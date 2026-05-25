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La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

La conductora se ausentó de su programa por la tristeza que le produjo despedir a Belcha, hermana menor del Vasco Lecuna y su amiga íntima desde hace más de medio siglo, que murió a los 82 años

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Georgina Barbarossa y Belchita, su cuñada
Georgina Barbarossa y Belchita, su cuñada

La ausencia de Georgina Barbarossa de su programa matutino sorprendió a la audiencia este lunes en Buenos Aires. La conductora se apartó temporalmente de la televisión tras la muerte, a los 82 años, de María Alicia Lecuna, conocida como Belchita, su cuñada y hermana menor de su exmarido, el recordado Miguel “El Vasco” Lecuna. Barbarossa comunicó su dolor a través de redes sociales y explicó el motivo de su retiro momentáneo.

El fallecimiento se produjo el domingo 24 por causa de un cáncer fulminante. En la despedida, Georgina recordó a la hija de Belchita, llamada Inés y a su nieto, Nacho.

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Georgina Barbarossa despidió a su cuñada Belchita con fotos familiares
Georgina Barbarossa despidió a su cuñada Belchita con fotos familiares

Telefe designó a Roberto Funes Ugarte como reemplazo circunstancial de Barbarossa el lunes. La conductora regresará el martes a sus labores habituales, después del entierro realizado hoy en el Cementerio de la Chacarita, donde se despidió de Belchita junto a su familia.

El vínculo entre Georgina Barbarossa y Belchita

Belchita no era solamente la hermana de su exmarido, “El Vasco”; representaba una figura esencial en la vida de Barbarossa. Compartieron más de cinco décadas de cercanía, primero como cuñadas y luego como amigas inseparables tras la muerte de Lecuna.

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En su cuenta de Instagram, Georgina Barbarossa despidió a Belchita con estas palabras: “Belchita de mi corazón, pedacito de Vasco, 51 años juntas... Gracias por estar siempre ayudándome, conteniéndome y cuidando a nuestra familia. Seguro que ahora se estarán tomando un vinito juntos. Te amo y te siento cerquita. No te preocupes que yo voy a cuidar a Anainés, Nachito y Luni”.

Georgina Barbarossa despidió a su cuñada Belchita con una foto de toda la familia
Georgina Barbarossa despidió a su cuñada Belchita con una foto de toda la familia

El mensaje recibió una rápida respuesta de colegas y figuras del espectáculo argentino. Pía Shaw escribió: “Abrazo enorme a esa familia, te quiero”. Eleonora Wexler expresó: “Te abrazo”. Adriana Costantini, Laurencio Adot, Alejandra Benevento, Amalia Amoedo, el doctor Guillermo Capuya y María Cristina Tejedor también manifestaron su acompañamiento mediante comentarios cargados de afecto.

Reconciliación pública con Moria Casán y su repercusión

Fue una semana de emociones diversas para Georgina. El reciente reencuentro entre Moria Casán y Barbarossa durante los Premios Martín Fierro 2026 sumó otra dimensión de emoción al presente de la conductora. Tras más de veinte años de distanciamiento por un comentario de La One sobre el Vasco Lecuna que Georgina no perdonó, ambas compartieron un abrazo emotivo y una charla abierta, transmitida en simultáneo por Telefe y El Trece.

La emoción de Moria Casán y Georgina Barbarossa ante el reencuentro

Durante la conversación, Barbarossa reconoció estar fuertemente conmovida. Moria Casán confesó que el acercamiento fue genuino y sin orgullo, resaltando la naturalidad del reencuentro. El punto más emotivo llegó cuando ambas, al borde de las lágrimas, se sinceraron sobre el efecto del reencuentro. “Qué te dije: ‘Moria, me vas a hacer llorar’. Y vos me dijiste: ‘Si querés llorar, llorá’. Me quedé muy conmovida”, admitió Georgina. “Vos te quedaste conmovida. En mi caso, yo creo, mirá que yo soy un ego viviente, pero el ego es para priorizarme, porque he sido siempre el sostén de todo. Pero el ego y orgullo fue dejado de lado totalmente, porque yo te vi a vos y si subimos, que no era para recibir un premio, que yo sabía que no nos íbamos a sacar el premio, y Santiago nos hace subir junto a Carmen. Yo con Carmen estaba bien y con vos, que hacía tanto tiempo que no nos veíamos y estábamos distanciadas, lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura. Me salió realmente abrazarte, Georgi”, confesó Moria. El gesto fue recibido con aplausos y mensajes de aprobación de colegas y público.

La escena tuvo amplia repercusión en redes sociales y fue celebrada como un ejemplo de empatía y reconciliación. El diálogo evidenció el valor de dejar atrás antiguas divisiones, mostrando que el afecto puede primar incluso tras años de distanciamiento.

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