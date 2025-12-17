Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Marcelo Moretti habló en medio de la crisis institucional de San Lorenzo

La crisis institucional en San Lorenzo alcanzó un punto crítico tras la renuncia de catorce miembros de la Comisión Directiva, lo que provocó la acefalía del club y abrió la puerta a dos posibles escenarios: la conformación de un gobierno de transición o la convocatoria a elecciones. Todo, en un marco de tensión, con un grupo de hinchas congregados en las puertas del Estadio Pedro Bidegaín, donde se llevó a cabo la reunión de los dirigentes.

La decisión final recaerá en la Asamblea, que deberá definir el rumbo inmediato de la entidad, según le informó el periodista Leandro Alves a ESPN. El acta de acefalía, cuya redacción se encuentra en proceso de cierre, establece que a partir de este miércoles la mesa directiva de la Asamblea asumirá la conducción del club, mientras se espera la conformación de una nueva Comisión Directiva.

En este contexto, Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, junto a Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Sergio Constantino y Emiliano Rodríguez, optaron por no presentar su renuncia. Alves detalló en ESPN que Constantino y Evangelista buscan impulsar un proyecto para integrar un gobierno de transición. Además, el periodista precisó: “Se está redactando el acta de acefalía. Es un hecho que hay acefalía y que habrá una nueva Comisión Directiva. Ahora habrá que esperar cuándo se dará todo ese proceso”. El cronista también relató que “Moretti estuvo presente durante la redacción del acta y solicitó a los demás directivos que la firmaran”.

Marcelo Moretti es uno de los cinco dirigentes que no presentó su renuncia, en medio de la acefalía del club

La jornada estuvo marcada por un clima de tensión tanto dentro como fuera del palco presidencial del estadio Pedro Bidegain, donde se desarrolló la reunión de la Comisión Directiva. El encuentro se dividió en dos partes debido a que varios directivos debieron acudir a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, para ser notificados sobre la investigación en su contra. Nueve dirigentes, entre ellos Marcelo Moretti, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Alejandro Barros, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer y Juan Mateo Sagardoy, fueron citados por presuntas irregularidades, como la falta de convocatoria a reuniones de Comisión Directiva y la existencia de una administración con “falta de transparencia contable”.

Durante la primera parte de la reunión, aunque hubo quórum, no se logró avanzar en el tratamiento de los puntos del orden del día debido a desacuerdos internos. La situación se agravó cuando Moretti, tras solicitar un cuarto intermedio para las 17 horas, abandonó el recinto por una de las puertas traseras, lo que generó incertidumbre en el oficialismo. Su regreso, cerca de las 20 horas, fue clave para encabezar el cierre del cónclave, donde finalmente se formalizó la renuncia de catorce directivos y se confirmó la acefalía.

*La crisis en San Lorenzo

Previo a la reunión, Moretti dialogó con la prensa y manifestó su postura: “No voy a renunciar ni tomarme licencia. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política que tiene que tener y la acefalía no es lo recomendable”. Fue un día muy difícil para el todavía presidente, ya que la camioneta que lo trasladaba (era conducida por otra persona) atropelló a un joven de 17 años que circulaba en bicicleta, que no sufrió consecuencias físicas.

“Hay que salir hoy con un acta de CD para que el club siga su curso natural”, pidió Moretti. En la antesala del encuentro, los asambleístas de San Lorenzo difundieron un comunicado oficial en el que advirtieron sobre la trascendencia de las decisiones a tomar: “De sus decisiones dependen deportistas, trabajadores, familias, socios y millones de hinchas, que esperan un gesto de grandeza, responsabilidad y compromiso que devuelva la institucionalidad, la tranquilidad y la normalidad operativa que el club necesita”.