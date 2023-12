San Lorenzo elige presidente: las cuatro listas que se presentan, la batalla de los ídolos y todo lo que hay que saber

San Lorenzo tendrá sus comicios el 17 de diciembre

San Lorenzo finalizó la temporada, pero sus socios se mantienen atentos al devenir del club dado que este domingo 17 de diciembre elegirán el futuro de la institución. Los comicios se llevarán a cabo en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo, ubicado en José Mármol 1715, entre las 9 y las 18 horas. Habrá 43.867 socios habilitados para sufragar en 64 mesas. Los requisitos se basan en dos datos fundamentales: ser mayor de 16 años y tener, al menos, cuatro de antigüedad. Tras varios ajustes en la fecha originalmente prevista para el sábado 16, que coincidía con la final de la Copa de la Liga, la Comisión Directiva del Ciclón estableció definitivamente el día domingo para que se puedan desarrollar las elecciones.

En el seno del oficialismo, Sergio Costantino se postuló como candidato a la presidencia por la agrupación Por Amor a San Lorenzo. Él cuenta con el apoyo de dos ex jugadores que dejaron su huella en el corazón azulgrana al haberse consagrado como campeones de América en la Copa Libertadores que tanto anhelaban los fanáticos: Sebastián Torrico y Juan Ignacio Mercier. “Me fui por la puerta grande de este club, que era como yo quería. Y me preparé para el día después, para estar ocupado. Esa fue la clave para no extrañar. Me siento contento, liberado y disfrutando otras cosas que antes no podía hacer”, había dicho el ex arquero cuando confirmó su incursión en la política de la institución.

Por su parte, en el frente de Boedo en Acción, Marcelo Moretti se afianzó como uno de los líderes de la oposición, y estará acompañado por Néstor Navarro como candidato a vicepresidente. Y la fórmula también apeló al recurso emocional al incorporar a Néstor Ortigoza como candidato a primer vocal, en una propuesta que promete captar la atención de los socios. “Mi viejo me hizo hincha de San Lorenzo. En mis 47 años, los primeros recuerdos que aparecen relacionados con este amor cuervo son las idas a cada cancha donde jugábamos de local. En mi adolescencia seguí al equipo a todas partes. Tengo recuerdos inolvidables de aquellas Copas Libertadores jugadas en la década del noventa”, destacó Moretti.

Otra alternativa representa la que propone como presidente a Marcelo Culotta, muy vinculado a todo el movimiento del retorno a Boedo, y líder de Orden y Progreso Sanlorencista. Se presenta junto a Alejandro Tamer, empresario y cofundador de Despegar, como su compañero de fórmula. “Lo que nos diferencia, es que los otros candidatos ya están en comisión directiva hace más de una década y no pudieron cambiar nada, nosotros somos la opción “, remarcó Culotta.

Además, César Francis, al mando de Volver a San Lorenzo, buscará dar el golpe junto a su compañero Christian Mera. El abogado fue uno de los primeros en lanzar su candidatura tras la suspensión de los comicios el año pasado. “No me tengo que despegar del oficialismo porque nunca estuve pegado, los otros tres candidatos sí. Soy el único candidato a presidente que presentó su Curriculum Vitae, no se sabe de qué viven los otros candidatos”, marcó distancia Francis.

El fervor electoral crece en el seno de la institución, con la expectativa de que estas elecciones delineen el futuro de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino.

Los candidatos de las diferentes agrupaciones para las elecciones en San Lorenzo

Volver a San Lorenzo

Presidente: Cesar Francis

Vicepresidente: Christian Mera

Boedo en Acción

Presidente: Marcelo Moretti

Vicepresidente: Néstor Navarro

Primer vocal: Néstor Ortigoza

Orden y Progreso

Presidente: Marcelo Culotta

Vicepresidente: Alejandro Tamer

Por amor a San Lorenzo

Presidente: Sergio Costantino

Vicepresidente: Federico Tirelli

Consejo de Fútbol: Sebastián Torrico y Juan Mercier