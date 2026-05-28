La medida que tomó la Fórmula 1 sobre el “modo recta” en el Gran Premio de Mónaco que generó controversia

La llamativa implementación del reglamento para el Gran Premio de Mónaco

A pesar de que la aerodinámica activa fue uno de los aspectos más innovadores del reglamento técnico que se implementó en la Fórmula 1 para el 2026, no estará presente en el Gran Premio de Mónaco. La decisión de la FIA y las autoridades generó cierta controversia, aunque la ausencia del “modo recta” —los alerones se abren para generar menos resistencia al avance (drag)— responde a cuestiones de seguridad para los pilotos.

La decisión implica que en el circuito monegasco no habrá sectores habilitados para aplanar los alerones, pese a que el sistema puede recortar la resistencia en torno a un 20% y elevar la velocidad máxima hasta en 20 km/h, dependiendo del circuito. Según analizó el portal especializado The Race, ese efecto pesó en contra de su uso por el riesgo de llegar demasiado rápido a las curvas siguientes en un escenario donde el beneficio potencial es limitado.

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El primer mapa del circuito del Gran Premio de Mónaco confirmó que no habrá ninguna de esas zonas. La novedad llamó la atención porque en temporadas anteriores sí se permitía usar el DRS, que abría el alerón trasero, en la corta recta principal de salida y meta. Cabe resaltar que sí se podrá utilizar el “Overtake Mode” (Modo adelantamiento), que los pilotos pueden activar para tener un extra de energía a la hora de realizar un sobrepaso, siempre y cuando transiten un segundo por detrás de su rival en la zona de detección.

La primera imagen del trazado de Mónaco que difundió la Fórmula 1, sin zonas de aerodinámica activa. La zona de detencción del "Overtake Mode" es en el ultimo sector (F1)

A diferencia de años anteriores con el DRS, que activaba únicamente el alerón trasero, como parte del reglamento de 2026 los coches incorporaron alerones delanteros y traseros activos. En las zonas de “modo recta” definidas por la FIA, los pilotos pueden ajustar esas superficies para que trabajen planas en las rectas, y los flaps volverán a su posición elevada habitual en las curvas para recuperar la carga aerodinámica máxima.

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“La decisión de la FIA de no incluir ninguna recta en Mónaco es consecuencia de que el circuito no cuenta con ninguna zona que cumpla con los criterios aplicados en todos los circuitos. La postura principal del organismo rector es que los modos de conducción en línea recta sólo deberían utilizarse en lugares donde los coches no estén operando al límite del agarre de los neumáticos. Esto no solo se aplica a las cargas laterales al tomar curvas, sino también a las zonas de tracción y frenado, donde la activación y desactivación del modo recto podría afectar la estabilidad del automóvil”, explicó el portal citado.

En el Gran Premio de Mónaco, las fases complejas de las curvas son constantes a lo largo de la vuelta. La importancia de la tracción a baja velocidad y de las frenadas sucesivas influyó en la decisión de descartar el sistema para este fin de semana. El medio también señaló que existe una exigencia de duración mínima: cada zona debe extenderse por más de tres segundos. La FIA adoptó ese umbral para evitar activaciones demasiado breves y agresivas que aumenten la carga de trabajo del piloto sin ofrecer una mejora real ni en rendimiento ni en eficiencia de combustible.

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Los pilotos no podrán utilizar el "modo recta" con la aeordinámica activa en el GP de Mónaco (REUTERS/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Hay que recordar que en los últimos años la FIA y la Fórmula 1 tomaron medidas para combatir los pocos adelantamientos que hay en las calles del Principado. Para la edición del 2025, que terminó con la victoria del McLaren de Lando Norris y Franco Colapinto en el 13° lugar con Alpine, la dirección de carrera impuso dos paradas en boxes obligatorias para todos los pilotos.

Más allá de que este cambio en el reglamento buscó fomentar el “espectáculo deportivo” y una variación en las estrategias de las escuderías, la regla quedó sin efecto para la edición de 2026. La dificultad para adelantar en Mónaco es histórica, aunque el tamaño de los monoplazas de las últimas generaciones generó más complejidades para los pilotos.

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El aspecto que más elogios recibió del polémico cambio normativo de la Fórmula 1 desde el 2026 se centró en que los vehículos sean más pequeños, algo que podría ser un punto a favor para el espectáculo en trazados como el de Mónaco. Las calles del Principado acogerán a la Máxima el fin de semana del 5 al 7 de junio, mientras que la carrera principal será el domingo a partir de las 10:00 (hora argentina).