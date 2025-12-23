El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

El tenso ida y vuelta entre Diego Díaz y Marcelo Moretti por la crisis en San Lorenzo

La extendida crisis política que golpea a San Lorenzo derivó en el nombramiento de un presidente provisorio con las nuevas elecciones pautadas para finales de mayo del 2026, aunque el panorama podría cambiar de un momento a otro si la Justicia le da la derecha al recurso que presentó el –por ahora– ex mandatario Marcelo Moretti con el fin de retomar el poder.

En ese contexto, Moretti brindó una entrevista al programa El que ríe último que se emite por el canal de streaming PicadoTV y tuvo un tenso intercambio de opiniones con el conductor Diego Díaz, públicamente identificado como fanático del Ciclón.

El directivo argumentaba su decisión de exigir en la Justicia la revocación de la acefalía cuando Diego Díaz –que incluso jugó en San Lorenzo a fines de los 80– decidió intervenir: “Yo había decidido no hacer ninguna pregunta...”, inició su explicación. Díaz se reconoció como fanático del Cuervo y le aclaró a Moretti que le plantearía un enfoque desde el lado de la “legitimidad” para seguir como líder de la dirigencia del club de Boedo sin debatir sobre los datos en sí que intenta aclarar Moretti tras la cámara oculta que inició esta crisis.

“Lo que estoy seguro, y esto es irrebatible, que hay algo que más allá de lo que decida la Justicia, yo sí digo que hay algo que no tiene vuelta atrás y es la Justicia Divina que es la Justicia de la gente. Hay algo que no tiene vuelta atrás y es la relación tuya con el hincha de San Lorenzo. Como pocas veces la cancha se expresa en una unidad con respecto a algo que no quiere más. Quizás mañana la Justicia te considere inocente y quizás mañana haya un montón de argumentos que demuestren que muchas cosas que las que vos decís son verdad, pero acá hay una realidad que no tiene vuelta atrás: es tu relación con el hincha de San Lorenzo que te eligió en un momento”, fue un extracto del extenso planteo que hizo Diego Díaz.

Moretti ganó las elecciones en diciembre del 2023 con poco más de 6 mil votos que representaron el 36% de los 16 mil que se presentaron ante las urnas sobre 43 mil habilitados para hacerlo. Frente a ese antecedente que Moretti plantea como su legitimidad para continuar en el cargo, el conductor del programa realizó una peculiar comparación con un conmocionante hecho histórico de Argentina: “La gente te eligió como en algún momento eligió a un presidente como De La Rúa, que a los 2 años se tuvo que ir en un helicóptero, porque lamentablemente ya tenía un rechazo de propios y extraños. Es lo que pasa hoy en dia. Vos seguís con esta intención...”.

Esta frase generó la primera intervención de Moretti tras casi dos minutos de exposición de Diego Díaz: “No es lo mismo Diego, no me comparés con De La Rúa porque no tengo nada que ver. No lo puedo permitir”.

“El país de San Lorenzo está destruido. Más allá de lo que me intentes empaquetar, no tenés vuelta con la gente, Marcelo”, le advirtió el conductor abriendo a un tenso ida y vuelta. “Es un tema tuyo, respeto pero no comparto”, insistió el ex presidente. “Eso sí que no tenés manera de rebatirlo. Lo expresa la cancha en dos fines de semana por mes”, le planteó desde el estudio.

Moretti dijo que sus cuatro hijos van “a la cancha todo el tiempo” y aseguró que hay una motivación política detrás de los insultos: “A la gente la escucho. El año pasado me insultaba toda la cancha. Este año, cuando arrancamos el torneo, empezamos a ganar y no me insultó más. El video obviamente fue un video chocante...”, alcanzó a explicar antes de ser interrumpido por Díaz: “La cancha terminó todo el año insultándote por más que San Lorenzo clasificara donde clasificó. Todos los partidos”.

“Es política el insulto”, se defendió. “No, no fue política. No te escudes en la mentira”, le devolvió. “Vos tenés una opinión y la respeto”, fue la contestación de Moretti. Pero Diego Díaz aseguró representar a los fanáticos del Ciclón en esa mirada: “No, no tengo una opinión. Voy a la cancha y veo la opinión del soberano”. “Yo la respeto y respetame la mía. Soy muy crítico y autocrítico”, aseguró el ex dirigente. “Yo te respeto: ves una irrealidad”, fue la tajante devolución del conductor

Luego de hablar sobre sus hijos, Moretti aclaró que en su situación tiene dos maneras de afrontar la crisis: “Cuando pasan estas cosas en la vida vos tenés dos formas: te reprimís, te deprimis y no queres salir, o le pones el pecho...”, alcanzó a expresar antes de ser interrumpido. “No, después hay otra que es pedir perdón”, le puso sobre la mesa Díaz.

