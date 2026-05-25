Eugenia Tobal celebró los 14 años de su perro maltés: “Te amo Romeo de mi vida”

Eugenia Tobal y su hija Ema celebran el decimocuarto cumpleaños de su perro, Romeo

Eugenia Tobal celebró los 14 años de Romeo, su perro maltés. En el video que publicó la actriz, ella y su hija Ema le cantan el Feliz Cumpleaños frente a una torta. En las imágenes, Romeo, un perro de pelaje blanco y largo —de raza maltés— es abrazado por Tobal, que sonríe a cámara. La niña, de cabello castaño oscuro y vestida con un pijama blanca estampado con motivos rosas de Hello Kitty, se inclina hacia el centro de la escena con una sonrisa abierta.

Sobre una mesa de madera rústica, una placa rosa en forma de corazón sostiene una pequeña porción de torta oscura con una vela dorada encendida, dispuesta frente al perro homenajeado. En la parte inferior de la imagen se lee, en letras blancas: “Te amo Romeo de mi vida”.

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Eugenia Tobal y su hija Ema celebran los 14 años de Romeo, su perro maltés

Un fiel compañero

Desde 2012, Romeo acompaña a Eugenia Tobal y ella lo definió hace años como un compañero que “no me miente ni me engaña”. La relación entre ambos había quedado expuesta públicamente en 2012, cuando Eugenia Tobal hablaba de su vida personal después de la traumática separación de Nicolás Cabré (que había comenzó una relación con la China Suárez), y retomar su trabajo en la ficción “Sos mi hombre”. En ese momento, en una entrevista con Intrusos, la actriz explicó que transitaba su soltería con tranquilidad y colocó a su mascota en el centro de su vida cotidiana.

“Estoy sola y estoy bien y me parece que los duelos hay que atravesarlos. Cuando llegue el amor, llegará. Por ahora solamente conmigo y con mi perro. Fiel. Nada más fiel que un perro, no te mienten, no te engañan, no te hablan. Llegás y te mueve la cola. Y encima con cama afuera. Estoy solita y muy bien”, dijo Tobal.

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Eugenia Tobal con Romeo, 14 años de amor

Años después, la presencia del animal siguió ocupando espacio en su exposición pública. En 2018, Romeo incluso tuvo una cuenta propia en Instagram, abierta por la actriz.

El vínculo también quedó ligado a otro episodio personal de Tobal: Romeo fue “celestino involuntario” en el inicio de su relación con Francisco García Ibar, padre de su hija Ema, cuando la actriz lo llevó a una guardería canina en Zárate. Por eso, la recuperación del perro quedó narrada por la actriz no solo como un tratamiento veterinario, sino como la lucha de un integrante de su familia.

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Eugenia Tobal de paseo junto a su perro Romeo (Foto Instagram)

La angustia por su cirugía

El 28 de octubre swl 2025, el perro debió ser intervenido de urgencia por una hernia de disco lumbar que obstruía la médula y lo dejó sin movilidad en las patas traseras. En esos primeros días, Tobal contó en Instagram que el animal conservaba sensibilidad, un dato que abría la posibilidad de recuperación.

“Romeo está entrando al quirófano y lo bueno es que tiene sensibilidad, por eso hay grandes posibilidades de que se recupere. Gracias por los mensajes y el amor. Ahora a rezar y esperar su mejoría”, escribió la actriz. Poco después, volvió a pedir apoyo con otro mensaje: “Sigan rezando por Romeo, por favor”.

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El angustiante momento por la cirugía que debió atravesar Romeo, de la que salió adelante

La evolución posterior incluyó ejercicios sobre una pelota y una base redonda con la supervisión de una especialista, además de sesiones de magnetoterapia y fototerapia. Esos tratamientos, explicó la actriz al mostrar los videos, buscaban disminuir el dolor, mitigar la inflamación y acelerar la curación.

En otra actualización, publicada el 17 de noviembre, Romeo aparecía sobre la cama y luego en el living de la casa mientras intentaba desplazarse hasta recibir una golosina. En ese registro, Tobal lo alentaba con frases como “Tenemos que trabajar esas patitas traseras” y celebraba luego el avance con “¡Eso! ¡Con fuerza, mi amor! Excelente”.

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En las imágenes publicadas el 5 de diciembre, Romeo aparece en sesiones de fisioterapia, kinesiología, ozonoterapia y ejercicios de fortalecimiento que realiza tres veces por semana. La secuencia termina con el perro dando pasos cortos sobre el césped, mientras Tobal lo alienta desde atrás.

Todo el proceso de recuperación de Romeo fue documentado por Eugenia Tobal

La actriz escribió en esa publicación: “Llevamos un mes de mucho esfuerzo. Un mes de caídas, de subidas… pero siempre de esperanza. Romeo tiene el espíritu de un león y me recuerda mucho a mi madre”. En el mismo mensaje agregó: “La fuerza del amor es capaz de atravesar las peores tormentas. Te amo Romeo. Vamos por más”.

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Tobal sostuvo que el proceso “no es de un día para el otro” y agradeció al equipo que acompaña la recuperación con un video en diciembre. En esas imágenes también se observan protectores colocados en las almohadillas para evitar lesiones por arrastre.

Hoy, lejos de esos días de incertidumbre, Eugenia Tobal puede celebrar la vida de Romeo, fuente de contención y alegría en buenos y malos momentos que la actriz atravesó en estos últimos 14 años.

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