Crimen y Justicia

Tiroteo y gritos en La Plata: un joven con pedido de captura fue detenido por disparar contra una casa

Ocurrió en Ensenada. El sospechoso tiene 22 años y lo buscaban por evasión. El video

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Ocurrió en Ensenada. El sospechoso tiene 22 años y lo buscaban por evasión. crédito: 0221

Un tenso episodio tuvo lugar esta madrugada en La Plata, donde un sospechoso de 22 años protagonizó un tiroteo contra el frente de una casa ubicada en la localidad de Ensenada. El hecho, captado por un testigo, fue denunciado al 911 y derivó en un operativo policial en el que el joven resultó detenido. Tras identificarlo, se constató que tenía un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

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Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Tiroteo y gritos en La Plata: un joven con pedido de captura fue detenido por disparar contra una casa
El detenido tiene 22 años y un pedido de captura

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

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Fuentes del caso detallaron que el despliegue se desarrolló en un contexto hostil, ya que los móviles policiales también recibieron impactos de piedras por parte de vecinos mientras se concretaba la detención.

Tiroteo y gritos en La Plata: un joven con pedido de captura fue detenido por disparar contra una casa
El revólver que tenía el sospechoso

En el marco del operativo, las autoridades constataron que el ahora detenido presentaba un pedido de captura activo por evasión, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata desde el 24 de julio de 2025.

Ahora el joven quedó a disposición de la UFIJ N°6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, y del Juzgado de Ejecución Penal N°2, mientras se realizan las pericias correspondientes sobre el arma incautada.

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