15 frases de Scaloni: su video viral en Fin de Año, la curiosa reflexión sobre la Finalíssima ante España y la reunión que tuvo con Messi

El entrenador de la Argentina palpitó la Finalíssima con España

Lionel Scaloni brindó una entrevista para el canal de YouTube AFA Estudio, en la cual dejó varias definiciones en torno a la preparación del Mundial 2026, el próximo partido ante España por la Finalíssima, su charla con Lionel Messi en medio de las fiestas navideñas, y además se refirió al video que se viralizó en redes sociales con su celebración de Año Nuevo en su ciudad natal, Pujato.

El Gringo habló del reencuentro con Luis de la Fuente, entrenador de la Furia Roja que lo tuvo como uno de sus maestros en el curso de entrenador y con quien ahora se volverán a ver las caras el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, desde las 15 (hora argentina): “Le tengo un gran aprecio porque nos trató de una manera muy linda. Se podía hablar con él, charlar. No en vano le está yendo como le va. Me pone contento”.

“A pesar de que jugaremos en contra, todos saben que tengo parte de mi corazón en España por los años que llevo acá y porque estoy casado con mi esposa, que es española. Si gana Argentina o España, estaré contento. La Finalíssima es a cara de perro, pero estoy contento con su presente”, profundizó sobre su vínculo con el país europeo. Vale mencionar que Scaloni transcurre su día a día en Mallorca y posee una unión muy fuerte con esa región del Viejo Continente porque es idolatrado por los hinchas del Deportivo La Coruña por su pasado en la entidad.

El DT de la Selección manifestó que habló con varios jugadores de la Albiceleste en los últimos días

A continuación, ponderó el nivel del vigente campeón de la Eurocopa, que tiene grandes individualidades como Lamine Yamal y Dani Olmo: “Es un partido lindo para jugar, muy difícil porque es una gran selección. Hay que jugarlo. Tenemos que ver cómo llegamos a ese partido, faltan dos meses y medio. Lo más importante es eso. Es inútil hablar ahora porque pueden cambiar un montón las cosas”.

Lionel Scaloni confirmó que la lista a confeccionar con vistas a la Copa del Mundo será de 26 futbolistas y remarcó que en los próximos días quiere mantener charlas con sus dirigidos, como ya tuvo con Lionel Messi: “Hablé con varios, no solo con Leo. Hablé con la mayoría, tengo intenciones de hablar con la mayoría para darle nuestra perspectiva porque faltan seis meses sobre todo y está bueno hablar ahora y decirles qué falta y qué no. En el caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar, ja. Las imágenes de la foto me delataron un poquito en la estación de servicio. He hablado con los chicos en persona o por videollamada y es importante para lo que viene”.

La visita de Scaloni a una estación de servicio delató los pasos del DT de la Selección, quien se reunió con Messi en los últimos días

En este sentido, expresó que el diálogo con el 10 no tuvo como eje a la cita mundialista de 2026: “Hablamos de un montón de cosas, pero no de eso, porque falta tiempo para eso. No hay que agobiarlo. Hay que dejarlo tranquilo, que tome la decisión que deba tomar y nosotros pensaremos en el bien del equipo”.

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI

Su festejo de Año Nuevo en Pujato: “Mis hijos estaban esperando el día de Año Nuevo, que se tiran agua, es una tradición. Es normal para nosotros. Es una caravana que pasa por todas las calles del pueblo y algunos hacen un video y en un minuto está en todos lados. Ha sido muy lindo y emotivo pasar 31 y Año Nuevo en la casa con mis padres”.

El entrenador de la selección argentina celebró las fiestas en su pueblo de Santa Fe

La preparación para el Mundial 2026: “Ya empezó. Primero, con los partidos de marzo, que son dos lindos partidos. Y ya después para el Mundial. Se está viendo qué tipo de selecciones son. Argelia es un rival a temer, tiene un gran entrenador y está haciendo una gran Copa Africana. Jordania era el que menos conocíamos a priori y también hizo una gran Copa Árabe (perdió la final con Marruecos). Son rivales complicados. Y Austria ganó su clasificación y tiene a un DT que sale a presionar muy bien y tiene a sus equipos bastante altos. No hay nada por descontado. La fase de grupos va a ser dura para todos, como todo el Mundial, por el calor y diferentes circunstancias que jugarán un papel fundamental”.

