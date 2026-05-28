Para el mayor dueño de shoppings del país, “las marcas extranjeras ven una oportunidad en la Argentina”: cuáles están por llegar

El presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, se mostró optimista sobre la marcha de la economía

Con un escenario de mayor apertura comercial, desaceleración de precios y reaparición de marcas internacionales en los principales centros comerciales, el negocio del retail atraviesa una etapa de transformación en la Argentina.

En ese contexto, el dueño y presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, aseguró que las compañías extranjeras volvieron a mirar al país como una oportunidad de expansión y confirmó que varias firmas avanzan con aperturas, ampliaciones y desembarcos en shoppings locales. Entre ellas, mencionó a la tan esperada H&M.

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Consultado sobre el movimiento de firmas extranjeras en los shoppings, en el marco de un evento organizado por la compañía para festejar, por anticipado, el Día del Periodista (que es el 7 de junio), Elsztain sostuvo que el cambio económico generó interés entre compañías internacionales que durante años permanecieron fuera del mercado argentino.

“Cuando el país se normaliza, la gente se da cuenta de que acá hay una sociedad, y las marcas conocen al consumidor argentino. O sea, las marcas estudian a su cliente. Y cuando vienen al país, es porque los argentinos ya las han comprado en Miami, Brasil o Nueva York”, dijo el empresario.

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La Argentina, una oportunidad

En ese contexto, remarcó que las empresas internacionales detectaron potencial de crecimiento en el país. “Las marcas están viniendo porque ven en la Argentina una oportunidad. Estuvieron ausentes durante mucho tiempo. Van llegando de a poco”, indicó, rodeado de periodistas que indagaron sobre el consumo, la minería y el negocio inmobiliario.

Durante su respuesta mencionó algunos casos concretos. “Primero nos pasa el fenómeno de que Zara dice: ´quiero agrandar´. Después vienen marcas nuevas, como están llegando este tiempo, vino Decathlon, vino Victoria’s Secret, hoy se inauguró Miniso en Dot”, enumeró.

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Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Banco Hipotecario, durante el discurso que dio en el marco del evento por el "Día del Periodista 2026" en la Rural de Palermo

También afirmó que las compañías continúan analizando el mercado argentino. “Vos te das cuenta de que nos están permanentemente testeando si hay lugar o no hay lugar para poder estar en el país. La Argentina es un mercado muy atractivo y las personas que están abriendo están muy contentas y muy satisfechas de lo que están viendo”, dijo.

En otro tramo del intercambio con periodistas, Elsztain confirmó la llegada de H&M al país. Ante la consulta puntual sobre la cadena sueca, respondió: “Sí, H&M está, va a estar”.

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El desembarco de nuevas marcas internacionales

El avance de marcas internacionales en centros comerciales se aceleró durante los últimos meses. En ese escenario, varias compañías preparan aperturas, ampliaciones y desembarcos en distintos puntos de la Argentina.

Victoria´s Secret llegó este año a los shoppings porteños. El último en abrir fue en el Alto Palermo

Entre los casos mencionados por Elsztain aparece Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos que avanza con su regreso al mercado argentino. También nombró a Victoria’s Secret, que amplía su presencia comercial, y a Miniso, que inauguró este jueves una tienda en Dot Baires Shopping. Además, destacó el caso de Zara, que evalúa ampliar espacios y presencia dentro de los centros comerciales.

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Uno de los desembarcos más relevantes dentro del segmento premium será el de Dolce & Gabbana, que abrirá su primer local en la Argentina en Patio Bullrich antes de fin de año. La firma italiana de lujo llegará por primera vez al país como parte de su estrategia global de expansión. En paralelo, también avanzará el ingreso de Armani, que desembarcará con Armani Exchange en Unicenter durante el segundo semestre. Para 2027, además, está previsto el arribo de Emporio Armani a Patio Bullrich.

El segmento de “lujo accesible” también sumará nuevas aperturas. Luego de las llegadas de Sandro y The Kooples a Alcorta Shopping, se incorporará Maje, otra marca francesa de indumentaria femenina. A eso se agregará el crecimiento de propuestas multimarca como Magma on the Road, que reunirá etiquetas internacionales como Free People, Project Social y The Farra. En el mismo centro comercial ya opera Farm Rio, la marca brasileña que desembarcó meses atrás.

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Dentro de las cadenas de consumo masivo y deportiva, Decathlon prepara nuevas aperturas luego de su desembarco inicial en el mercado argentino. La empresa francesa proyecta sumar locales en Alto Palermo y Abasto. En septiembre también abrirá el primer local de Mango en la Argentina, en Alto Palermo, mientras negocia una segunda apertura junto a IRSA. A eso se suma la expansión de Victoria’s Secret, que abrió su primera flagship store en el país y prevé sumar presencia en otros centros comerciales.

La lista también incluye nuevas marcas vinculadas con indumentaria, belleza y accesorios. En DOT Baires Shopping desembarcarán Skechers y Miniso ya abrió este jueves. En paralelo, la multinacional Bestseller confirmó la llegada de sus marcas Only, Jack & Jones y Balmohk, con las primeras tiendas previstas para Unicenter. Además, la marca uruguaya Indian avanzará con nuevas aperturas en centros comerciales y otras ciudades del país.

