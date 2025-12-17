Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La llegada de Lionel Messi a Argentina

Tras una intensa gira por la India, Lionel Messi regresó a la Argentina para iniciar sus vacaciones y celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia en Rosario. El astro argentino, que acaba de conquistar su título número 47 tras consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, eligió su ciudad natal para cerrar el 2025 y prepararse para un año que estará marcado por el inicio del ciclo mundialista.

El arribo de Messi al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, se produjo en la mañana, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El capitán de la selección argentina viajó en su avión privado desde Miami, tras una gira que lo llevó por varias ciudades de la India. Debido a obras de infraestructura en la estación aérea de Fisherton, el aterrizaje se realizó en Sauce Viejo, desde donde la familia continuó por vía terrestre hasta su residencia en el barrio privado de Funes, a las afueras de Rosario.

El regreso de Messi a tierras santafesinas generó una gran expectativa. Decenas de fanáticos se congregaron en el alambrado perimetral del aeropuerto para saludarlo, muchos de ellos con camisetas y mensajes de agradecimiento. La provincia de Santa Fe no recibía al futbolista desde hacía más de 14 años: la última vez que se lo vio allí fue el 16 de julio de 2011, cuando la selección argentina, dirigida por Sergio Batista, fue eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, en el Estadio Brigadier López.

El operativo de seguridad desplegado por fuerzas policiales y personal del aeropuerto permitió que la llegada de Messi transcurriera en un clima pacífico, a pesar de la multitud que se acercó desde temprano para verlo. El futbolista mantiene así la tradición de pasar la Navidad y el Año Nuevo en Rosario, antes de reincorporarse a la actividad profesional.

El astro supo que la expectativa de la gente iba a ser grande y si bien suele brindarse con su habitual amabilidad con el público, esta vez buscó llegar lo más rápido posible a su destino y por eso cambió de auto en medio de la ruta.

Lionel Messi Messi cambió el auto en la ruta

Messi permanecerá en Rosario hasta los primeros días de enero, cuando deberá regresar a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada del Inter Miami. El primer compromiso del equipo será el 31 de enero frente a Atlético Nacional en Medellín.

Posteriormente, la gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, ante Barcelona SC, y culminará en Perú, con rival y fecha aún por confirmar. El debut oficial en la MLS está programado para el 21 de febrero, cuando Las Garzas enfrenten a Los Ángeles FC, tras haber obtenido el título por primera vez en su historia con dos asistencias de Messi en la final ante Vancouver Whitecaps.

En el plano internacional, la selección argentina retomará la actividad en marzo, bajo la dirección de Lionel Scaloni. El calendario incluye la Finalissima frente a España el 27 de marzo en Qatar y un posible amistoso con Senegal en la misma ventana FIFA. Los últimos amistosos internacionales previos al Mundial 2026 se disputarán en los primeros días de junio. La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, aunque la presencia de Messi en la cita aún no está confirmada.

La reciente gira por la India fue especialmente intensa para el exjugador del Barcelona y el PSG. Miles de personas se acercaron para ver a Messi, quien estuvo acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez. En Calcuta, la organización se vio desbordada por la multitud, que provocó destrozos al no poder ver de cerca a la estrella argentina. Tras finalizar el recorrido, Lionel Messi expresó en sus redes sociales: “Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por la hospitalidad y todas las muestras de amor. ¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!”.