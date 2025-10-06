Deportes

Impacto en San Lorenzo: la Justicia declaró “irregular” la acefalía y Marcelo Moretti vuelve a la presidencia

La Cámara Civil N° 51 hizo lugar a la cautelar presentada por el dirigente, que impugnó la reunión de Comisión Directiva que hizo caer a su conducción

Guardar
Moretti y Ortigoza, en una
Moretti y Ortigoza, en una reunión de Comisión Directiva

La Cámara Civil N° 51 dispuso el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo, tras declarar irregular la acefalía en el club y ordenar retrotraer el proceso institucional. La resolución judicial revocó la decisión que había dejado vacante la conducción y suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, devolviendo a Moretti el control del club en medio de una fuerte controversia interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.

La decisión de la Cámara Civil responde a la medida cautelar presentada por el directivo, que impugnó la declaración de acefalía adoptada el 16 de septiembre de 2024, cuando la renuncia de la mayoría de la Comisión Directiva llevó a la conformación de un gobierno de transición. El tribunal determinó que el proceso debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al estatuto, y ordenó que la nueva reunión sea convocada por el propio presidente en un plazo de 15 días, bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El fallo judicial también suspende la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista para el 13 de octubre, en la que se buscaba definir la nueva conducción del club. En su presentación, Moretti argumentó que la convocatoria a la reunión de CD fue irregular, ya que, según el estatuto, solo el presidente o los vicepresidentes pueden realizarla, y en este caso la llevó a cabo el secretario general, Martín Cigna. Además, denunció que el orden del día también fue organizado por el secretario, lo que contraviene las normas internas.

Entre los fundamentos presentados, Moretti incluyó la denuncia de amenazas y falta de garantías de seguridad, por lo que había solicitado la suspensión de la reunión tanto la noche anterior como el mismo día del encuentro. También argumentó que la vocal Belén Lugones habría recibido presiones para presentar su renuncia, necesaria para alcanzar el número requerido para declarar la acefalía. Finalmente, el dirigente señaló que, si no se consideran las renuncias de Lugones y de Mariano Marino (vocal suplente que no aceptó asumir como titular), no se alcanzaba el quórum necesario para dejar sin efecto a la Comisión Directiva. Además, indicó que las renuncias de los vocales opositores Marcelo Culotta y Agustina Nordenström debían ir acompañadas por las de los restantes miembros de sus respectivas listas, lo que no se habría producido en todos los casos.

Por su parte, Moretti confirmó su regreso en diálogo con el sitio partidario Mundo Azulgrana: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con (Néstor) Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”. Vale recordar que el dirigente y el ex mediocampista se hallaban enfrentados.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

Mientras tanto, la oposición insiste en la necesidad de elecciones anticipadas y cuestiona la legitimidad de Moretti, quien ganó los comicios en diciembre de 2023, pero recibió críticas desde el inicio de la gestión. Primero, por su pelea con el entrenador Ruben Darío Insua, a quien le renovó el contrato para luego despedirlo meses después. Luego, por su política de refuerzos, que incluyó varias “apuestas” que solo pasaron por la Reserva. Y el cortocircuito mayor se dio luego de la cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares (en total, fueron 25.000) de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores.

Por el caso, se abrió una causa judicial y un expediente en el Tribunal de Ética de la AFA. Moretti se tomó licencia, pero no aceptó renunciar, como le exigía el grueso de la CD. Y luego buscó volver a sus funciones, hecho que decantó en una catarata de renuncias y en la reunión que declaró la acefalía, hoy declarada irregular.

La restitución de Moretti no logra disipar las dudas sobre la gobernabilidad y la legitimidad en San Lorenzo, ya que amplios sectores internos consideran que la resolución judicial no resuelve el conflicto de fondo ni restablece la confianza en la conducción del club.

Temas Relacionados

Marcelo MorettiSan Lorenzodeportes-argentina

Últimas Noticias

En busca de minutos para el Mundial: el futbolista de la Selección que podría pasar al Manchester City de Guardiola

Un campeón del mundo con la Albiceleste quiere continuidad y el conjunto inglés lo tiene bajo su radar

En busca de minutos para

Tras dirigir al Inter Miami de Messi, el Tata Martino acordó su regreso a la MLS

El estratega con pasado en Newell’s arregló de palabra su llegada a una de las franquicias que le quiere pelear el título a las Garzas

Tras dirigir al Inter Miami

Así es Trionda, la pelota que cambiará el Mundial 2026 con geometría, matemáticas y física como protagonistas

Del laboratorio a las canchas, el diseño del balón oficial para la próxima Copa del Mundo pone la ciencia en el centro de la escena con avances que buscan mejorar el desempeño y la precisión de cada jugada, informa Scientific American

Así es Trionda, la pelota

“La Selección más fachera”: los looks de los jugadores de Argentina en Miami y la reacción de los fanáticos

Gran parte de los convocados ya se encuentra en Fort Lauderdale y están a disposición de Lionel Scaloni

“La Selección más fachera”: los

Sorpresa en la F1: Jack Doohan podría pasar a otra escudería tras perder su lugar como titular en Alpine con Colapinto

El piloto australiano de 22 años no pudo aprovechar su oportunidad en la Máxima y fue reemplazado por el argentino tras la sexta carrera del año. Desde entonces, cumple el rol de reserva

Sorpresa en la F1: Jack
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron en Entre Ríos al

Hallaron en Entre Ríos al hombre que había desaparecido en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

Fumar tabaco aumenta el riesgo de hipertensión arterial, según científicos

La Libertad Avanza presentó el pedido para reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas

Rescataron a 87 erizos africanos de un criadero ilegal en Balvanera

INFOBAE AMÉRICA
El superávit comercial de Brasil

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump y negociar concesiones sobre los aranceles

Trump anunció reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una videoconferencia “muy buena”

Sicariato en Medellín contra albanés con nacionalidad ecuatoriana

Paro Nacional en Ecuador: Daniel Noboa rechazó amenazas de toma de Quito y prometió aplicar la ley

TELESHOW
El quiebre en la relación

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”