La actualidad de Lisandro Martínez: “Su vuelta es buena para nosotros. Es un futbolista que siempre ha estado con nosotros cuando estuvo bien y siempre aportó lo que sea necesario: ha jugado de lateral izquierdo, en línea de 3 y en línea de 4 como titular. Es un gran jugador. Está volviendo a un buen nivel. Eso nos pone contentos”.

Lisandro Martínez dejó atrás una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en febrero pasado (Crédito: Reuters/Russell Cheyne)

El análisis de una temporada que se avecina extenuante: “Viendo cómo terminaron los chicos en el partido de ayer de Real Madrid-Atlético de Madrid, vamos a saber que no van a llegar al 100% al Mundial, pero necesitamos que sea lo más cercano posible. Es un año tremendamente difícil a nivel físico para los futbolistas”.

La llegada de Valentín Carboni a Racing: “No habló con nosotros, pero siempre ha estado en nuestra órbita. Ha estado en la Copa América. Después, tuvo una lesión de gravedad, una pena porque teníamos muchas expectativas con él. Es un futbolista de los cuales hay pocos. Está bueno que haya decidido salir para mostrarse porque no estaba teniendo minutos en el Genoa. Nosotros lo analizaremos, como siempre, no nos interesa dónde juega. Lógicamente, si está en el fútbol argentino es mucho mejor porque lo tenemos más cerca. En tanto y en cuanto vuelva a su nivel, podría tener la chance de estar con nosotros porque nos demostró que puede ser un jugador diferente. Lo apreciamos. Me pone contento que haya tomado la decisión de tener minutos. A esa edad es importante jugar”.

El futuro de Thiago Almada tras ser declarado transferible por Atlético de Madrid: “No sé qué va a pasar con Thiago, pero tomará su decisión y hablaremos. Es un futbolista importante para nosotros. Decidirá el rendimiento, no la liga o el equipo”.

Almada ingresó desde el banco en el complemento de la semifinal ante Real Madrid por la Supercopa de España (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

La perseverancia de Messi y la ilusión de verlo en el Mundial 2026: “No se va a relajar nunca, es un competidor nato, quiero ganar y estar siempre. Eso es muy importante, sobre todo para los compañeros que vean que su capitán se comporta de esa manera y que quiere venir a jugar sea a donde sea. Ya se verá el Mundial”.

La extensa lista para el Mundial 2026: “Hay muchos, no descartamos a nadie. El tema es que ya tenemos la experiencia de la anterior lista. Fue un baldazo de agua fría perder futbolistas a una semana de empezar el Mundial y la lesión de Lo Celso un tiempo antes. Eso nos hizo recapacitar y pensar que no hay nada descartado. Manejamos una lista de más de 50 futbolistas, en la que el nivel es parejo y pueden estar todos. Hay un gran porcentaje que está bien si compite de esta manera, pero tenemos que estar alertas por posibles lesiones o bajo rendimiento. En eso seremos inflexibles”.

La logística en la Copa del Mundo: “La idea es quedarnos el mayor tiempo posible en un lugar. Estamos viendo Kansas y Dallas. A medida que vamos avanzando, ya veríamos si cambiamos o si jugamos y volvemos. En principio, buscamos un lugar donde nos podamos quedar porque jugamos dos partidos en la misma cancha. Sería tranquilo para todos quedarse en ese lugar. Eso tenemos planeado”.

¿Es mejor ciclista que entrenador?: “Soy mejor ciclista que entrenador porque ahí encontré una pasión que no pensaba y mejoré un montón. De técnico no sé, pero en el ciclismo mejoré. El ciclismo son datos. Los datos dicen que mejoré”.