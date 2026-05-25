Gobierno de Honduras activa plan de apoyo agrícola ante retraso de lluvias y riesgo para cultivos

El plan gubernamental beneficiará a más de 200.000 productores en 17 departamentos que enfrentan riesgos por la escasez de lluvias y cambios climáticos en Honduras.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), activó medidas preventivas para proteger la producción agrícola por el retraso de las lluvias en varias regiones del país.

La SAG advirtió que municipios de Choluteca y Valle, además de sectores de La Paz, Comayagua, El Paraíso y Francisco Morazán, tendrán precipitaciones por debajo de lo normal durante la temporada.

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Honduras puso en marcha acciones para proteger la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos por el retraso de las lluvias que afecta a varias regiones. La Secretaría de Agricultura y Ganadería recomendó no iniciar siembras hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y anunció un programa de apoyo por $1.500 millones de lempiras para productores.

Postergar Siembras

La SAG recomendó a los productores postergar las siembras hasta contar con condiciones meteorológicas más favorables, con el objetivo de reducir pérdidas económicas y bajar el riesgo de afectaciones en los cultivos.

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El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, dijo que hay zonas donde las lluvias serán escasas. “Hay zonas donde las lluvias serán particularmente escasas y debemos actuar con responsabilidad para evitar pérdidas”, afirmó. También precisó que aún no se informaron pérdidas en cosechas de primera porque en muchas áreas las siembras todavía no comenzaron.

Incentivos a productores

Como parte de la respuesta gubernamental, la SAG anunció un Programa de Incentivos a la Producción por 1.500 millones de lempiras, dirigido a más de 200.000 productores en 17 departamentos, según informó la cartera.

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El plan gubernamental beneficiará a más de 200.000 productores en 17 departamentos que enfrentan riesgos por la escasez de lluvias y cambios climáticos en Honduras.

El plan incluye entrega de semillas certificadas, fertilizantes, productos fitosanitarios y asistencia técnica para pequeños y medianos agricultores durante la próxima temporada agrícola, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

El Gobierno informó que trabaja con organismos internacionales en mecanismos de apoyo económico para familias vulnerables, como transferencias monetarias y la creación de reservas estratégicas locales para enfrentar eventuales impactos por la disminución de lluvias.

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Para el sector ganadero, las autoridades señalaron que coordinan con productores la identificación de alimentos alternativos para el ganado y el refuerzo de medidas preventivas frente a un posible déficit hídrico en los próximos meses.

Pese a las advertencias, la SAG descartó un escenario inmediato de desabastecimiento y aseguró que mantiene monitoreo constante de la producción nacional de granos básicos, en especial frijol y maíz, según indicaron las autoridades.

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.El Gobierno de Honduras coordina con organismos internacionales mecanismos de apoyo económico y la creación de reservas estratégicas locales para familias vulnerables afectadas por el clima

Corredor Seco

El retraso de las lluvias mantiene preocupación entre productores, en particular en el corredor seco hondureño, donde la irregularidad climática ha provocado pérdidas de cultivos y problemas para el abastecimiento de agua y alimento para el ganado.

En años recientes, organismos nacionales e internacionales advirtieron que el cambio climático afecta la agricultura en Centroamérica y aumenta la vulnerabilidad de familias que dependen de la producción agrícola y ganadera.

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La puesta en marcha del programa, dirigido a más de doscientos mil agricultores, contempla apoyos como insumos, asistencia técnica y respaldo económico para mitigar efectos de condiciones meteorológicas desfavorables en la producción nacional.

El corredor seco de Honduras, una de las zonas más vulnerables al cambio climático en Centroamérica, concentra a miles de familias que dependen directamente de la agricultura de subsistencia.

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