Corea del Sur vs República Checa minuto a minuto: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A

Acción en el Grupo A: los rivales directos de México se miden en Guadalajara.

El Estadio Guadalajara recibe un partido clave para el futuro del Grupo A. Corea del Sur y la República Checa debutan en el Mundial 2026 con la obligación de ganar para no complicar su clasificación. El equipo surcoreano apuesta por un juego rápido y ordenado, liderado por la experiencia de su estrella Heung-Min Son en el ataque y Kim Min-Jae en la defensa.

Por su parte, el conjunto checo basará su estrategia en la fuerza física, la presión en el medio campo y el olfato goleador de Patrik Schick. Es un choque entre la velocidad asiática y la fuerza europea, donde el equipo que cometa menos errores se llevará tres puntos fundamentales.