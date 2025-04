Grave denuncia contra el presidente de San Lorenzo: lo filmaron en una cámara oculta recibiendo dinero para fichar a un futbolista en inferiores

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

El programa TNL Denuncia, emitido por Canal 9, divulgó un informe titulado “Plata Negra”, en el que se exhiben audios y videos grabados con cámara oculta que comprometen al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, en un presunto arreglo económico a cambio del fichaje de un juvenil en el club.

En el material difundido, se escucha a Moretti durante una conversación privada manifestar: “Hablen como si esto fuera un negocio”, seguido de la frase: “Los chicos me dijeron ‘no sé qué, 25 mil dólares’”. En esa misma línea, se lo oye afirmar: “Hacé una cosa, para que los tipos vean, es chocante decir ‘Yo, el presidente’...”, se escucha la voz del titular del club de Boedo. Acto seguido, aparece quien sería la madre del juvenil. “No es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema”.

Según el informe que divulgó el programa que conduce el periodista Tomás Méndez, el diálogo avanza hacia un acuerdo monetario entre Moretti y otro interlocutor: “Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares. ¿Está bien?”, dice la mujer. “25 mil”, responde Moretti. “Bueno, y después en julio vemos los otros 15 mil. ¿O querés los 25 mil?”, continúa la persona que está frente al presidente del Ciclón. “Y, la idea es que estén antes, para que yo…”, vuelve a repetir Moretti. “Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo…”, cierra la primea parte del informe.

Durante la reunión, se identifica como intermediario a Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, nombrado como Director de Estudios para la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. En la mañana de este martes, el funcionario fue despedido de su cargo en el Gobierno Nacional.

En las imágenes, se percibe un ambiente informal y se escucha una voz preguntar: “¿Qué quieren tomar?”, y otra responder: “Un champagne, quizás”. En ese contexto, se entrega un fajo de billetes de dólares a Moretti, quien los guarda en el bolsillo de su saco. “¿No los contás?”, preguntan, a lo que responde: “No, no”.

En el material, las personas implicadas conversan sobre el joven involucrado. “Está desesperado por jugar... Yo quiero jugar a la pelota y si vos estás bien mamá, ya está, me dice”, expresa uno de los asistentes. Otro comenta: “Es que ese es el tema, porque se privan de hacer salidas de noche. Eso lo pierde”.

También se escucha a Moretti discutir sobre el rendimiento de los juveniles: “Estuve todo el partido viendo con Romano y con Ortigoza… Si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él”, en referencia al proceso de selección. En otra parte del informe, una mujer consulta: “¿Tu hijo juega de cuatro?”, a lo que responde: “Sí, mi hijo juega de cuatro”.

Además del primer video, se incluye un segundo registro de reunión en el que se habla del estado físico de los jugadores: “Están todos parejos... Se está poniendo a la par, igual que mi hijo”. En ese mismo tramo, se solicita que el chico sea fichado: “Yo te pido que me lo fiches”, a lo que Moretti accede.

Los participantes también mencionan la entrega de indumentaria y las condiciones de entrenamiento: “Hoy le sacaron a todos las fotos con la ropa nueva, afuera del club”, señala uno de ellos. “Acá está lo que me faltaba. Escuchá, revisalos, porque el otro día hubo unos oxidados”, dice Moretti, en alusión al material entregado.

En uno de los audios posteriores, la voz que identifican en el programa de Francisco Sánchez Gamino admite la existencia del pago: “Marcelo pidió la plata delante de ella y delante de ella la recibió. Nada, eso, así fue”. También afirma que el monto fue excesivo: “Para mí, Marcelo pidió un montón. 25 lucas es un montón. Qué le iba a agregar yo arriba”.

Moretti asumió el cargo de presidente del Ciclón tras ganar las elecciones en diciembre del 2023 con el 36% de los votos, luego de haber sido vocal de la entidad hasta septiembre del 2021 cuando presentó la renuncia e inició un camino como candidato a presidente. Hasta el momento no hubo declaraciones públicas sobre este hecho por parte del presidente o alguna comunicación formal del club.