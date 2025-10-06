Impacto en San Lorenzo: la Justicia declaró “irregular” la acefalía y Marcelo Moretti vuelve a la presidencia

Moretti y Ortigoza, en una reunión de Comisión Directiva

La Cámara Civil N° 51 dispuso el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo, tras declarar irregular la acefalía en el club y ordenar retrotraer el proceso institucional. La resolución judicial revocó la decisión que había dejado vacante la conducción y suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, devolviendo a Moretti el control del club en medio de una fuerte controversia interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.

La decisión de la Cámara Civil responde a la medida cautelar presentada por el directivo, que impugnó la declaración de acefalía adoptada el 16 de septiembre de 2024, cuando la renuncia de la mayoría de la Comisión Directiva llevó a la conformación de un gobierno de transición. El tribunal determinó que el proceso debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al estatuto, y ordenó que la nueva reunión sea convocada por el propio presidente en un plazo de 15 días, bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo judicial también suspende la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista para el 13 de octubre, en la que se buscaba definir la nueva conducción del club. En su presentación, Moretti argumentó que la convocatoria a la reunión de CD fue irregular, ya que, según el estatuto, solo el presidente o los vicepresidentes pueden realizarla, y en este caso la llevó a cabo el secretario general, Martín Cigna. Además, denunció que el orden del día también fue organizado por el secretario, lo que contraviene las normas internas.

Entre los fundamentos presentados, Moretti incluyó la denuncia de amenazas y falta de garantías de seguridad, por lo que había solicitado la suspensión de la reunión tanto la noche anterior como el mismo día del encuentro. También argumentó que la vocal Belén Lugones habría recibido presiones para presentar su renuncia, necesaria para alcanzar el número requerido para declarar la acefalía. Finalmente, el dirigente señaló que, si no se consideran las renuncias de Lugones y de Mariano Marino (vocal suplente que no aceptó asumir como titular), no se alcanzaba el quórum necesario para dejar sin efecto a la Comisión Directiva. Además, indicó que las renuncias de los vocales opositores Marcelo Culotta y Agustina Nordenström debían ir acompañadas por las de los restantes miembros de sus respectivas listas, lo que no se habría producido en todos los casos.

Por su parte, Moretti confirmó su regreso en diálogo con el sitio partidario Mundo Azulgrana: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con (Néstor) Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”. Vale recordar que el dirigente y el ex mediocampista se hallaban enfrentados.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

Mientras tanto, la oposición insiste en la necesidad de elecciones anticipadas y cuestiona la legitimidad de Moretti, quien ganó los comicios en diciembre de 2023, pero recibió críticas desde el inicio de la gestión. Primero, por su pelea con el entrenador Ruben Darío Insua, a quien le renovó el contrato para luego despedirlo meses después. Luego, por su política de refuerzos, que incluyó varias “apuestas” que solo pasaron por la Reserva. Y el cortocircuito mayor se dio luego de la cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares (en total, fueron 25.000) de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores.

Por el caso, se abrió una causa judicial y un expediente en el Tribunal de Ética de la AFA. Moretti se tomó licencia, pero no aceptó renunciar, como le exigía el grueso de la CD. Y luego buscó volver a sus funciones, hecho que decantó en una catarata de renuncias y en la reunión que declaró la acefalía, hoy declarada irregular.

La restitución de Moretti no logra disipar las dudas sobre la gobernabilidad y la legitimidad en San Lorenzo, ya que amplios sectores internos consideran que la resolución judicial no resuelve el conflicto de fondo ni restablece la confianza en la conducción del club.