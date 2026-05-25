Panamá

El dengue avanza en Panamá con siete defunciones y un acumulado de 2,468 casos hasta la fecha

Se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad

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Piden a la comunidad limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad para evitar la enfermedad.
Piden a la comunidad limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad para evitar la enfermedad.

Hasta la semana epidemiología 18, que corresponde al periodo del 3 al 9 de mayo del presente año, en Panamá se registran 2,468 casos acumulados de dengue a nivel nacional, por lo que las autoridades reiteran el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Del total de casos, 2,162 son sin signos de alarma, mientras que 291 presentan signos de alarma y se reportan 15 casos de dengue grave, informó el Ministerio de Salud.

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El dengue, o fiebre quebrantahuesos, es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales que en los climas templados, indica la Organización Mundial para la Salud (OMS).

La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas, y cuando estos aparecen los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas, pero algunas personas sufren dengue grave y necesitan atención hospitalaria.

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En los casos graves, el organismo internacional advierte que puede ser mortal.

Funcionarios de Salud en campaña de nebulización del mosquito transmisor del dengue.
Funcionarios de Salud en campaña de nebulización del mosquito transmisor del dengue.

En su informe, el Ministerio de Salud indicó que la Región Metropolitana encabeza la lista con 630 casos, seguido de la provincia de Colón con 430 casos, Bocas del Toro con 254; Panamá Oeste 228 casos, San Miguelito 224 casos, Panamá Este con 192 casos y Panamá Norte con 115 casos.

En la provincia de Herrera se tienen 114 casos, 110 casos en Chiriquí, mientras que en la provincia de Los Santos se reportan 50 casos, 37 en Veraguas, 36 en la comarca Guna Yala, en la provincia de Coclé 27 casos, Darién 13 casos y la comarca Ngäbe-Buglé con 8 casos.

Respecto a las hospitalizaciones y defunciones, el informe oficial señala que hasta la fecha de la semana epidemiológica de referencia se tiene un total de 307 hospitalizados.

Las defunciones suman siete, correspondientes a las regiones de Bocas del Toro con 3, Los Santos con dos, Coclé y Colón con un caso cada uno.

La tasa de incidencia nacional correspondiente a la semana epidemiológica 18 es de 52.3 casos por 100 mil habitantes, siempre de acuerdo con el informe ministerial.

El Ministerio de Salud indicó que continúa con los operativos para reducir los casos de dengue.
El Ministerio de Salud indicó que continúa con los operativos para reducir los casos de dengue.

Al detallar los casos en los corregimientos se observa que Tocumen mantiene 168 casos, Puerto Pilón 97, 24 de diciembre 93, Veracruz 86 y Belisario Frías con 73 casos.

La tasa de incidencia demuestra esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 74.5 casos por 100.000 habitantes.

El Ministerio de Salud indicó que continúa intensificando los operativos en todo el país, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en las estrategias de Promoción de la Salud para reducir los casos de dengue.

Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

De igual manera, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, entre otros, tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad.

Infografía sobre el dengue con un mosquito, virus, glóbulos rojos, y secciones que explican síntomas, transmisión y riesgos de la enfermedad.
Una infografía detalla la transmisión del dengue por mosquitos, sus síntomas en diferentes grupos etarios y los riesgos de evolución a formas graves, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reitera la institución de salud pública que entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.

De la misma manera se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma.

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