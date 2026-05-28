Massa se mostró con dirigentes propios y pidió crear un programa de subsidios para familias endeudadas

Massa, junto a Alexis Guerrera y dirigentes del FR de Lincoln

El ex ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo en las últimas elecciones, Sergio Massa, dio el visto bueno para darle cierta publicidad a las reuniones que nunca dejó de tener en sus oficinas de Avenida Libertador. En la última semana, recibió a concejales y referentes territoriales del interior bonaerense y al intendente de Roque Pérez, Maxi Sciaini. No es una novedad: el líder del Frente Renovador mantiene el teléfono y las puertas abiertas de su lugar de trabajo por el que pasan distintos dirigentes casi a diario.

En esos encuentros lo suele escoltar el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera. El miércoles, por ejemplo, Guerrera estaba sentado a la izquierda de Massa cuando recibió al concejal del distrito de Lincoln, Bernardo Baccello, y a un grupo de referentes massistas de esa localidad que comanda el radical Salvador Cerenal. En Lincoln, el peronismo está repartido en tres bancadas distintas de concejales. El bloque Partido Justicialista, que preside el ex intendente Jorge Fernández; el bloque Fuerza Patria FR, donde está el massista Bacello y el bloque Fuerza Patria MDF, Patricia Gatti, que responde al sector de Axel Kicillof.

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En las reuniones que mantiene Massa, sobre todo con intendentes, suele escuchar un diagnóstico parecido: la demanda de subsidios para pagar deudas de tarjetas y servicios contraídas por las familias. Ante este escenario, el dirigente tigrense propone a quienes tienen rol ejecutivo y legislativo que piensen un programa de subsidios para aquellas personas que no pueden pagar alquileres y servicios. “Nos suele pedir que no es momento de embarcarnos en gastos desmedidos y que hay que no hay que estar lejos de la gente”, cuenta una persona que en las últimas horas transitó por el edificio de Avenida Libertador. Nadie habla de candidaturas.

Por las oficinas de Avenida Libertador que posee Massa pasan diversos dirigentes

No solo intendentes o dirigentes renovadores pasan por allí. También lo hacen figuras del peronismo, pero que no se inscriben en el massismo. Con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también hay encuentros periódicos que no trascienden. A veces en La Plata, a veces en otra sede. Sostiene diálogo frecuente con las distintas figuras del kirchnerismo.

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Quienes lo frecuentan suelen caracterizarlo como “el arquitecto de la unidad”. Si bien en lo que se refiere a las negociaciones puntuales de asuntos bonaerenses, suele delegar las conversaciones en Guerrera, Malena o Sebastián Galmarini o el diputado Rubén Eslaiman, cuando es necesario, interviene.

“Seguimos gestionando más desarrollo y empleo para Roque Pérez. Avanzamos en proyectos estratégicos que nos permitan seguir impulsando el crecimiento productivo de nuestra ciudad y generar nuevas fuentes de trabajo para nuestra comunidad”, posteó el intendente de Roque Pérez tras el encuentro con el ex ministro de Economía. Con eje en la gestión, Sciaini también detalló que conversaron “sobre una propuesta de cooperativismo con referentes del sector rural de Roque Pérez y le solicité asesoramiento para realizar un estudio de mercado que nos permita evaluar, de manera responsable y sostenible, qué tipo de agroindustria puede instalarse en el distrito”. En Roque Pérez se proyecta que la empresa de prótesis médicas, Bioprotece, instale una línea de producción. El proyecto también formó parte de la conversación.

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Sergio Massa posa junto a Maximiliano Sciani, intendente de Roque Pérez

2027, en el camino

Además de recibir a intendentes y dirigentes de distintos puntos del país, en el Frente Renovador no escapan a lo que será la discusión o negociación dentro del peronismo hacia las elecciones del año que viene. Para el massismo es clave sostener la territorialidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hoy retiene su principal caudal político. Por eso, prepara el terreno para participar en la discusión. En el espacio de Massa aseguran tener presencia de candidateables a las intendencias en 65 de los 135 municipios de la provincia. De distritos grandes o pequeños. Uno con los que suele reunirse Massa es el concejal de General Pueyrredón, Juan Manuel Cheppi, la apuesta el FR para la localidad costera. Cobra relevancia Mar del Plata, ya que para el espacio es una de las regiones donde más se siente la caída de empleo.

En la legislatura cuentan con tres senadores propios dentro del bloque de Fuerza Patria y diez diputados que integran la bancada peronista. Además, está pautado que el año que viene Guerrera regrese a la presidencia de la Cámara baja, en el marco del acuerdo con el kirchnerismo que ubicó para este período al diputado Alejandro Dichiara en la conducción del cuerpo.

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Además, el FR tiene intendentes que podrán ir por una reelección el año que viene. Allí están Juanci Martínez (Rivadavia), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Pablo Garate (Tres Arroyos), Matías Nebot (Saavedra), Ricardo Marino (Patagones), Darío Golía (Chacabuco), Fernando Rodríguez (General Pinto, interino) y Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles). Mientras que no tendrán reelección los intendentes Javier Osuna (General Las Heras), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alberto Gelené (Las Flores), Carlos Bevilacqua (Villarino), Sergio Bordoni (Tornquist) y Juan Andreotti (San Fernando). Siempre y cuando no haya modificaciones a la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes: todo un tema a negociar y donde el Frente Renovador ya sentó la postura de no acompañar cambios en ese sentido, tal como anhelan —a viva voz— los intendentes que responden a Kicillof.

Las reuniones entre Massa y Kicillof tienen cierta periodicidad

En el listado de quienes no podrán ir por otro mandato aparece Andreotti de San Fernando. La figura del jefe comunal del distrito del conurbano norte podría ser una de las apuestas del massismo para disputar la sucesión de Kicillof. Es, al menos, el que Massa prefiere que sea candidato. Suele repetirles a los suyos que reúne gestión, juventud y experiencia a la vez. Aunque aún falta saber cómo se abordará ese tema, si será mediante una PASO, si habrá o no desdoblamiento, o incluso si la Provincia de Buenos Aires se sumará al sistema de votación de Boleta Única. Hoy, una candidatura de Massa no está en los planes.

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