El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutan de las últimas horas de vacaciones en Rosario antes de emprender regreso a Miami para retomar sus rutinas. Con el calor del verano argentino como testigo, ambos decidieron abrir una ventana a la intimidad de su descanso en su ciudad natal con un romántico posteo.

Anto subió una serie de fotos en la pileta de su casa y colocó en el espacio para el texto algo tan simple como contundente: un emoji de corazón. La primera postal terminó de enlazar el cariñoso mensaje: un romántico abrazo con Leo, quien inmediatamente se sumó a la caja de respuestas para colocar dos fueguitos y un corazón. La rosarina también compartió para sus casi 40 millones de seguidores en Instagram otras tres postales del día de sol que disfrutaron en su tierra. “Bomba sos”, la elogió en los comentarios su amiga Sofía Balbi, pareja del uruguayo Luis Suárez.

Otra de las fotos que compartió Anto Roccuzzo

La familia Messi se instaló en el país el pasado 17 de diciembre del 2025 con el objetivo de disfrutar las fiestas y las vacaciones rodeados de sus afectos. “¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", escribió la Pulga en Año Nuevo para compartir una escena de la celebración en compañía de los tres hijos de la pareja, Thiago (13 años), Mateo (10) y Ciro (7). Previamente, Anto había mostrado los preparativos de la mesa navideña y los looks de ambos para la Nochebuena. “¡Feliz Navidad!“, escribió el capitán de la selección argentina tras compartir en sus stories ese posteo.

Salvo esas interacciones con sus seguidores, Leo y Anto habían apostado por el perfil bajo para disfrutar en la tranquilidad de su casa rosarina los días de vacaciones hasta que este viernes optaron por abrir una vez más la ventana a la intimidad familiar antes de marcharse a Miami.

Dentro de estos calmos días en Argentina, también se conoció por una casualidad la reunión que el capitán de la Selección mantuvo con el entrenador, Lionel Scaloni. Una foto del oriundo de Pujato en una estación de servicio cercana a la casa de Messi se hizo viral y el DT reconoció que mantuvieron un encuentro: “Hablé con varios, no solo con Leo. Hablé con la mayoría, tengo intenciones de hablar con la mayoría para darle nuestra perspectiva porque faltan seis meses sobre todo y está bueno hablar ahora y decirles qué falta y qué no. En el caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar, ja. Las imágenes de la foto me delataron un poquito en la estación de servicio. He hablado con los chicos en persona o por videollamada y es importante para lo que viene”.

Aunque aseguró que la charla no fue enfocada en el Mundial de mitad de año: “Hablamos de un montón de cosas, pero no de eso, porque falta tiempo para eso. No hay que agobiarlo. Hay que dejarlo tranquilo, que tome la decisión que deba tomar y nosotros pensaremos en el bien del equipo”.

Messi fue campeón con el Inter Miami el pasado 6 de diciembre y luego realizó una gira por India junto con Luis Suárez y Rodrigo De Paul, que se extendió hasta el 15 de ese mismo mes. El vuelo de regreso hizo una escala en Miami, donde se unió su familia para finalmente trasladarse a Argentina.

Roccuzzo subió cuatro postales de las vacaciones

En los próximos días, el futbolista de 38 años se unirá a los entrenamientos de las Garzas comandadas por Javier Mascherano. Con la mira puesta en el inicio de la temporada regular de la MLS pautado para el sábado 21 de febrero ante Los Angeles FC, el último campeón del certamen norteamericano realizará una gira de preparación por Sudamérica: visitará a Alianza Lima de Perú el sábado 24 de enero, jugará el sábado 31 en Medellín contra Atlético Nacional y finalizará el sábado 7 de febrero con su visita a Ecuador para toparse con Barcelona de Guayaquil.

Estos partidos marcarán el inicio de la acción para un año por demás especial para Messi que le presentará la chance de disputar la Finalíssima con la selección argentina ante España el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

Luego, el capitán de la Albiceleste tendrá su estreno en la Copa del Mundo 2026 el martes 16 de junio ante Argelia en el inicio del Grupo J, se enfrentará el lunes 22 del mismo mes contra Austria en el Dallas Stadium y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27, también en Dallas.

Anto y Leo se instalaron en Argentina el pasado 17 de diciembre