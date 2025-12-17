Crimen y Justicia

La Justicia procesó a Marcelo Moretti en la causa por corrupción en San Lorenzo

La decisión fue tomada por la jueza Laura Bruniard en medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, fue procesado en las últimas horas por el delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por supuestamente cobrar una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las inferiores del club.

La decisión fue tomada por la jueza Laura Bruniard tras un pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, en medio de una fuerte crisis institucional en San Lorenzo, donde se decretó la acefalía del club de Boedo, tras la renuncia de 14 miembros de la Comisión Directiva. Bruniard, que decidió mantener en libertad a Moretti, embargó al directivo por $38 millones y le prohibió salir del país.

En su pedido de procesamiento, Cuñarro aseveró que Moretti “tenía el deber legal y estatutario de resguardar los intereses patrimoniales de la institución”. Según Bruniard, el directivo hizo “todo lo contrario”.

Moretti, de acuerdo a la jueza en su procesamiento, “se aprovechó de su condición y priorizó un interés personal, ilegal, dolosamente pergeñado para hacerse del dinero”. “Recibió el dinero y lo tomó para sí, lo que configura un desapoderamiento ilegítimo, una apropiación indebida de recursos que se produjo en el marco del ejercicio de su función”, finalizó Bruniard.

La pelea en la Justicia por quién investiga a Moretti

El expediente fue atravesado por tensiones propias notables, más allá de la crisis en San Lorenzo. El 25 de de noviembre pasado, en una audiencia via Zoom, Moretti se negó a responder preguntas en el quinto intento de la Justicia para indagarlo.

La indagatoria del todavía presidente de San Lorenzo se convirtió en uno de los puntos más urticantes del caso, atravesado por apelaciones y contraapelaciones. La presunta coima, por otra parte, fue el foco de un fuerte conflicto por la competencia, con dos funcionarios judiciales que pelearon por investigarla.

Por un lado, el fiscal Maximiliano Vence, del MPF porteño, que inició su expediente de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia. Vence ordenó allanar el departamento de Moretti en el barrio porteño de Caballito, donde su teléfono no fue hallado.

La fiscal Cuñarro, que tiene en sus manos la causa de la Justicia de instrucción junto a la jueza Bruniard, recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo. En este expediente se lograron datos clave que complicaron a Moretti, como información aportada por la AFA, que indicó que el jugador juvenil en cuestión, hijo de una empresaria platense, efectivamente fue fichado. La empresaria declaró; intentó exculpar a Moretti y aseguró que bromeaba.

El audio de la mujer que le entrego los dolares a Marcelo Moretti

Así, la defensa del directivo, a cargo del experimentado penalista Gastón Marano, pugnó para que la causa quede en el fuero porteño. En septiembre último, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinó que la causa debía quedar en manos de Bruniard. Sin embargo, Marano apeló la competencia otra vez, con un reclamo en el Tribunal Superior de Justicia porteño, con un análisis en manos del juez Luis Lozano.

Tras el procesamiento, Marano aseguró a Infobae:

“La situación del procesamiento de Moretti no responde a ningún criterio jurídico posible. Hay una situación de competencia todavía no resuelta, que está en tratamiento del Tribunal Superior de Justicia. El timing en el que ocurrieron las cosas en las últimas 48 horas, tiene mucho más que ver con lo político que con lo jurídico".

“El día de ayer, entre gallos y medianoche, una fiscalía de la ciudad llamó a indagatoria a toda la Comisión Directiva de San Lorenzo. A posteriori, obviamente con la presión que esto significaba, se produjo la acefalía, o un principio de acefalía, en el club. Y hoy, para rematar la situación, podría haber sido cualquier otro día, surge el procesamiento en Nación de Moretti. Esto nuevamente responde a tiempos que son más propios de la política que de la justicia. Más allá de apelar el procesamiento, vamos a insistir con las responsabilidades administrativas y penales de quienes han maquinado esta situación", finalizó el defensor.

