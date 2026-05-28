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La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Antes de una competición en Inglaterra, una trabajadora recibió una fuerte coz y tuvo que ser trasladada al hospital de forma inmediata. Imágenes sensibles

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La secuencia sucedió antes de una carrera en un hipódromo

Un hipódromo en Inglaterra quedó conmocionado después de que un caballo golpeara de forma espeluznante a una mujer antes del comienzo de una carrera. Chloe Briody, trabajadora del equipo Richard Fahey, recibió una patada del animal conocido como Kameko Fever en el paddock del hipódromo de Redcar, en Reino Unido, minutos antes del inicio de una competición. Aunque el golpe la lanzó varios metros y obligó a su traslado a un hospital cercano, el recinto informó después que estaba fuera de peligro y que solo había sufrido hematomas.

El caballo participó de todos modos en la prueba y terminó en el puesto 11 entre 13 competidores, según los datos de la carrera incluidos en un informe del portal británico The Sun. Se trató de una competencia de Clase 6 sobre siete furlongs, una distancia de unos 1.400 metros, para caballos de tres años. Briody integra el equipo del entrenador Richard Fahey. El accidente ocurrió en el parade ring, también descrito como paddock, el sector donde los ejemplares son exhibidos y preparados poco antes del inicio de la competencia.

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Las imágenes de la transmisión oficial, difundidas por Racing TV, muestran a la mujer acercándose al caballo número tres mientras el animal esperaba junto a otros participantes. En ese momento, la trabajadora apoyó la mano sobre el costado trasero derecho del ejemplar. En una fracción de segundos, Kameko Fever cargó su peso sobre las patas delanteras y lanzó una patada hacia atrás, según se observa en el video de la transmisión oficial. El impacto de la coz alcanzó de lleno a la joven, que salió despedida antes de caer al suelo.

Un caballo de carreras de color marrón claro patea a una mujer que intenta controlarlo en una pista, con espectadores detrás de una valla blanca
El momento en el que el caballo golpeó a la mujer

Según el relato incorporado en la transmisión tras el golpe se colocaron pantallas alrededor de Briody mientras el personal médico de la pista acudía a asistirla. Después de una revisión inicial en el lugar, fue derivada a un hospital cercano para estudios complementarios.

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El hipódromo de Redcar confirmó su estado en un comunicado difundido al día siguiente: “Nuestros pensamientos están con la mujer afectada y esperamos que se encuentre bien. Agradecemos a todos los que han expresado su preocupación tras el desafortunado accidente ocurrido ayer en el paddock de Redcar, cuando un miembro del personal de las cuadras de Richard Fahey fue pateado por un caballo”.

En el mismo mensaje, el recinto añadió: “El miembro del personal fue atendido rápidamente por personal médico especializado en el lugar de los hechos, y posteriormente se le realizaron más pruebas en el hospital. Tras hablar con el equipo esta mañana, nos complace confirmar que la empleada se encuentra bien, salvo por algunos hematomas. Pronto estará nuevamente de pie y le deseamos una pronta recuperación”.

Richard Fahey, dueño de la cuadra, declaró al medio The Mirror: “Era una de mis hijas, Chloe, y está bien. La llevaron al hospital en ambulancia, le hicieron una radiografía y todo está bien”.

Según informó el medio The Sun, Chloe Briody es una trabajadora de 25 años con experiencia junto a caballos pura sangre en la base de Fahey en North Yorkshire. La escena causó preocupación inmediata entre quienes estaban en el recinto y entre los espectadores que seguían la transmisión oficial.

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