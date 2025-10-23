Furor por el sugestivo mensaje en el buzo que usó Colapinto en México, tras la polémica por el sobrepaso a Gasly

El sugestivo mensaje que llevaba el buzo de Colapinto al llegar al paddock del GP de México (@AlpineF1Team)

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas para dar inicio al Media Day del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En medio de su color característico y los disfraces que ya son una costumbre, uno de los hombres que acaparó todos los flashes fue Franco Colapinto. No solo por las especulaciones respecto a su futuro y el inminente anuncio de continuidad en 2026, sino por el buzo que utilizó al ingresar al paddock, el cual llevaba un sugestivo mensaje.

La prenda del piloto argentino tenía impregnada la frase “Call the rebels”, que significa “Llamen a los rebeldes”. ¿Qué es lo que llamó la atención? Esto llega menos de una semana después del Gran Premio de los Estados Unidos, donde Colapinto desobedeció las órdenes de Alpine sobre mantener posiciones con Pierre Gasly y lo superó en las últimas vueltas en el Circuito de las Américas (COTA).

Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar y llenaron de elogios al corredor de 22 años. “El buzo dice ‘Llama a los rebeldes’, él tuvo una oportunidad de hacer algo épico y lo hizo”, “Colapinto, estás ahí afuera haciendo algo icónico y el único resultado posible es ser fan” y “Si no existieras te inventaría Franco Colapinto”, son algunos de los comentarios sobre el buzo que utilizó el pilarense.

El buzo con el que Franco Colapinto llegó al paddock del Gran Premio de México tenía el mensaje "Llamen a los rebeldes"

La maniobra en cuestión llegó sobre el cierre de la carrera en Austin. Segundos después de que Alpine les indique a sus pilotos que mantengan las posiciones, postura que el argentino criticó inmediatamente, Colapinto adelantó a Gasly en la primera curva. Más allá de que el pilarense no siguió las instrucciones, la polémica se instaló por el enojo de Steve Nielsen, team principal, quien lanzó un fuerte descargo en el comunicado posterior al GP de los Estados Unidos.

“Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó el team principal en un comunicado de la escudería.

Por su parte, Colapinto fue claro a la hora de hablar de la maniobra: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”.

*La maniobra de Colapinto donde desobedeció las órdenes de Alpine

Infobae pudo recoger información y, según le confiaron desde una fuente interna del equipo con sede en Enstone, la desobediencia de Colapinto no tuvo repercusiones. Además, pudo confirmar que hubo una reunión en la que también estuvo presente Flavio Briatore, asesor ejecutivo, pero que fue protocolar. “Nada fuera de lo común para dos eventos consecutivos. Se discutió internamente después de la carrera”, le confiaron a este medio.

Vale destacar que el pilarense recibió grandes elogios por su actitud en pista, como fue el caso del histórico piloto de la F1 David Coulthard: “Eso es correr”. Aunque estos no fueron los únicos en respaldar la postura de Colapinto. Tanto un periodista francés como portales especializados como The Race, catalogaron que la maniobra de Franco fue una “muy buena jugada” y que la indicación desde el box “fue un poco extraña” y “desconcertante”. Por su parte, las propias cuentas oficiales de la F1 puntualizaron en la “batalla interna” en Alpine.

Antes de afrontar el Media Day de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México, Colapinto revolucionó al país al participar de dos eventos promocionales en el que fue recibido por una multitud de aficionados. Allí, también vivió un divertido momento con un niño que llevaba la camiseta de Boca Juniors, club del cual es hincha.

“Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”, comentó en una de las conferencias.

La actividad en pista del Gran Premio de México comenzará el día viernes con las primeras dos prácticas libres, las cuales se realizarán a las 15:30 y 19:00 (hora argentina), respectivamente. El sábado iniciará con la FP3 a partir de las 14:30, mientras que la clasificación se llevará a cabo desde las 18:00. La carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará a las 17:00 del día domingo.