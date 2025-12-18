El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

La explicación de Marcelo Moretti sobre la cámara oculta recibiendo un fajo de dólares

A ocho meses de la cámara oculta que desató una crisis institucional en San Lorenzo, Marcelo Moretti decidió salir a dar diversas entrevistas en horas donde se debate la acefalía que se decretó con el fin de elegir una nueva Comisión Directiva que reemplace a la que comenzó a liderar el hombre que fue electo a fines de diciembre del 2023 como mandatario.

En ese contexto, Moretti dio una entrevista al programa Presión Alta de TyC Sports, el mismo donde había decidido hablar por primera vez en medio de aquel escándalo en abril. El conductor del programa, Daniel Retamozo, le planteó una contradicción entre la explicación que realizó hace ocho meses en ese mismo envío y la que brindó actualmente sobre el video en el que se lo vio recibiendo un fajo de dólares y guardándolo en el saco.

“Marcelo, sólo esto porque recién mencionaste lo que declaraste en la Justicia de los 25 mil dólares en el bolsillo. ¿Por qué a nosotros nos dijiste que eso era una donación y en la Justicia dijiste otra cosa?“, le dijo Retamozo, quien en abril comandó ese mismo programa donde el pope del Ciclón afirmó que en el video estaba guardando una “donación que hicieron” porque “San Lorenzo necesitaba plata”.

“No, yo lo que dije, porque yo en San Lorenzo en estos dos años puse casi 400 mil dólares, está acreditado, están los mutuos, está la trazabilidad de cada mutuo. O sea que fue imputado cada dinero que puse. Imaginate que yo soy dirigente desde el año 2010...”, alcanzó a plantear Moretti antes de ser cortado por el periodista. “La pregunta fue clara, Marcelo: la pregunta es por qué a nosotros nos dijiste que fue una donación y en la Justicia dijiste que fue una cuestión de privados”, insistió.

“Yo la plata, te repito, la pongo en San Lorenzo. Toda la plata que tengo la pongo en el club porque el club necesita plata. Lamentablemente hemos heredado un club que necesita plata constantemente”, inició una nueva explicación el directivo. Allí otra vez fue interrumpido por el conductor: “Está bien Marcelo, pero esa es la plata que pones vos, esta es la plata que te estaba dando la señora. Son dos cosas diferentes”.

“La señora me dio la plata a título personal y yo la plata la puse en San Lorenzo”, subrayó Moretti. “Pero vos nos dijiste que fue una donación a nosotros. Que fue una donación para el club, no para vos”, le contestó Retamozo. “Yo la plata la puse en San Lorenzo. Me la dio a título personal y la puse en San Lorenzo”, retiró el directivo, que por estas horas es legalmente el ex presidente a raíz de la acefalía más allá de que buscará declarar nulo ese accionar en la Justicia.

“Pero vos hablando con nosotros en aquel momento nos dijiste que había sido una donación para San Lorenzo, no una donación para vos”, contrarrestó una vez más el periodista. “Te repito: María José Scottini me dio el dinero a mí a título personal”, volvió a decir Moretti, antes de que Retamozo le recuerde: “Bueno, a nosotros nos dijiste que fue una donación para San Lorenzo en aquel momento”.

“Ella lo dijo tanto en Ciudad, que declaró dos veces, y tanto en Nación bajo juramento que el dinero me lo dio a título personal. Y Marcelo Moretti, puso antes, durante y después de ese hecho, porque no tenemos a ciencia exacta cuándo fue el día, puso mucho dinero en San Lorenzo”, argumentó el directivo.

“Marcelo, mi pregunta es por qué a nosotros nos dijiste que fue una donación”, reiteró como lo hizo a lo largo de casi dos minutos Retamozo. “Te repito...”, abrió Moretti. Y el conductor le advirtió, “pero no me estás contestando”. “Moretti recibe el dinero a título personal y lo pone en San Lorenzo”, concluyó. “Está bien...”, cerró el tenso ida y vuelta el periodista.