“Yo le pido perdón a la gente de San Lorenzo. Siempre le pedí perdón”, devolvió de otro lado del teléfono. “Pero dando un paso al costado, no permanentemente trabando lo que puede ser el andar del club”, insistió el conductor.

“Yo las cosas las hice bien... Cometí errores obviamente. Cometí errores en alguna contratación, cometí errores en alguna cuestión de la gestión, pero en la mayoría de las cosas me fue bien”, se defendió Moretti abriendo un nuevo cruce con Diego Díaz: “No, no, a vos te habrá dio bien, al club no le ha ido bien. Es el hazmerreír del fútbol argentino”.

Los simpatizantes del Ciclón se congregaron en Avenida La Plata para pedir la renuncia de Marcelo Moretti

“Vos te basas en la imagen, no en la gestión. Es un tema tuyo y lo entiendo”, le dijo el ex presidente. “Es un tema mío, obvio... Y de los 4 millones de hinchas de San Lorenzo”, justificó el conductor. “No es así. Los datos dicen otra cosa”, sentenció el directivo. “Por eso, no me voy a meter a discutir los datos porque vos tenés una argumento para cada cosa que te dicen. Yo lo que digo es que el soberano, la condena popular, no tiene marcha atrás”, insistió el hincha del Ciclón. “¿La condena popular sabés quién la hizo?“, le devolvió del otro lado de la llamada. ”La condena popular es de la gente, del hincha de San Lorenzo partido tras partido", fue la contundente respuesta.

Aunque Moretti apuntó en este caso contra sus ex compañeros de Comisión Directiva: “Te cuento algo. Sacando Navarro y yo, nadie puso plata, ni para la campaña, ni para la gestión. Después, todos los que están ahí, la mayoría, me quisieron hacer un golpe de estado. De hecho, Lopardo (ex vicepresidente) cuando le pusieron el micrófono dijo: ‘Moretti tiene una condena social, le pedí la renuncia’, cuando nunca me pidió la renuncia y todos sabían que el video era un video editado, adulterado".

Otra vez allí lo interrumpió el conductor del programa para reiterarle que su planteo estaba vinculado a que todo lo sucedido desde que ganó las elecciones lo dejó “condenado con la gente de San Lorenzo y no tiene vuelta atrás”, pero Moretti le aclaró que no se trataba de una generalidad y que era un “tema tuyo”.

Lejos de apaciguar los ánimos, Diego Díaz volvió a la carga: “No es mío. Al contrario, es un tema tuyo que no te queres resignar a ver la película real”. “No es una cuestión de resignarse Diego, es una cuestión de respetar los procesos estatutarios y democráticos”, señaló amparándose en el mandato que le quedaría por las elección que ganó hace dos años. Esto generó un nuevo enojo del conductor: “No podés caminar una cuadra donde haya un hincha de San Lorenzo, Marcelo. No en la cancha, no podés caminar una cuadra donde haya un hincha de San Lorenzo”.

En octubre pasado, Moretti debió retirarse de la sede de San Lorenzo con custodia policial

Moretti se mostró molesto con esta afirmación y aseguró: “¿Pero quién te dijo esa tontería? Vivo en el barrio de Flores y está lleno de hinchas de San Lorenzo. Me parece que estás equivocado y camino...“. Desde el estudio la advirtieron: ”Quisiera ver qué pasa cuando te identifican". “Me identifican todos eh, quedate tranquilo. No tengo miedo, al contrario”, respondió el ex mandatario que venía de tener otro tenso intercambio con un periodista días atrás.

En el tramo final de esta extensa discusión, que de todos modos volvió a retomarse en otro fragmento de la entrevista, Diego Díaz le subrayó que esa mirada era “parte de tu película paralela” y reconoció: “La entiendo. Si no te defendés vos, ¿quién te va a defender?“. Moretti volvió a cruzar este planteo: ”¿Qué película paralela? No te comas un personaje, Diego". “No me como ningún personaje Marcelo. Por eso estoy tratando de estar tranquilo”, intentó cerrar la ventana de debate el líder del envío que sale por streaming.