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“El que no baja los precios vende menos”

Las declaraciones del presidente de IRSA aparecieron en un contexto de competencia creciente dentro del sector comercial. El empresario vinculó ese escenario con cambios en los hábitos de consumo y con una mayor presión sobre los precios. “En este momento es un momento donde hay una competencia mucho más abierta y el que no baja precio vende menos”, explicó.

Elsztain se mostró optimista respecto de la evolución del salario y, consecuentemente, del consumo para los próximos meses

Elsztain respondió así a una consulta sobre la caída en ventas dentro de los shoppings. Según indicó, el impacto resultó mayor en términos de facturación que en cantidad de tickets. “En tickets no tuvimos tanta caída como en la facturación general. Pero la facturación tiene que ver con los precios”, afirmó.

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El empresario también describió modificaciones en el comportamiento de los consumidores frente a la desaceleración de precios. “Cuando el consumidor cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando ve que los precios van bajando, espera y va comprando en la mejor condición que tiene”, sostuvo.

Financiamiento, crédito y estabilidad

Durante el encuentro, Elsztain también habló sobre financiamiento, crédito hipotecario y estabilidad económica. El empresario vinculó el acceso a financiamiento de largo plazo con una mejora en la percepción del riesgo argentino.

“Cada mes en que la economía continúa creciendo, aunque sea lento, vos tenés sectores que empiezan a invertir fuerte”, afirmó. En esa línea mencionó actividades vinculadas con la generación de divisas, como el agro y Vaca Muerta. “Vamos a tener un año de muy buena cosecha, un año de muy buena producción en Vaca Muerta, un año donde las compañías empiezan a financiarse no a un año, sino a diez años”, dijo.

Elsztain sostuvo que el acceso a deuda de largo plazo modificó las posibilidades de inversión de las compañías. “Cuando nosotros podemos emitir un bono a diez años, tenemos acceso a una financiación que antes no había”, explicó.

También vinculó esa situación con una reducción del riesgo país. “El riesgo argentino, que estaba arriba de 2500, hoy está en 500”, aseguró. Según señaló, ese escenario permitió mejorar las perspectivas para el negocio inmobiliario. “Ese bono a diez años nos permite, primero, hacer mejores negocios inmobiliarios, porque no estás pensando en un año. Negocio inmobiliario pensado un año no existe”, indicó.

El empresario además insistió sobre el impacto potencial del crédito hipotecario. “El valor inmobiliario es el valor de mayor ahorro de toda persona en una sociedad en cualquier lugar del mundo”, afirmó. Luego comparó la situación argentina con otros mercados. “En el único lugar donde te financiaban doce meses para comprar el termo y comprabas una casa cash, era acá”, dijo.

En otro tramo del evento habló sobre confianza y continuidad económica. “La confianza es consecuencia de estar continuando con el mismo programa por el largo plazo”, afirmó. También destacó el regreso de fondos al sistema financiero local. “Cuanto más estabilidad tienen los números fiscales, más inversión y más confianza de los propios argentinos pueden ir trayendo la plata, en vez de tenerla fuera del sistema”, dijo.

Elsztain también respondió preguntas sobre salarios y empleo. Consultado sobre la evolución de los ingresos, sostuvo: “Yo creo que el salario debería crecer”. Sin embargo, reconoció cambios en la estructura de gastos de las familias. “La gente tiene un salario más corto porque tiene más gastos que antes no tenía”, explicó. Aun así, insistió en que la continuidad de la estabilidad económica podría impulsar una mejora gradual de la actividad. “Cada mes que continúa está mejor”, señaló.

Minería, oro e inversiones en San Juan

Otro de los temas que abordó el presidente de IRSA fue el desarrollo de la minería y las inversiones vinculadas con el oro en la provincia de San Juan.

Elsztain también se refirió a la minería y repasó los proyectos que tiene en San Juan REUTERS/Agustin Marcarian

El empresario consideró que la actividad minera puede generar empleo e inversiones de gran escala. “Para mí, que una sociedad tenga riqueza no es tener riqueza estática. La riqueza es cuando la sociedad usa los recursos para que la sociedad genere trabajo y viva mejor”, afirmó.

Elsztain afirmó que actualmente existe demanda internacional vinculada con el oro y relacionó ese fenómeno con la política monetaria global. “El solo fenómeno de la emisión monetaria infinita hace que mucha gente, también los grandes bancos centrales, se estén volviendo a posicionar en el oro como alternativa financiera”, señaló.

Además, indicó que algunas provincias avanzan con políticas orientadas a captar inversiones mineras. “Hay provincias que cada vez son más amistosas para poder captar la inversión”, sostuvo.

Respecto de las inversiones de IRSA en minería, señaló que el grupo realizó dos proyectos en San Juan. “Nosotros hicimos una inversión sobre una planta que habíamos comprado hace una década. No presentamos RIGI”, afirmó. Ante otra consulta sobre futuras iniciativas, agregó: “Puede ser que después”.