En otro tramo, y en referencia a aquella cámara oculta que se dio a conocer en abril, aseguró que el “video fue editado y armado” y señaló que le “metió una denuncia por extorsión a la persona que confesó”. Tras ser procesado por la Justicia en las últimas horas, adelantó que apelará ese procedimiento y señaló que lo que “salió en Nación va a quedar nulo absolutamente”. “Soy absolutamente inocente, lo que pasa es que han hecho una campaña enorme en contra mío. Que he cometido errores, seguramente. Errores primero en el armado de la Comisión Directiva. Lamentablemente, en vez de poner gente leal puse a muchos traidores”, sentenció.

La explicación que había dado Marcelo Moretti en TyC Sports en abril cuando se difundió la cámara oculta

Más allá de este extenso ida y vuelta que duró unos dos minutos, la entrevista del hombre que llegó a la presidencia con el 36% de los votos en diciembre del 2023 tocó diversos temas.

“Mañana vamos a presentar un escrito en el juzgado civil pidiendo la nulidad del acta. La acefalía se produjo de forma irregular, el acta está totalmente viciada de nulidad, hubo un orden del día que nunca comenzó, hubo agresiones verbales, hubo incluso hasta golpes de puño entre miembros de la comisión. En el acta que hicieron, algunos dirigentes firmaron dos veces. Con gente que renunció, que figura en el acta y no estaban presentes”, aseguró Moretti sobre el procedimiento que declaró la acefalía que lo deja afuera de la presidencia del Ciclón.

Y agregó: “No se respetó ningún tipo de procedimiento. Hubo una irregularidad clara de un cuarto intermedio, porque el llamado era para las 11 de la mañana. No iniciamos a la mañana porque entendimos que a la 1 había que declarar a la Justicia contravencional varios de los dirigentes que estábamos presentes ahí. Por lo tanto pedimos a las 12 del mediodía un cuarto intermedio sin iniciar la sesión. A las 5 de la tarde se reanudó la sesión y tres dirigentes que estaban a la mañana no fueron a la tarde. Es irregular por un montón de cuestiones”.

Moretti argumentó que quieren hacerle “un golpe de estado” y por eso recurre a la Justicia para evitar ser marginado del cargo principal del club. Advirtió que la reunión de Comisión Directiva era “un caos” y que había “un nivel de agresividad verbal terrible”.

Marcelo Moretti se retiró con custodia policial de la sede de San Lorenzo

Cuando le plantearon por qué no renunciaba argumentándole el nivel de hostilidad que vivía por parte de los fanáticos en medio de este escándalo, Moretti afirmó que es “mentira” que tenga problemas en la vida diaria. “Voy todos los días al estadio, 7 u 8 horas por día. No hay nadie esperándome. Camino tranquilamente. Me llevo muy bien con todos los jugadores, con Damián Ayude tengo una excelente relación”, respondió. “La mitad (de los miembros de CD) están a favor mío, pero algunos reciben presiones muy fuertes, muchas amenazas y hay gente que se asusta, que no tiene el coraje que puedo tener yo”, agregó.

“Gané las elecciones legítimamente, ustedes quieren alterar un orden democrático. A vos te parece que una persona que pagó 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior, que dejó al equipo en semifinales en junio, que levantó en tres mercados de pases inhibiciones por muchísimos millones de dólares, que armó un equipo prácticamente de la nada, ¿a vos te parece que merece que se vaya? No pasa por el dinero, acá pasa por respetar los procesos democráticos. He ganado las elecciones democráticamente, no hay nada más fuerte que una persona gane en las urnas“, se defendió. Moretti sacó más de 6 mil votos de los 16 mil socios que se acercaron a votar en diciembre del 2023, aventajando a Marcelo Culotta, Sergio Costantino y César Francis: había más de 43 mil asociados habilitados para expresarse en las urnas aquel día.

Moretti, además, aseguró que el rumor de que no quiere renunciar porque debe devolver plata que le prestaron es una “vil mentira” que difundieron. “Puse mucha plata personal de mi bolsillo, de mi familia. Hay gente que puso plata en San Lorenzo. Obviamente hay gente que colaboró en campaña, más vale que sí. En todas las campañas para un presidente de un equipo grande se colabora, pero después no hay ningún tipo de favores”, dijo. Al mismo tiempo, afirmó “no voy a recuperar” los 400 mil dólares que aseguró haber aportado San Lorenzo: “Es por amor al club”.