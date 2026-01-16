Deportes

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

En medio de la crisis que vive el Ciclón, el ex mandatario protagonizó una particular y extensa entrevista donde aseguró que insistirá en la Justicia para revocar la acefalía

Guardar
El ex presidente del Ciclón se mostró optimista para que la Justicia falle a su favor y pueda regresar al club

Marcelo Moretti protagonizó una particular entrevista en la noche de este jueves, en la que habló por dos horas en el segundo programa del canal de YouTube, El Método Azulgrana. Los videos de su presentación circularon rápidamente en redes sociales porque el ex presidente de San Lorenzo, que reclama en la Justicia poder retomar el cargo en medio de la crisis institucional que se gestó en abril del año pasado cuando fue grabado en una cámara oculta, llegó a la entrevista con empanadas y hasta se puso a jugar a los videojuegos.

Uno de los primeros temas que abordó Moretti fue la acefalía declarada en el Ciclón a mediados de diciembre e insistió con su intención de lograr la nulidad en la Justicia del procedimiento. Hoy en día, la CD de transición está al mando de Sergio Costantino. “Hoy hay un gobierno de facto. No hay oposición. Son 20 miembros sin oposición, una locura. Y hacen lo que quieren con el club. ¿Por qué no hay oposición? Porque está mal hecho, la acefalía está mal hecha. Por eso estamos en la Justicia, yo estoy seguro que volvemos. Todo pasó a Cámara. Para mí, en la primera semana de febrero... La cautelar que presentamos es clarísima. Hay argumentos fácticos, jurídicos y administrativos muy fuertes. No hay acefalía porque hay 12 miembros de Comisión Directiva que no renunciaron, y aquellos que renunciaron tienen suplentes. Es clarísimo”.

“Nunca arrancó la Comisión Directiva ese día. Ese 16 de diciembre nunca arrancó. El que tiene que arrancar, al final del día, soy yo. Nunca la arranqué porque había discusiones todo el tiempo, amenazas, presiones, mujeres llorando...”, relató, y afirmó que “sería un absurdo jurídico” que no validen su pedido. Además, advirtió que si no recibe un guiño de la Justicia, piensa como “alternativa” la chance de presentarse en las elecciones anticipadas pautadas para el próximo 30 de mayo.

A continuación, el hombre elegido por más de 6.000 socios en medio de una elección récord en 2023 volvió a hacer hincapié en su opinión sobre el próximo fallo que podría devolver todo a foja cero por segunda vez, ya que se declaró “irregular” la primera acefalía en octubre pasado y retornó al cargo: “No puede no fallar en mi favor. Sería un absurdo jurídico que no falle a mi favor. Es lo que me corresponde: volver a ser presidente, terminar el mandato (finaliza en 2027). O si hay que hacer una acefalía, hay que hacerla bien, no hacerla como hicieron ahora. Hay dirigentes que no querían renunciar, lo que pasa es que recibían muchas presiones. Había 100 personas afuera. Un club no se puede manejar así, con presiones, con amenazas, con extorsiones, falsificando un instrumento público como es un acta de comisión directiva. Por eso está todo en sede penal. Esto recién arranca. Uno no quiere hacerle mal a San Lorenzo, pero indudablemente las cosas hay que hacerlas bien. ¿Si tengo la fuerza? Obvio, sí”.

Marcelo Moretti espera un fallo
Marcelo Moretti espera un fallo judicial para volver a ser presidente de San Lorenzo

A la hora de hablar de la cámara oculta, donde se ve cómo recibe USD 25.000 de una señora y los guarda en su saco, reafirmó que “esa plata la puse en club” y que ese monto “no me mueve la aguja”, argumentando que juntó “casi USD 2 millones en tres días” para “pagar” a Matías Reali. A continuación, uno de los conductores le dijo que había pesado el dinero y Marcelo Moretti, con una sonrisa en el rostro, manifestó: “Podía ser trucho también”. “No me cambia la aguja USD 25.000 ni USD 200.000. Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida. Lo digo con extrema humildad”, sentenció. Vale destacar que fue procesado en diciembre pasado por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por supuestamente cobrar eso en concepto de coima para fichar a un jugador en las inferiores del club.

Incluso, el origen de esos fondos fue puesto en tela de juicio por el conductor Daniel Retamozo durante una conversación en TyC Sports. “¿Por qué a nosotros nos dijiste que eso era una donación y en la Justicia dijiste que fue una cuestión de privados?”, le soltó en reiteradas oportunidades. Y su interlocutor respondió: “En estos dos años en San Lorenzo puse casi 400 mil dólares, está acreditado, están los mutuos, está la trazabilidad de cada mutuo. O sea que fue imputado cada dinero que puse. Imaginate que yo soy dirigente desde el año 2010... Yo la plata, te repito, la pongo en San Lorenzo”. Días después, Moretti tuvo un tenso intercambio al aire con el periodista Diego Díaz.

