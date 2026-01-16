Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

El ex presidente del Ciclón se mostró optimista para que la Justicia falle a su favor y pueda regresar al club

Marcelo Moretti protagonizó una particular entrevista en la noche de este jueves, en la que habló por dos horas en el segundo programa del canal de YouTube, El Método Azulgrana. Los videos de su presentación circularon rápidamente en redes sociales porque el ex presidente de San Lorenzo, que reclama en la Justicia poder retomar el cargo en medio de la crisis institucional que se gestó en abril del año pasado cuando fue grabado en una cámara oculta, llegó a la entrevista con empanadas y hasta se puso a jugar a los videojuegos.

Uno de los primeros temas que abordó Moretti fue la acefalía declarada en el Ciclón a mediados de diciembre e insistió con su intención de lograr la nulidad en la Justicia del procedimiento. Hoy en día, la CD de transición está al mando de Sergio Costantino. “Hoy hay un gobierno de facto. No hay oposición. Son 20 miembros sin oposición, una locura. Y hacen lo que quieren con el club. ¿Por qué no hay oposición? Porque está mal hecho, la acefalía está mal hecha. Por eso estamos en la Justicia, yo estoy seguro que volvemos. Todo pasó a Cámara. Para mí, en la primera semana de febrero... La cautelar que presentamos es clarísima. Hay argumentos fácticos, jurídicos y administrativos muy fuertes. No hay acefalía porque hay 12 miembros de Comisión Directiva que no renunciaron, y aquellos que renunciaron tienen suplentes. Es clarísimo”.

“Nunca arrancó la Comisión Directiva ese día. Ese 16 de diciembre nunca arrancó. El que tiene que arrancar, al final del día, soy yo. Nunca la arranqué porque había discusiones todo el tiempo, amenazas, presiones, mujeres llorando...”, relató, y afirmó que “sería un absurdo jurídico” que no validen su pedido. Además, advirtió que si no recibe un guiño de la Justicia, piensa como “alternativa” la chance de presentarse en las elecciones anticipadas pautadas para el próximo 30 de mayo.

A continuación, el hombre elegido por más de 6.000 socios en medio de una elección récord en 2023 volvió a hacer hincapié en su opinión sobre el próximo fallo que podría devolver todo a foja cero por segunda vez, ya que se declaró “irregular” la primera acefalía en octubre pasado y retornó al cargo: “No puede no fallar en mi favor. Sería un absurdo jurídico que no falle a mi favor. Es lo que me corresponde: volver a ser presidente, terminar el mandato (finaliza en 2027). O si hay que hacer una acefalía, hay que hacerla bien, no hacerla como hicieron ahora. Hay dirigentes que no querían renunciar, lo que pasa es que recibían muchas presiones. Había 100 personas afuera. Un club no se puede manejar así, con presiones, con amenazas, con extorsiones, falsificando un instrumento público como es un acta de comisión directiva. Por eso está todo en sede penal. Esto recién arranca. Uno no quiere hacerle mal a San Lorenzo, pero indudablemente las cosas hay que hacerlas bien. ¿Si tengo la fuerza? Obvio, sí”.

Marcelo Moretti espera un fallo judicial para volver a ser presidente de San Lorenzo

A la hora de hablar de la cámara oculta, donde se ve cómo recibe USD 25.000 de una señora y los guarda en su saco, reafirmó que “esa plata la puse en club” y que ese monto “no me mueve la aguja”, argumentando que juntó “casi USD 2 millones en tres días” para “pagar” a Matías Reali. A continuación, uno de los conductores le dijo que había pesado el dinero y Marcelo Moretti, con una sonrisa en el rostro, manifestó: “Podía ser trucho también”. “No me cambia la aguja USD 25.000 ni USD 200.000. Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida. Lo digo con extrema humildad”, sentenció. Vale destacar que fue procesado en diciembre pasado por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por supuestamente cobrar eso en concepto de coima para fichar a un jugador en las inferiores del club.

Incluso, el origen de esos fondos fue puesto en tela de juicio por el conductor Daniel Retamozo durante una conversación en TyC Sports. “¿Por qué a nosotros nos dijiste que eso era una donación y en la Justicia dijiste que fue una cuestión de privados?”, le soltó en reiteradas oportunidades. Y su interlocutor respondió: “En estos dos años en San Lorenzo puse casi 400 mil dólares, está acreditado, están los mutuos, está la trazabilidad de cada mutuo. O sea que fue imputado cada dinero que puse. Imaginate que yo soy dirigente desde el año 2010... Yo la plata, te repito, la pongo en San Lorenzo”. Días después, Moretti tuvo un tenso intercambio al aire con el periodista Diego Díaz.

Cuando le preguntaron en el streaming sobre la cámara oculta que desató la crisis política actual en la entidad, el ex mandatario cuestionó la procedencia de las imágenes: “El video está editado, armado. Si yo te muestro todo el video, todo el video... Yo no tengo el video. El 21 de abril se publicó y, al día siguiente, nosotros íbamos a anunciar el partido Lazio-San Lorenzo para noviembre en Roma. Esto estaba armado”. Recalcó que tiene una “buena relación” con la AFA y que la casa madre intenta hablar de “consenso”: “La acefalía y este golpe de estado no le hace bien a San Lorenzo”.

Sergio Costantino asumió la CD transitoria, a la espera de lo que suceda con la presentación judicial de Marcelo Moretti (@sergiocostantino_)

Acto seguido, el invitado del ciclo se dispuso a jugar un videojuego de fútbol tras la extensa entrevista junto a uno de los presentadores del programa, cuyos conductores expresaron que será algo habitual con todos los invitados. Marcelo Moretti eligió a la selección de Francia y optaron por hacer una reedición de la final del mundo de 2022 con Argentina en la cancha de Boca Juniors. “He jugado, me ganan siempre”, aclaró sobre sus aptitudes con los videojuegos. Moretti perdió 7-1.

En otro de los tramos de la nota, Moretti volvió a insistir con el dinero que depositó en San Lorenzo y aseguró tener pruebas: “Yo puse 200.000 dólares de mi bolsillo, que tengo los WhatsApp del tesorero, la gente de tesorería, y yo los puse y que no están en los libros de San Lorenzo. Eso va a ser otro escándalo más, porque quiero ver qué pasó con esa plata”.

Además, relató el particular vínculo con los entrenadores y el pedido que les hacía en los mercados de pases: “Yo le dije a (Ruben Darío) Insúa: ‘Dejame lo que pueda traerte, pero dejame 2 o 3 tiros a mí’. Traje a (Orlando) Gill y a (Alexis) Cuello que él no los quería. De hecho nunca los convocó. A todos los técnicos, (Leandro) Romagnoli y (Miguel Ángel) Russo, yo les dije que me dejen tirar algún tiro a mí. ‘Este es el presupuesto, pero dejame traer a mí que yo también entiendo de esto’, les decía. En 2012 traje a Cauteruccio y nadie decía nada. En ese torneo que se rompe los ligamentos era el goleador y después en la Libertadores el penal se lo hacen a él. También traje a los (Ángel y Óscar) Romero y me decían: ‘¿Para qué vienen?’. Eran 2 jugadorazos. Algo entiendo, eh”, se jactó.