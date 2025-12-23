Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

(@sergiocostantino_)

En el contexto de la mayor crisis institucional de los últimos años, San Lorenzo enfrentó una definición clave sobre el rumbo de su conducción. Después de que el club declarase la acefalía y cesara a Marcelo Moretti como presidente, la Asamblea Extraordinaria se reunió para designar una Comisión Directiva transitoria que ocupará el cargo hasta las elecciones anticipadas, que se acordaron para el 30 de mayo de 2026. Finalmente, Sergio Costantino será quien tome las riendas del club de manera provisoria.

El desenlace, que proclamó a Costantino como el nuevo titular, fue resultado de una votación reñida: el dirigente se impuso por 35 sufragios a 31 frente al expresidente Matías Lammens, mientras que 11 asambleístas se abstuvieron y dos votaron por la lista encabezada por César Francis.

La figura de Costantino no es ajena al entramado institucional de San Lorenzo. Integrante de administraciones previas bajo las conducciones de Lammens y Marcelo Tinelli, fue candidato a presidente en 2023 por el oficialismo de ese momento. Aunque ocupó el tercer lugar en aquella contienda, ese resultado le permitió ingresar como vocal por la minoría a la Comisión Directiva.

Moretti, presidente saliente (Crédito: Club atlético San Lorenzo)

Además, fue uno de los cinco directivos que no renunciaron cuando se proclamó la acefalía, condición indispensable para poder postularse nuevamente y que le otorgó la posibilidad de participar en la definición del lunes. También tuvo la oportunidad de presidir una Comisión Directiva transitoria en septiembre de este año.

Además, Costantino estará acompañado en la vicepresidencia por Valeria Carta Moglieta, quien formó parte de la fórmula ganadora.

El resto de la Comisión Directiva se conforma por: Marcelo Vázquez, Enrique Ronzoni, Martin Saiz, Ariel Schale, Cipriano Pommies, Victoria Gabriel, Ezequiel Sabor, Ulises Morales, Dante Monaco, Christian Evangelista, Rodrigo Bouzas, Axel Shale, Jonathan Lirosi, Vanesa Sánchez Hermida, Guillermo Pérez, Marlene Mansilla, José Capria y Armando Muzzoglu.

El punto de partida de esta etapa fue la decisión tomada el martes 16 de diciembre, cuando la dirigencia concluyó que la única salida a la crisis era remover al presidente y convocar a sufragio anticipado. Este lunes, la Asamblea pactada para las 18 tardó 40 minutos en reunir quórum, y solo cuando asistieron 79 de los 90 miembros se dio inicio al proceso de votación.

Uno de los momentos decisivos de la noche fue la aprobación por 43 votos a favor de la fecha para las elecciones anticipadas, que se fijaron para el 30 de mayo de 2026. Este dato confirmó el calendario de transición y definió los plazos para la recuperación de la legitimidad institucional de San Lorenzo.

Luego, se dieron a conocer los binomios que se propusieron a encabezar la Comisión Directiva hasta la fecha de las elecciones. Ellos fueron: Sergio Costantino - Valeria Carta Moglietta; César Francis - Jorge Ferronato; Matías Lammens - Alejandro Cambas; Manuel Agote - Sebastián Pareja.

Tras eso, se solicitó un cuarto intermedio en la asamblea, pedido por Rubén Iglesias de Por Amor a San Lorenzo. Luego del período de espera, los 79 asambleístas comenzaron a emitir sus votos, de manera nominal y no a mano alzada.

Los sondeos de último momento indicaban una compulsa cerrada voto a voto, en la que el próximo presidente provisorio se definiría entre Matías Lammens, quien ya ejerció el cargo entre 2012 y 2019, y Sergio Constantino, vocal de la Comisión Directiva saliente, dado que Agote y Francis se quedaron sin posibilidades matemáticas de imponerse. Finalmente, fue Constantino el elegido.

La mecánica de la asamblea, la demora en el inicio y la tensión en la votación reflejaron el momento de crisis aguda que atraviesa la institución con sede en Boedo, una etapa que marcará el futuro inmediato de una de las entidades más relevantes del fútbol argentino.