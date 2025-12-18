Oficial: Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

A la espera de la confirmación, Argentina-España se enfrentarán en marzo por la Finalissima

La Finalissima 2026 ya tiene fecha y escenario definidos: Argentina y España se enfrentarán el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, a las 21 (hora local), en un duelo que reunirá a los campeones de la CONMEBOL Copa América 2024 y la UEFA EEuro 2024. En horario argentino, será a las 15, mientras que en España, serán las 19.

El anuncio, realizado por la CONMEBOL en conjunto con la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sitúa este evento en el mismo año en que se celebrará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, lo que refuerza su carácter excepcional en el calendario internacional.

Desde la perspectiva de la organización, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, subrayó la trascendencia del encuentro al afirmar: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, según el comunicado oficial publicado en el sitio de la Copa América.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó el alcance global del evento y su significado para el fútbol internacional: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

La Finalissima, parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, busca celebrar la excelencia futbolística al enfrentar a los monarcas de Sudamérica y Europa. En la edición anterior, Argentina se consagró campeona tras vencer 3-0 a Italia en Wembley, Londres, en la antesala de lo que luego sería la histórica conquista ante Francia en Lusail, título que significó la tercera estrella para el fútbol argentino.

El partido entre Argentina y España promete ser uno de los grandes atractivos del fútbol internacional en 2026, justo a menos de tres meses del comienzo de la Copa del Mundo, tanto por el nivel de los equipos como por el contexto en el que se disputará. Las entidades organizadoras informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la organización y la venta de entradas.

En Wembley, Argentina superó a Italia en 2022, meses antes de ganar el Mundial (REUTERS/John Sibley)

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resurgió en 2022 para reactivar duelos intercontinentales entre los campeones de Europa y América, una tradición que se remonta a las ediciones de 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. Argentina lidera el palmarés con dos títulos, el primero en 1993 con Diego Maradona como capitán y el segundo en 2022, cuando Lionel Messi fue elegido mejor jugador tras la victoria 3-0 ante Italia. Por su pate, La Roja llega como reciente campeona de la Eurocopa 2024, tras imponerse a Inglaterra en la final de Berlín, mientras que la Albiceleste se quedó con las Eliminatorias Sudamericanas, ya que terminó como líder de la clasificación con 38 puntos, producto de 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Camino al Mundial, Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final. El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23 (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, que tiene a España como candidato a terminar en el 1° puesto. Estará junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario sin definir). Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 en Atlanta. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales el miércoles 15, en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 a las 15 horas en Nueva York.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

