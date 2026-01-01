El mensaje de Lionel Messi en Año Nuevo y las fotos familiares que compartió

Messi compartió una publicación en Instagram

La familia deLionel Messirecibió el 2026 enArgentinay compartió el momento con millones de seguidores a través de una publicación en redes sociales. El capitán de laSelección Argentinapublicó una foto junto a su esposa,Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos para desear un año próspero. En el mensaje, el futbolista expresó:“¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”

La imagen, que rápidamente acumuló miles de reacciones, muestra a Leo y su familia con vestimenta clara y un entorno relajado, reflejando el ambiente de celebración íntima en Rosario. La publicación se produjo durante la estadía del jugador en su ciudad natal, donde viajó recientemente para pasar las fiestas rodeado de sus allegados.

Antonela Roccuzzo también fue protagonista de la escena navideña días antes, al compartir a sus casi 40 millones de seguidores detalles de la celebración familiar del 24 de diciembre. En esa ocasión, la pareja posó vestida de manera elegante e informal, con Messi luciendo una camisa marrón y beige, mientras Roccuzzo optó por un vestido amarillo. “Feliz Navidad”, escribió la empresaria en su cuenta oficial, acompañando la postal navideña que tuvo amplia repercusión.

El ídolo de la selección argentina, aprovechó el receso de la Major League Soccer (MLS) y desembarcó con su esposa y sus hijos en el país hace poco más de una semana para disfrutar de las Fiestas rodeados de los afectos como es habitual en cada año.

Con esta publicación, el ex jugador del Barcelona se sumó a sus compañeros de selección, quienes también publicaron en sus redes sociales cómo recibieron el 2026, generando emotivas reacciones de los fanáticos en los comentarios. Entre los posteos destacó la gran fiesta de Dibu Martínez, que a través de las redes sociales de su esposa Mandinha, se pudo ver que el Dibu vivió una jornada con familiares entre juegos, karaoke y baile.

Otro de los que también se robó el protagonismo entre los festejos del 2026 fue el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni. El DT disfrutó de las fiestas en Pujato, su pueblo natal de Santa Fe. El entrenador del combinado nacional fue grabado durante la celebración de año nuevo junto a su familia. En el video se divisa a Scaloni junto a sus padres, mientras que cerca de la calle está el resto de la familia festejando con los autos que pasan por el frente.

La acción formal para la Pulga comenzará el 21 de febrero con el arranque de la temporada 2026 de la MLS, aunque previamente el Inter Miami disputará una serie de amistosos que podrían ser en Sudamérica con Atlético Nacional de Colombia y Barcelona Guayaquil de Ecuador como potenciales rivales, sumando también una posible escala en Perú.

En lo que respecta a la Selección, el 2026 será uno de los años más desafiantes para los jugadores con la responsabilidad de defender dos de las coronas que consiguió el representativo nacional a lo largo de las últimas temporadas.

Las principales figuras del equipo, y algunas de las promesas que sueñan con dar el salto definitivo al plantel estable de Lionel Scaloni, deberan enfrentarse a España en el partido único de la Finalíssima, correspondiente al 27 de marzo y luego, en junio, darán inicio a la defensa del título Mundial.

