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La decisión de Lautaro Rivero tras quedar en el ojo de la tormenta tras la caída de River ante Belgrano: “Son muy crueles”

El defensor tomó una drástica determinación y un histórico del Millonario marcó su postura al respecto

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El histórico del Millonario se refirió a la determinación del zaguero de desactivar su Instagram

El defensor de River Plate, Lautaro Rivero, desactivó su cuenta de Instagram tras cometer un penal clave en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, en medio de críticas de hinchas en redes sociales. Ante esa situación, un histórico del Millonario opinó sobre la decisión del zaguero.

Rivero cerró el perfil @lautarorivero_03 y dejó sin acceso a casi 330 mil seguidores, después de que aumentaran los cuestionamientos y los mensajes ofensivos tras la derrota del elenco Núñez. En ese contexto, Leonardo Astrada, reconocido ex jugador y ex entrenador de River, marcó su postura.

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“¿Los jugadores no deberían tener redes?“, le preguntaron a Astrada en el programa F90 de ESPN. ”No, porque son muy crueles. Te tenés que ir de ahí“, respondió.

Lautaro Rivero, sentado en el césped verde de un estadio, ata los cordones de sus botines. Otros jugadores y aficionados se ven borrosos en el fondo del campo
Lautaro Rivero fue apuntado por los hinchas

En el partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el árbitro Yael Falcón Pérez, con aval del VAR, sancionó mano en el área de Rivero. El penal convertido por Nicolás "Uvita" Fernández modificó el desarrollo del encuentro y reactivó señalamientos hacia el jugador por una falla similar en el último Superclásico. “Se animan a decirte cosas que personalmente no te las dicen. Te piden fotos, abrazos”, agregó Astrada sobre el comportamiento de los hinchas en redes sociales.

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Luego, la conversación con Oscar Ruggeri, habitual panelista del programa, giró en torno a los costos y beneficios de tener redes sociales. “Hay gente dentro del ambiente futbolístico que le gusta, que vive de eso. Yo a Rivero no lo veo con ese perfil de estar publicando cosas”, sentenció Astrada.

Al defensor no solo se le recriminó el penal, sino también una falla de coordinación con Lucas Martínez Quarta en la acción del gol que definió el título para el Pirata cordobés. Tras el empate, Belgrano aprovechó el momento: Franco Vázquez envió un centro, la pelota quedó en el área y, tras una desatención entre Martínez Quarta y Rivero, Uvita Fernández anotó de zurda el gol que dio vuelta el marcador y aseguró el campeonato.

Además, Rivero ya había quedado expuesto en el Superclásico del 19 de abril, cuando una mano suya en un remate de Miguel Merentiel terminó en el penal del 1 a 0 de Boca ante River.

El defensor venía recibiendo críticas por su nivel, lejos del rendimiento de 2025, temporada en la que se destacó durante su cesión en Central Córdoba, regresó al club y llegó a ser citado por Lionel Scaloni para amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Rivero tiene contrato con River hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y aparece como uno de los jugadores con chances de salir en el mercado de pases que comenzará en unos días, con interés de equipos de Europa.

Vale recordar que el nombre de Rivero se había instalado por una imagen que difundió en su cuenta de Instagram tras la consagración de Central Córdoba en la Copa Argentina. “Hace un año. No puedo creer todo esto”, escribió el futbolista junto a una foto en la que se lo veía vendiendo alfajores en la vía pública. Durante su adolescencia, el defensor tuvo que alternar distintos trabajos para mantener vivo su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el baby y en los potreros de Moreno, donde creció. Jugó en el Club Los Halcones durante la infancia y luego en Villa Luro Norte, antes de sumarse a las inferiores de River en 2018, cuando tenía 14 años.

En sus primeras apariciones en el club de Núñez actuó como carrilero por izquierda. Más tarde, su altura y su potencia lo afirmaron como una pieza de la zaga en las divisiones juveniles.

Tras el préstamo en el Ferroviario, su debut oficial en la primera de River se produjo el 9 de agosto de 2025, en el empate sin goles frente a Independiente en Avellaneda. Luego de algunas lesiones y de comenzar como suplente en el inicio del segundo semestre, empezó a entrar de forma gradual en el equipo titular que comandaba Marcelo Gallardo.

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