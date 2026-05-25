El gesto de Franco Colapinto cuando se enteró de que River Plate había perdido la final del Apertura ante Belgrano

El piloto argentino celebró la derrota del Millonario

Franco Colapinto celebró con un gesto la derrota de River Plate ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, minutos después de lograr su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1: terminó sexto en el Gran Premio de Canadá con Alpine y sumó puntos por segunda carrera consecutiva.

El episodio ocurrió cuando dos hinchas lo abordaron antes de que se retirara del circuito. Tras escuchar “Perdió River. Perdió River, Franco”, el piloto giró hacia la cámara que lo grababa y levantó un puño al aire, en una señal de festejo que fue ampliamente compartida en redes sociales. La curiosidad es que en Montreal estuvo acompañado por su novia, Maia Reficco, que es seguidora del Millonario.

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Colapinto, identificado como fanático de Boca, vinculó este momento en su carrera con el respaldo que viene recibiendo. “Estoy feliz de darles estos resultados. Se lo merecían todos después de apoyarme tanto. Después del road show y conocer a Leo Messi, fue todo realmente muy positivo. Hay que seguir así. Hay que estar muy enfocados. Estamos maximizando mucho con el equipo. Eso me está haciendo muy feliz”, señaló.

Franco Colapinto terminó sexto en el GP de Canadá

El argentino contó que el desarrollo de la prueba cambió después de un roce contra la pared, cuando ya había cumplido su parada. “Fue aburrida. Al principio empujé mucho. La primera parte de la carrera venía a fondo, muy fuerte”, relató Colapinto al medio ESPN.

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En esa misma explicación detalló el momento que condicionó el resto de su manejo: “Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui más tranquilo. Teníamos un gap muy grande”.

El resultado tomó más valor por cómo se construyó. El piloto de 22 años lo consiguió después de no haber podido disputar la única práctica libre del fin de semana por una falla eléctrica en su unidad de potencia, una desventaja inicial que no le impidió ser 13º en la clasificación para la Sprint, terminar noveno en esa prueba y luego largar décimo la carrera principal.

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Colapinto partió con neumáticos medios y ganó una posición antes de la largada porque el Racing Bulls de Arvid Lindblad no traccionó y el inglés salió desde boxes. Después mantuvo el noveno puesto y, al completarse la primera vuelta, avanzó otros dos lugares por las detenciones tempranas de Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren.

La carrera cambió en la vuelta 30 por el abandono de George Russell, que venía de pelear con su compañero de Mercedes Kimi Antonelli, y la neutralización con Auto de Seguridad Virtual. Alpine aprovechó ese momento para llamar a Colapinto, montarle neumáticos duros y apostar a llegar hasta el final sin otra parada.

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La respuesta central de la jornada fue esa: el sexto lugar en Montreal fue el mejor resultado de Colapinto en 31 Grandes Premios de Fórmula 1. La actuación también representó su tercera vez en los puntos en cinco fechas de la temporada.

Con sus 20 unidades acumuladas, quedó cuarto entre los argentinos con mayor cosecha histórica en la categoría. Por delante siguen Carlos Alberto Reutemann, con 310 puntos en 146 carreras entre 1972 y 1982; Juan Manuel Fangio, con 277 puntos en 51 competencias entre 1950 y 1958; y Froilán González, con 77 puntos en 26 participaciones entre 1950 y 1960.

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La carrera de este domingo tuvo la cuarta victoria consecutiva de Kimi Antonelli, de 19 años, que se afirmó en la punta del campeonato. El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, con Red Bull.

La próxima fecha será dentro de dos semanas en Mónaco, en el callejero de Montecarlo. Allí Colapinto correrá en el lugar donde reside actualmente.

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