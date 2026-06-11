El Estadio Guadalajara recibe un partido clave para el futuro del Grupo A. Corea del Sur y la República Checa debutan en el Mundial 2026 con la obligación de ganar para no complicar su clasificación. El equipo surcoreano apuesta por un juego rápido y ordenado, liderado por la experiencia de su estrella Heung-Min Son en el ataque y Kim Min-Jae en la defensa.
Por su parte, el conjunto checo basará su estrategia en la fuerza física, la presión en el medio campo y el olfato goleador de Patrik Schick. Es un choque entre la velocidad asiática y la fuerza europea, donde el equipo que cometa menos errores se llevará tres puntos fundamentales.
En pocas líneas:
La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer ha impulsado la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos y ha generado gran entusiasmo entre los aficionados de Los Ángeles. El delantero surcoreano vive un proceso de integración marcado por el vínculo con la comunidad coreana y la expectativa ante el Mundial 2026.
El Mundial 2026 pone su puesta en marcha este jueves con el puntapié inicial del Grupo A. El encuentro entre México y Sudáfrica se producirá a las 16 (hora argentina) después de la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México y pondrá cara a cara a uno de los anfitriones (los otros son Estados Unidos y Canadá) y a una de las selecciones africanas que buscará dar el batacazo. La jornada se cerrará a las 23 en Guadalajara entre Corea del Sur y República Checa.