Cuando le preguntaron en el streaming sobre la cámara oculta que desató la crisis política actual en la entidad, el ex mandatario cuestionó la procedencia de las imágenes: “El video está editado, armado. Si yo te muestro todo el video, todo el video... Yo no tengo el video. El 21 de abril se publicó y, al día siguiente, nosotros íbamos a anunciar el partido Lazio-San Lorenzo para noviembre en Roma. Esto estaba armado”. Recalcó que tiene una “buena relación” con la AFA y que la casa madre intenta hablar de “consenso”: “La acefalía y este golpe de estado no le hace bien a San Lorenzo”.

Sergio Costantino asumió la CD
Sergio Costantino asumió la CD transitoria, a la espera de lo que suceda con la presentación judicial de Marcelo Moretti (@sergiocostantino_)

Acto seguido, el invitado del ciclo se dispuso a jugar un videojuego de fútbol tras la extensa entrevista junto a uno de los presentadores del programa, cuyos conductores expresaron que será algo habitual con todos los invitados. Marcelo Moretti eligió a la selección de Francia y optaron por hacer una reedición de la final del mundo de 2022 con Argentina en la cancha de Boca Juniors. “He jugado, me ganan siempre”, aclaró sobre sus aptitudes con los videojuegos. Moretti perdió 7-1.

En otro de los tramos de la nota, Moretti volvió a insistir con el dinero que depositó en San Lorenzo y aseguró tener pruebas: “Yo puse 200.000 dólares de mi bolsillo, que tengo los WhatsApp del tesorero, la gente de tesorería, y yo los puse y que no están en los libros de San Lorenzo. Eso va a ser otro escándalo más, porque quiero ver qué pasó con esa plata”.

Además, relató el particular vínculo con los entrenadores y el pedido que les hacía en los mercados de pases: “Yo le dije a (Ruben Darío) Insúa: ‘Dejame lo que pueda traerte, pero dejame 2 o 3 tiros a mí’. Traje a (Orlando) Gill y a (Alexis) Cuello que él no los quería. De hecho nunca los convocó. A todos los técnicos, (Leandro) Romagnoli y (Miguel Ángel) Russo, yo les dije que me dejen tirar algún tiro a mí. ‘Este es el presupuesto, pero dejame traer a mí que yo también entiendo de esto’, les decía. En 2012 traje a Cauteruccio y nadie decía nada. En ese torneo que se rompe los ligamentos era el goleador y después en la Libertadores el penal se lo hacen a él. También traje a los (Ángel y Óscar) Romero y me decían: ‘¿Para qué vienen?’. Eran 2 jugadorazos. Algo entiendo, eh”, se jactó.

Temas Relacionados

San LorenzoMarcelo Morettideportes-argentina

Últimas Noticias

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

La escudería italiana de la Fórmula 1 confirmó que Riccardo Adami dejará de trabajar junto al piloto británico. La noticia se hizo oficial tras una temporada en la que hubo tensos intercambios entre ambos

Tras los ásperos cruces por

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

A pesar de las comodidades y la millonaria inversión realizada, la familia de CR7 determinó desprenderse del inmueble

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La NBA impulsa la creación de una liga europea

El plan cuenta con el respaldo de equipos históricos como Real Madrid y apuesta por transformar el básquet europeo a partir de 2027

La NBA impulsa la creación

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

A los 31 años, y luego de batallar contra las lesiones, la santafesina alcanzó por primera vez las semifinales en un W50

Luego de pensar en el

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

El capitán del equipo argentino encabezó una conferencia de prensa junto a Federico Gómez, uno de los convocados, y habló de las dificultades de una serie marcada por el calendario

Javier Frana habló sobre las
DEPORTES
Tras los ásperos cruces por

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

Luego de pensar en el retiro, Victoria Bosio logró el mejor resultado de su carrera: “Aprendí a valorarme”

Javier Frana habló sobre las bajas para visitar a Corea del Sur por la Copa Davis: “No se puede poner a un jugador entre la espada y la pared”

TELESHOW
Darío Cvitanch e Ivana Figueiras

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

INFOBAE AMÉRICA

Los súper ancianos revelan una

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

Demencia rápidamente progresiva: síntomas, causas y el nuevo marco diagnóstico, según expertos de Mayo Clinic

David Hockney advierte que trasladar el Tapiz de Bayeux desde Francia a Gran Bretaña es “una locura”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno