.

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09:18 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 11 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

La Copa del Mundo inicia su recorrido con dos partidos correspondientes al Grupo A. Todo lo que tenés que saber

Este jueves comienza la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este jueves comienza la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.

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