El premio económico que obtuvo Belgrano de Córdoba tras ganar la final del Torneo Apertura ante River Plate

Belgrano de Córdoba se consagró campeón por primera vez en su historia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 luego de vencer por 3-2 sobre River Plate en el Mario Alberto Kempes. El Pirata ganó su primera estrella, además de que aseguró la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en el Trofeo de Campeones 2026, y recibió un premio económico de USD 500.000 por parte de la Liga Profesional de fútbol y de la Conmebol.

El pago forma parte de un programa de USD 10.000.000 que la Confederación Sudamericana de Fútbol distribuye entre sus 10 Asociaciones Miembro, con USD 1.000.000 anuales para cada federación. En los países que juegan Apertura y Clausura, ese monto puede dividirse en dos premios de USD 500.000 para cada campeón, según los criterios de cada asociación.

PUBLICIDAD

Según informó la Conmebol, la iniciativa busca fortalecer la competitividad y el desarrollo del fútbol sudamericano mediante apoyo económico a los campeones de las ligas locales. En este caso, el beneficiario fue el Belgrano, campeón del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo monto se le entregó en 2025 a Platense y Estudiantes de La Plata.

Belgrano recibió un premio económico de USD500 mil (CONMEBOL / Foto Gentileza: Mario Sar)

Belgrano obtuvo el primer campeonato de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino al vencer 3-2 a River Plate en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo cordobés revirtió un 2-1 en contra en los últimos minutos con un doblete de Nicolás Uvita Fernández.

PUBLICIDAD

River se había puesto en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo con un gol de Facundo Colidio, tras una jugada iniciada por Tomás Galván por la izquierda. Sin embargo, Belgrano empató a los 25 con un cabezazo de Leonardo Morales. En el segundo tiempo, el Millonario volvió a adelantarse a los 14 minutos con una definición cruzada de Galván, asistido por Colidio. El equipo de Ricardo Zielinski quedó entonces otra vez por detrás en el marcador y con el partido encaminado hacia el título rival.

La remontada empezó a los 39 minutos, cuando un remate de Fernández pegó en el brazo de Lautaro Rivero dentro del área. El árbitro Yael Falcón Pérez, tras ser convocado por el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer, revisó la acción y cobró penal. El propio Uvita fue el encargado de ejecutar la pena máxima con un remate cruzado para el 2-2.

PUBLICIDAD

Tres minutos después, Franco el Mudo Vázquez recuperó por la izquierda y lanzó un centro que cruzó toda el área hasta encontrar a Fernández en el segundo palo. El delantero definió de volea y de zurda para el 3-2 definitivo, en una secuencia que también derivó en la expulsión de Eduardo Chacho Coudet por protestar.

Luego de la consagración, los jugadores del Pirata viajaron al Festival Nacional del Cuarteto para compartir el festejo con Carlos “La Mona” Jiménez. Para sorpresa del ícono de la música de Córdoba, el plantel se apareció en el escenario, cantó y bailó con el público, en un clima de euforia total por la conquista. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, dijo el cantante, que se llevó de regalo una casaca con el número 9 de mano de los campeones y también le colgaron la medalla de la Liga Profesional de Fútbol.

PUBLICIDAD

El recorrido del equipo cordobés hacia la consagración había comenzado desde una posición sin ventaja previa en los playoffs. Belgrano terminó la fase regular en el quinto lugar del Grupo B con 26 puntos. En octavos de final eliminó a Talleres por 1-0 en el clásico cordobés. Luego venció 2-0 a Unión de Santa Fe en cuartos y, en semifinales, empató 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal, con el gol del empate en el último minuto, antes de imponerse por penales.

River también había avanzado por una llave exigente. En octavos superó a San Lorenzo por penales, en cuartos derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y en semifinales venció 1-0 a Rosario Central con un gol de penal de Colidio.

PUBLICIDAD