El video del incómodo momento que vivió Lionel Messi en India: la tensa reacción de Rodrigo De Paul con un hombre

Durante el cierre del GOAT Tour, un hombre intentó acercarse al astro argentino y su compañero reaccionó

Lionel Messi cerró su gira por la India llamada GOAT Tour ante miles de fanáticos que colmaron el estadio Arun Jaitley de Nueva Delhi. En una jornada marcada por la emoción y el contacto directo con el público, Messi compartió el campo con sus compañeros del Inter Miami Rodrigo De Paul y Luis Suárez, quienes lo acompañaron durante los tres días de actividad, y participó en actividades con niños y recibió muestras de afecto que superaron todas las expectativas. No obstante, tuvo que atravesar un incómodo momento en el que el Motorcito reaccionó de forma enojada.

En el tramo final del evento, un episodio breve pero significativo captó la atención del público y las redes sociales: De Paul intervino cuando un hombre vestido de traje intentó posar junto a Messi, desplazando a los niños que deseaban acercarse a su ídolo.

El volante de la selección argentina apartó al adulto y permitió que uno de los jóvenes, que había jugado con La Pulga en una de las actividades previas, ocupara su lugar para la fotografía. Este gesto, aunque casi inadvertido en el momento, se viralizó rápidamente y fue interpretado como una muestra del respeto para los más pequeños del recinto, quienes estaban viviendo un momento único.

La Pulga y Rodrigo De Paul cerraron la gira en la capital del país asiático

La gira de Messi por la India, denominada GOAT Tour 2025, estuvo precedida por incidentes en Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake debió ser interrumpido debido a problemas de seguridad y visibilidad. Las autoridades locales detuvieron al promotor responsable y anunciaron la creación de un comité para investigar lo ocurrido. En contraste, la organización en Nueva Delhi fue calificada como ejemplar, con el estadio lleno desde temprano y una ceremonia de bienvenida que incluyó música y un partido de celebridades.

Durante el evento, Messi actuó como mentor de 25 jóvenes futbolistas de la Academia Minerva y compartió momentos con figuras del deporte indio. Jay Shah, presidente de la Junta de Críquet de la India, le entregó una camiseta del seleccionado local con el número diez, mientras que Suárez y De Paul recibieron las camisetas nueve y siete, respectivamente. También participaron el excapitán de la selección india Baichung Bhutia y autoridades locales. Al final de la jornada, La Pulga intercambió obsequios con jugadores de críquet y con Aditi Chauhan, referente del fútbol femenino en el país.

Lionel Messi completó su gira por la India en Nueva Dheli (REUTERS/Adnan Abidi)

El impacto de la visita se reflejó en la masiva respuesta del público y en el valor de las experiencias ofrecidas. Un apretón de manos y una fotografía con Messi alcanzaron un precio de más de USD 11.000, según la página oficial del organizador. El paquete exclusivo incluía un encuentro personal, una foto individual, acceso a asientos premium y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por el propio jugador. Medios locales reportaron que algunos encuentros privados para corporaciones e invitados VIP llegaron a costar hasta un crore de rupias (aproximadamente USD 120.000). Las entradas para el público general partían de 3.500 rupias (unos USD 42).

La agenda de Messi en Nueva Delhi contemplaba reuniones privadas con altos funcionarios, como el presidente del Tribunal Supremo y el jefe del Estado Mayor del Ejército, en la residencia del diputado Praful Patel, ex presidente de la Federación India de Fútbol. No obstante, la esperada cumbre con el primer ministro Narendra Modi no se concretó, ya que el mandatario partió en una gira internacional poco antes de la llegada del futbolista.

Suárez, Messi y De Paul se divirtieron con los niños presentes (REUTERS/Adnan Abidi)

El evento también incluyó una actividad organizada por Adidas en Purana Qila, con la presencia de destacados deportistas indios como Rohit Sharma, Nikhat Zareen y Sumit Antil. La gira por la India se completó tras exitosos capítulos en Mumbai, donde Messi se reunió con personalidades del deporte y del cine, y en Hyderabad, donde la organización fue calificada como ejemplar.

En el estadio Arun Jaitley, Messi se dirigió a los fanáticos con un mensaje en español: “Quiero agradecer por el cariño de todos estos días, fue una experiencia muy linda, si bien fue intensa y cortita. Fue hermoso recibir este cariño que ya sabía que estaba, pero hacerlo de primera mano fue impresionante, una locura lo que hicieron todos estos días. Seguramente volveremos, ojalá que a jugar algún partido, pero estaremos de vuelta en el país”. La ovación fue inmediata y el público coreó su nombre durante varios minutos.

El paso de Messi por la India, país al que no viajaba desde hacía catorce años, concluyó con una promesa que resonó entre los fanáticos: “Nos llevamos todo este cariño con nosotros y sin duda volveremos, ojalá algún día para jugar un partido o en otra ocasión, pero sin duda volveremos a visitar la India. Muchas gracias”.

Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul completaron el GOAT Tour por India (REUTERS/Adnan Abidi)