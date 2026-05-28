Política

Alejandro Bongiovanni, diputado de La Libertad Avanza: “La Ley de Etiquetado Frontal demoniza productos”

El legislador defendió en Infobae a la Tarde la derogación, cuestionó la eficacia de la norma y afirmó que “el 85% de los productos tiene octógonos, pero no sirve para informar”

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Bongiovanni afirma que su postura contra la ley se mantiene desde antes de su mandato, criticando cambios de opinión por conveniencia política

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni reafirmó su rechazo al etiquetado frontal obligatorio, en medio del debate legislativo por el proyecto de derogación que ya ingresó al Senado.

Durante la charla, Bongiovanni sostuvo: “Propongo derogar la ley. No tengo ninguna propuesta superadora”. El legislador defendió la idea de volver al sistema previo y criticó la imposición de advertencias visibles en los envases: “A mí me parece nefasta la ley. Demoniza productos. Si alguien tiene una lucha contra los ultraprocesados, que la haga, pero no lo vamos a poner por ley en los envases. ¡Eso es una locura total!”.

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El debate sobre la libertad y la salud pública en el etiquetado frontal

Bongiovanni argumentó que el etiquetado frontal vigente no cumple el objetivo de informar al consumidor, sino que introduce sesgos e interviene en la presentación de los productos. “El 85% de los productos tiene octógono. No sirve mucho para informar. Lo único que viene a solucionar es un encono que tiene el lobby nutricionista contra la industria alimenticia”, enfatizó.

(Infobae en Vivo)
Alejandro Bongiovanni, diputado de La Libertad Avanza, sostiene que la Ley de Etiquetado Frontal demoniza productos y no informa al consumidor (Infobae en Vivo)

Al ser consultado sobre el impacto de la ley en los hábitos de consumo, el diputado fue tajante: “No me importa si caen o no las ventas. El productor que hace jamón cocido tiene derecho a hacer lo que quiera con su packaging. Es su propiedad intelectual, hace lo que quiere”.

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Frente a la objeción sobre posibles engaños al usuario, reconoció que “no puede mentir”, pero insistió en que la regulación estatal no debe avanzar sobre la libertad de presentación de los alimentos.

La discusión se trasladó a los criterios de salud pública y el derecho a estar informado. Paula Guardia Bourdin planteó: “¿No te parece que fomentar una buena alimentación ayuda a evitar erogaciones estatales en salud?”. Bongiovanni respondió: “El falso dilema es muy grande. No hay niños más sanos, muchacho, no hay niños más sanos. Al valor de la libertad le asigno muchísimo más ponderación en mi escala de valores”.

El proyecto del Ejecutivo y el escenario legislativo

El debate se produce en un contexto donde el proyecto para derogar el etiquetado frontal ya ingresó al Senado, aunque aún no tiene fecha de tratamiento. Según sus impulsores, la ley actual presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justifican su revisión integral.

Bongiovanni hizo hincapié en la coherencia de su posición: “Me puse en contra de esta ley el día antes de que la votaran, el 25 de octubre del 2021. Ni siquiera era diputado. Esta ley es chiquita, hay cosas más importantes, pero siempre estuve en el mismo lugar”.

El diputado señaló que muchos legisladores cambiaron de postura en los últimos años por cuestiones de alineamiento político: “Cambió la música y un montón que votaban cosas porque tenían miedo de quedar entre los malos”.

(Infobae en Vivo)
Bongiovanni asegura que el 85% de los productos lleva octógonos, pero la señalización no aporta datos relevantes para compradores (Infobae en Vivo)

Lobbies, ética pública y el desafío de legislar en el Congreso

Consultado sobre la influencia de los distintos sectores en la agenda legislativa, el legislador reconoció: “Todo el mundo trata de influir sobre legisladores, funcionarios y demás. Lo que hace el proyecto de Ley de Lobby es intentar blanquear y darle visibilidad a esto. No me parece mal. Sí hay algunas cosas mejorables”.

En cuanto a las restricciones para que los funcionarios regresen al sector privado tras dejar la función pública, consideró excesivo el plazo de 24 meses propuesto: “Me parece mucho tiempo. Vos querés que los funcionarios después vuelvan al sector privado”.

Bongiovanni expresó su escepticismo ante la posibilidad de lograr consensos amplios en la Cámara de Diputados, al tiempo que remarcó el nuevo escenario político: “Venimos sacando leyes de voltaje grande. Hay leyes que eran consenso y hoy se discuten de nuevo”.

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