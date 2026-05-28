El gobierno de Guatemala suspende adquisición de fertilizantes ante emergencia climática

El Ministerio de Agricultura de Guatemala descartó la compra de fertilizantes para 2026 tras un recorte presupuestario de Q58 millones para cubrir subsidio a combustibles

El MAGA confirmó que no comprará fertilizantes este año por un recorte de Q58 millones en su presupuesto, una decisión que coincide con advertencias sobre una canícula prolongada y menor lluvia en Guatemala, un escenario que puede golpear la producción agrícola y elevar el riesgo de inseguridad alimentaria, sobre todo entre pequeños productores.

La reducción forma parte de las readecuaciones con las que se financió el subsidio a los combustibles, que se cubrió con Q2 mil millones tomados de distintas carteras, de acuerdo con el texto fuente. En ese ajuste, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aportó Q58 millones.

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La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera Dávila dijo durante una rueda de prensa en el Congreso de la República que no habrá compras con fondos nacionales porque “nos hicieron reducción del presupuesto, entonces con fondos nacionales no hay suficiente”. La funcionaria vinculó esa limitación con la capacidad de respuesta de la cartera ante una posible emergencia climática en los próximos meses.

El Ministerio de Agricultura de Guatemala descartó la compra de fertilizantes para 2026 tras un recorte presupuestario de Q58 millones para cubrir subsidio a combustibles. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Rivera Dávila añadió que la utilidad del insumo depende de la lluvia. “La otra cosa es que, si no llueve, realmente los fertilizantes no les sirven a los señores agricultores”, afirmó la ministra.

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El Gobierno prioriza alimentos y apoyos focalizados ante una temporada más seca

La decisión responde también a un pronóstico de escasez de lluvia que, se agravará por la presencia de El Niño. Entidades como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología han advertido sobre la probabilidad de una canícula prolongada, con impacto en cultivos de subsistencia y en la producción agrícola nacional, en especial en zonas vulnerables del Corredor Seco.

Las proyecciones agroclimáticas indican que 2026 será relativamente seco y que la canícula será prolongada, por lo que no habría beneficio en adquirir fertilizante. Bajo ese criterio, el ministerio optó por redirigir recursos y preparar otras respuestas ante una eventual crisis alimentaria.

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Rivera Dávila explicó que el ministerio ya pidió modificaciones presupuestarias al Ministerio de Finanzas para fortalecer la compra de alimentos y atender emergencias. “Lo que hicimos primero fue ir a hablar con Finanzas y con el señor presidente para decirle que por favor no nos reduzcan más porque tenemos que atender esta emergencia”, dijo la ministra.

La titular del MAGA señaló que la institución trabaja en estimaciones sobre cuántas raciones alimentarias podría entregar a la población afectada, aunque el alcance dependerá de la evolución de la temporada lluviosa y de los recursos disponibles. “Ahorita estamos anticipándonos y es algo que en el país no se había hecho”, sostuvo.

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La ministra también reconoció rezagos estructurales en el manejo de suelos y en la planificación agrícola ligada al agua. “Está tarde 20 años lo que se tendría que haber trabajado de suelos y sobre todo cómo diseñamos la agricultura alrededor del agua que es lo más importante”, afirmó.

Donaciones, bioproductos y semillas para zonas con mayor humedad

Aunque no comprará fertilizantes, el ministerio confirmó que Guatemala recibirá una pequeña donación procedente de Marruecos. Rivera Dávila indicó que ese producto se destinará a áreas con humedad suficiente para que pueda usarse y precisó que la cantidad es reducida frente al tamaño del país.

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El MAGA tiene mapas de las zonas con condiciones mínimas para repartir fertilizante por vía de donación. Esas áreas son la Franja Transversal del Norte, Petén, algunas zonas de Sololá, Quiché y la Boca Costa.

El ministerio también apuesta por los bioproductos. Según el texto fuente, en abril comenzó la instrucción a líderes, campesinos, promotores y extensionistas para fabricarlos con insumos locales; la formación dura una semana y en 15 días las personas ya podrían producirlos. En Guatemala existe una asociación de tipo federativo que reúne a unas 25 biofábricas, y la iniciativa podría alcanzar al menos a 500 mil agricultores.

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El 13 de mayo, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República, se conoció que el ministerio comprará semillas de frijol y maíz por medio del Programa Mundial de Alimentos. La adquisición busca fortalecer la producción primaria en áreas donde se prevé menor impacto de El Niño y presencia de lluvia.

Las semillas se distribuirán en Petén, Izabal, Alta Verapaz y Quiché. Según Quintana, se invertirán Q14 millones y se beneficiará a 17 mil agricultores, cada uno con una bolsa de 60 mil semillas de maíz para sembrar una hectárea y 25 libras de frijol para un cuarto de manzana.

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La distribución comenzará en agosto, cuando ocurre la producción de segunda y se registra precipitación constante en el norte del país, donde se producen alrededor de 25 millones de quintales de maíz para cubrir la demanda local, de acuerdo con el texto fuente.