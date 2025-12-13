Deportes

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

Las estrellas del Inter Miami dijeron presente para el evento que se prolongará por tres días y tendrá al 10 como eje central de la planificación

El astro argentino aterrizó este viernes en Calcuta, donde se inaugurará una estatua suya

Lionel Messi cerró el año deportivo con el título de la MLS en Inter Miami, pero todavía los compromisos no se acaban para el mejor jugador del mundo, que acaba de llegar a la India para encarar una gira especial denominada “GOAT Tour” junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, quienes llegaron junto al 10 al continente asiático.

Los tres futbolistas fueron captados en pleno descenso del avión que los trasladó hasta ese lugar en diferentes videos viralizados en redes sociales. Según pudo saber Infobae, el recorrido lo hicieron a bordo de un Gulfstream 5 (conocido comúnmente como G5), un jet privado de largo alcance, propiedad de la empresa Surjet. Alejandro Calian, amigo de De Paul, también es parte de la comitiva. Fueron recibidos por una multitud en el aeropuerto de Calcuta.

La gira se extenderá durante tres días y se contemplan visitas en las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento iniciará este sábado a las 10:30 de la mañana, hora local (6:30 de Argentina), con la inauguración de una imponente estatua de 21 metros de altura localizada en la ciudad de Calcuta.

“No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, declaró el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose. Y el escultor de la obra maestra, Monti Paul, manifestó: “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”.

Los fanáticos podrán quedarse con un recuerdo de su presencia en el evento a través de la experiencia “Hola Messi”, donde se exhibirá una réplica a tamaño real del campeón del mundo sentado en un trono. A estas atracciones, se suma la inauguración de un mural de grandes dimensiones con su imagen. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares. Leo seguirá la ceremonia desde su hotel por motivos de seguridad.

Lionel Messi aterrizó en la India y desató la locura de sus fanáticos (Crédito: @IS_Netwrk29)

Messi participará de la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad. Allí, se realizará un partido de celebridades en formato siete contra siete y un concierto en su honor.

Tiempo atrás, el capitán del Inter Miami se había referido a esta visita: “India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos. Es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”.

Será su segunda visita a ese territorio, luego de su paso con la selección argentina en 2011 para disputar un amistoso frente a Venezuela. Y la estatua marcará un nuevo homenaje al emblema de la Albiceleste, que se suma a la escultura de bronce inaugurada en suelo nacional en 2016 y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

El programa de actividades contempla una reunión del rosarino de 38 años con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup.

Lionel Messi en el aeropuerto de Calcuta, India. De fondo, Rodrigo De Paul (Crédito: @IS_Netwrk29)

Lionel Messi terminó 2025 con 46 goles en 53 partidos, una cifra que lo posiciona junto a figuras como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52), quienes militan en ligas europeas de mayor prestigio. Además, el atacante sumó 28 asistencias con el Inter Miami, repartidas entre la fase regular (19) y los playoffs (9), según la página oficial de la MLS.

Esta temporada es la décima más productiva de su carrera, por encima incluso de algunas de sus temporadas en el Barcelona. Su mejor registro sigue siendo el de 2012, cuando anotó 91 goles entre el Blaugrana (79 en 60 partidos) y la Selección (12 en 9 partidos). A nivel general, metió 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos del profesionalismo, distribuidos entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).

