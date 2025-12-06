El show de Messi para darle el título de la MLS al Inter Miami: asistencia clave para De Paul y un pase genial que enloqueció a Mascherano

Las cosas se habían complicado para el Inter Miami en el Chase Stadium en el duelo que definió al campeón de la MLS. El gol en contra de Édier Ocampo en el inicio del partido le daba una ventaja a los de Javier Mascherano que Ali Ahmed borró con el empate a los 60 minutos. Una acción de Emmanuel Sabbi casi le permite revertir el partido a Vancouver Whitecaps, con una pelota que pegó tres veces en el poste. Hasta que apareció Lionel Messi...

A los 70 minutos, un despeje de Sergio Busquets le cayó en los pies a Messi cerca de su propia área. El rosarino aguantó de espaldas y jugó al lateral con Rodrigo De Paul. Tadeo Allende trasladó, pero jugó mal al medio. El ex Boca Andrés Cubas cortó, controló, levantó la cabeza y en la demora la Pulga le arrebató la pelota: sacó un pase filtrado de zurda para De Paul, que controló y cruzó un remate para el 2-1. Los símbolos del campeón del mundo en Qatar 2022 le dieron así la corona más importante del fútbol norteamericano a las Garzas.

Pero le quedaba un pase mágico más, una genialidad absoluta. En la última del partido, controló de pecho y, en el aire, sacó un pase preciso que dejó solo a Allende para que ponga cifras definitivas y desate la locura absoluta de Javier Mascherano. El Jefecito, con ese tanto a los 95 minutos de los 97 que adicionó el árbitro, corrió desaforado, se metió adentro de la cancha y se tiró encima de un Jordi Alba que hoy celebró su última presentación como profesional.

Fueron las perlas definitivas para el argentino, quien llegó al cierre de la temporada norteamericana en medio de un brillante 2025 a sus 38 años. Con 46 goles en 53 duelos, quedó a la altura de estrellas como Kylian Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Erling Haaland (52). Este trío se desempeña en ligas de mayor envergadura a la MLS, pero eso no le quita los honores al 10, que arrastró hasta la definición ante los Whitecaps un calendario repleto de efectividad en el arco rival, ya que además firmó 27 asistencias con Inter Miami entre la Fase Regular (19) y los playoffs (9), según consta en la página oficial del certamen. A esto se le suman dos pases gol brindados en la Leagues Cup, uno en la Concachampions y tres aportados con la selección argentina, que aumentan el total a 34 asistencias.

Solamente con las Garzas arribó a esta final con un promedio goleador de casi un tanto por partido después de señalar 43 gritos en 48 compromisos con esta camiseta, mientras que en la Selección tuvo un menor rodaje en comparación a otros años y se perdió cuatro de los nueve duelos disputados por la Albiceleste en 2025. En los cinco restantes, convirtió 3 goles (2 a Venezuela y 1 a Angola) y 3 asistencias (2 a Puerto Rico y 1 a Angola). Estos números superan algunas de sus cosechas con la camiseta de Barcelona y colocan a esta temporada como la 10ª con más anotaciones de las 22 que contabiliza como profesional.

Además, el rosarino fue el máximo anotador (29) y el mayor asistidor (19) de la temporada regular de la MLS. Contabilizó esas cifras en 28 juegos del campeonato norteamericano (26 como titular), aventajando por cinco goles a Denis Bouanga (24 en 31 partidos) e igualando en asistencias a Anders Dreyer (19 en 34 apariciones). En la fase de playoffs sumó seis goles y nueve asistencias, donde se destacaron dos dobletes a Nashville en la primera ronda de clasificación.

La victoria del último sábado contra New York City FC le entregó por primera vez el título de la Conferencia Este de la MLS, aunque no cuenta como oficial esa corona. Es por eso que tras conquistar por primera vez en su carrera la MLS Cup, amplió su vitrina con la 47ª coronación al alzar 35 copas con Barcelona, 3 con PSG, 6 con la selección argentina y 3 con Inter Miami.

Su mejor año, inolvidable e insuperable, continúa siendo el 2012, cuando acumuló 91 goles entre Barcelona (79 goles en 60 partidos: 59 en la Liga, 13 en Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España) y la selección argentina (12 en 9 partidos).

El global de su camino contabiliza 896 gritos y 407 asistencias en los 1137 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).

Del otro lado se coloca la figura de Cristiano Ronaldo, actual máximo artillero de la historia del fútbol y en la carrera por los mil tantos: suma 954 goles en 1298 partidos entre Al Nassr de Arabia Saudita (110), selección de Portugal (143), Manchester United de Inglaterra (145), Juventus de Italia (101), Real Madrid de España (450) y Sporting Lisboa de Portugal (5). Es decir que el portugués anotó 58 goles más que el argentino, aunque también disputó 163 partidos más.

Messi ya había dado una asistencia en la consagración del Inter Miami de la Conferencia Este de la MLS

GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 46 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)*

11- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

12- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

13- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

14- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

15- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

16- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

17- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

18- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

21- 3 goles en el 2005 (Barcelona/Selección Argentina)**

22- 0 goles en el 2004 (debut en Barcelona)

* Temporada en curso

** También anotó 6 goles en el Mundial Sub 20 de Países Bajos